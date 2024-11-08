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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/orban-zelenskiy-tum-ikna-cabalarima-ragmen-ateskesi-kabul-etmedi-1090202929.html
Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi
Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vladimir Zelenskiy'e ateşkes önerisinde bulunduğunu ancak reddedildiğini ifade etti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T20:58+0300
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ukrayna krizi
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macaristan
vladimir zelenskiy
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öneri
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki resmi olmayan AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Temmuz ayında Vladimir Zelenskiy'i çatışmada zamanın Kiev'in yanında olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını, ancak Ukrayna Devlet Başkanının ateşkes önerisini reddettiğini söyledi.Orban, “Temmuz ayında Kiev'e gittim. Ukraynalıları bir şeyler yapmaya ikna etmek için değil. Ukrayna Devlet Başkanına ‘zaman sizden yana değil ve ben size ateşkes ve sonrasında kabul edilebilir bir barış için yardım etmeye hazırım’ dedim ancak reddedildim” dedi.Zelenskiy’in kendisine ‘tutumunun bu yönde olmadığını ve zamanın kendilerinden yana olduğuğunu’ söylediğini belirten Orban, “Bunun üzerine, teşekkür ederim başkan, daha fazlasını yapamam dedim” diye konuştu.Macaristan Başbakanı daha sonra barışa yardımcı olacak, er ya da geç ateşkes, barış görüşmeleri ve diyaloğun yeniden başlamasının önünü açacak mümkün olduğu kadar geniş bir uluslararası iklim yaratmaya çalıştığını vurgulayarak, “Benim yaptığım buydu. Ukraynalıların ne yapması gerektiğini söylemeye asla cüret edemem. Onların ülkesi, onların geleceği, onların hayatı” ifadelerini kullandı.Viktor Orban, Temmuz ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ardından Macaristan Başbakanı, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planını Avrupa Birliği’nin (AB) tüm liderlerine iletmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bati-basini-kiev-catismayi-sona-erdirecek-formulleri-inceliyor--1090200894.html
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viktor orban, macaristan, vladimir zelenskiy, ateşkes, öneri, budapeşte, ab, zirve, ukrayna, barış görüşmeleri, vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, donald trump
viktor orban, macaristan, vladimir zelenskiy, ateşkes, öneri, budapeşte, ab, zirve, ukrayna, barış görüşmeleri, vladimir putin, şi cinping, recep tayyip erdoğan, donald trump

Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi

20:58 08.11.2024
Viktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vladimir Zelenskiy'e ateşkes önerisinde bulunduğunu ancak reddedildiğini ifade etti.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki resmi olmayan AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Temmuz ayında Vladimir Zelenskiy'i çatışmada zamanın Kiev'in yanında olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını, ancak Ukrayna Devlet Başkanının ateşkes önerisini reddettiğini söyledi.
Orban, “Temmuz ayında Kiev'e gittim. Ukraynalıları bir şeyler yapmaya ikna etmek için değil. Ukrayna Devlet Başkanına ‘zaman sizden yana değil ve ben size ateşkes ve sonrasında kabul edilebilir bir barış için yardım etmeye hazırım’ dedim ancak reddedildim” dedi.
Zelenskiy’in kendisine ‘tutumunun bu yönde olmadığını ve zamanın kendilerinden yana olduğuğunu’ söylediğini belirten Orban, “Bunun üzerine, teşekkür ederim başkan, daha fazlasını yapamam dedim” diye konuştu.
Macaristan Başbakanı daha sonra barışa yardımcı olacak, er ya da geç ateşkes, barış görüşmeleri ve diyaloğun yeniden başlamasının önünü açacak mümkün olduğu kadar geniş bir uluslararası iklim yaratmaya çalıştığını vurgulayarak, “Benim yaptığım buydu. Ukraynalıların ne yapması gerektiğini söylemeye asla cüret edemem. Onların ülkesi, onların geleceği, onların hayatı” ifadelerini kullandı.
Viktor Orban, Temmuz ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ardından Macaristan Başbakanı, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planını Avrupa Birliği’nin (AB) tüm liderlerine iletmişti.
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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