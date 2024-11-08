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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bati-basini-kiev-catismayi-sona-erdirecek-formulleri-inceliyor--1090200894.html
Batı basını: Kiev çatışmayı sona erdirecek formülleri inceliyor
Batı basını: Kiev çatışmayı sona erdirecek formülleri inceliyor
Sputnik Türkiye
Economist, Ukraynalı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için ABD tarafından önerilen iki farklı formül üzerinde çalıştığını yazdı. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T18:18+0300
2024-11-08T18:17+0300
ukrayna krizi
economist
abd
formül
öneri
kiev
ukrayna
barış planı
donald trump
moskova
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Economist gazetesinde yer alan habere göre Kiev, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için ABD tarafından önerilen seçenekleri inceliyor.Haberde, “Trump seçim kampanyası sırasında çatışmayı 24 saat içinde sona erdirme sözü vermişti. Barış planının tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Ukraynalı yetkililer, şu ana kadar kamuoyuna yansıyan iki formülasyonu inceliyor” ifadelerine yer veridi.Habere göre, ABD başkan yardımcısı adaylarından J.D. Vance tarafından önerilen ilk plan, çatışmanın mevcut hatlarda dondurulmasını ve Ukrayna'nın açık bir güvenlik garantisi olmaksızın tarafsızlığa zorlanmasını öngörüyor.Ukrayna'nın memnun kalacağı ve Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından belirlenen ikinci plan ise, Moskova'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak artan askeri ve mali desteğe odaklanırken NATO üyeliği ihtimalini de koruyor.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin, sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ikbal-dure-bati-artik-rusyayi-muhatap-almak-zorunda-kalacak-1090197049.html
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economist, abd, formül, öneri, kiev, ukrayna, barış planı, donald trump, moskova, j.d. vance, nato, mike pompeo, vladimir putin, kursk bölgesi, yuriy uşakov
economist, abd, formül, öneri, kiev, ukrayna, barış planı, donald trump, moskova, j.d. vance, nato, mike pompeo, vladimir putin, kursk bölgesi, yuriy uşakov

Batı basını: Kiev çatışmayı sona erdirecek formülleri inceliyor

18:18 08.11.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Economist, Ukraynalı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için ABD tarafından önerilen iki farklı formül üzerinde çalıştığını yazdı.
Economist gazetesinde yer alan habere göre Kiev, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için ABD tarafından önerilen seçenekleri inceliyor.
Haberde, “Trump seçim kampanyası sırasında çatışmayı 24 saat içinde sona erdirme sözü vermişti. Barış planının tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Ukraynalı yetkililer, şu ana kadar kamuoyuna yansıyan iki formülasyonu inceliyor” ifadelerine yer veridi.
Habere göre, ABD başkan yardımcısı adaylarından J.D. Vance tarafından önerilen ilk plan, çatışmanın mevcut hatlarda dondurulmasını ve Ukrayna'nın açık bir güvenlik garantisi olmaksızın tarafsızlığa zorlanmasını öngörüyor.
Ukrayna'nın memnun kalacağı ve Trump'ın eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından belirlenen ikinci plan ise, Moskova'ya karşı caydırıcı bir unsur olarak artan askeri ve mali desteğe odaklanırken NATO üyeliği ihtimalini de koruyor.
Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kursk bölgesine düzenlediği terör saldırısının ardından Putin, sivillere, sivil altyapıya ayrım gözetmeksizin saldıran veya nükleer enerji tesislerine tehdit oluşturmaya çalışanlarla müzakere yapılmasının mümkün olmadığını dile getirmişti. Daha sonra Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Moskova’nın daha önce yaptığı barış önerilerinin halen geçerli olduğunu ancak “bu macera dikkate alındığında” şu aşamada Ukrayna ile müzakere etmeyeceğini belirtmişti.
Vladimir Putin Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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