https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/orban-zelenskiy-tum-ikna-cabalarima-ragmen-ateskesi-kabul-etmedi-1090202929.html
Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi
Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vladimir Zelenskiy'e ateşkes önerisinde bulunduğunu ancak reddedildiğini ifade etti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T20:58+0300
2024-11-08T20:58+0300
2024-11-08T20:57+0300
ukrayna krizi
viktor orban
macaristan
vladimir zelenskiy
ateşkes
öneri
budapeşte
ab
zirve
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_ca3c9abbbee6f9b07e1ca757b3387161.png
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki resmi olmayan AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Temmuz ayında Vladimir Zelenskiy'i çatışmada zamanın Kiev'in yanında olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını, ancak Ukrayna Devlet Başkanının ateşkes önerisini reddettiğini söyledi.Orban, “Temmuz ayında Kiev'e gittim. Ukraynalıları bir şeyler yapmaya ikna etmek için değil. Ukrayna Devlet Başkanına ‘zaman sizden yana değil ve ben size ateşkes ve sonrasında kabul edilebilir bir barış için yardım etmeye hazırım’ dedim ancak reddedildim” dedi.Zelenskiy’in kendisine ‘tutumunun bu yönde olmadığını ve zamanın kendilerinden yana olduğuğunu’ söylediğini belirten Orban, “Bunun üzerine, teşekkür ederim başkan, daha fazlasını yapamam dedim” diye konuştu.Macaristan Başbakanı daha sonra barışa yardımcı olacak, er ya da geç ateşkes, barış görüşmeleri ve diyaloğun yeniden başlamasının önünü açacak mümkün olduğu kadar geniş bir uluslararası iklim yaratmaya çalıştığını vurgulayarak, “Benim yaptığım buydu. Ukraynalıların ne yapması gerektiğini söylemeye asla cüret edemem. Onların ülkesi, onların geleceği, onların hayatı” ifadelerini kullandı.Viktor Orban, Temmuz ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ardından Macaristan Başbakanı, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planını Avrupa Birliği’nin (AB) tüm liderlerine iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bati-basini-kiev-catismayi-sona-erdirecek-formulleri-inceliyor--1090200894.html
macaristan
budapeşte
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085884666_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_451635b915c087d19ec8b36743d56199.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
viktor orban, macaristan, vladimir zelenskiy, ateşkes, öneri, budapeşte, ab, zirve, ukrayna, barış görüşmeleri, vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, donald trump
viktor orban, macaristan, vladimir zelenskiy, ateşkes, öneri, budapeşte, ab, zirve, ukrayna, barış görüşmeleri, vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, donald trump
Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vladimir Zelenskiy'e ateşkes önerisinde bulunduğunu ancak reddedildiğini ifade etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki resmi olmayan AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Temmuz ayında Vladimir Zelenskiy'i çatışmada zamanın Kiev'in yanında olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını, ancak Ukrayna Devlet Başkanının ateşkes önerisini reddettiğini söyledi.
Orban, “Temmuz ayında Kiev'e gittim. Ukraynalıları bir şeyler yapmaya ikna etmek için değil. Ukrayna Devlet Başkanına ‘zaman sizden yana değil ve ben size ateşkes ve sonrasında kabul edilebilir bir barış için yardım etmeye hazırım’ dedim ancak reddedildim” dedi.
Zelenskiy’in kendisine ‘tutumunun bu yönde olmadığını ve zamanın kendilerinden yana olduğuğunu’ söylediğini belirten Orban, “Bunun üzerine, teşekkür ederim başkan, daha fazlasını yapamam dedim” diye konuştu.
Macaristan Başbakanı daha sonra barışa yardımcı olacak, er ya da geç ateşkes, barış görüşmeleri ve diyaloğun yeniden başlamasının önünü açacak mümkün olduğu kadar geniş bir uluslararası iklim yaratmaya çalıştığını vurgulayarak, “Benim yaptığım buydu. Ukraynalıların ne yapması gerektiğini söylemeye asla cüret edemem. Onların ülkesi, onların geleceği, onların hayatı” ifadelerini kullandı.
Viktor Orban, Temmuz ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ardından Macaristan Başbakanı, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planını Avrupa Birliği’nin (AB) tüm liderlerine iletmişti.