https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/orban-zelenskiy-tum-ikna-cabalarima-ragmen-ateskesi-kabul-etmedi-1090202929.html

Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi

Orban: Zelenskiy, tüm ikna çabalarıma rağmen ateşkesi kabul etmedi

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Vladimir Zelenskiy'e ateşkes önerisinde bulunduğunu ancak reddedildiğini ifade etti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T20:58+0300

2024-11-08T20:58+0300

2024-11-08T20:57+0300

ukrayna krizi

viktor orban

macaristan

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki resmi olmayan AB zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, Temmuz ayında Vladimir Zelenskiy'i çatışmada zamanın Kiev'in yanında olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştığını, ancak Ukrayna Devlet Başkanının ateşkes önerisini reddettiğini söyledi.Orban, “Temmuz ayında Kiev'e gittim. Ukraynalıları bir şeyler yapmaya ikna etmek için değil. Ukrayna Devlet Başkanına ‘zaman sizden yana değil ve ben size ateşkes ve sonrasında kabul edilebilir bir barış için yardım etmeye hazırım’ dedim ancak reddedildim” dedi.Zelenskiy’in kendisine ‘tutumunun bu yönde olmadığını ve zamanın kendilerinden yana olduğuğunu’ söylediğini belirten Orban, “Bunun üzerine, teşekkür ederim başkan, daha fazlasını yapamam dedim” diye konuştu.Macaristan Başbakanı daha sonra barışa yardımcı olacak, er ya da geç ateşkes, barış görüşmeleri ve diyaloğun yeniden başlamasının önünü açacak mümkün olduğu kadar geniş bir uluslararası iklim yaratmaya çalıştığını vurgulayarak, “Benim yaptığım buydu. Ukraynalıların ne yapması gerektiğini söylemeye asla cüret edemem. Onların ülkesi, onların geleceği, onların hayatı” ifadelerini kullandı.Viktor Orban, Temmuz ayı başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD eski Başkanı Donald Trump ve Vladimir Zelenskiy ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Ardından Macaristan Başbakanı, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gerçekçi durum değerlendirmesine, gerçekçi hedef ve sürelere dayanan barış planını Avrupa Birliği’nin (AB) tüm liderlerine iletmişti.

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macaristan

budapeşte

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