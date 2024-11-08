https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-1-milyon-liranin-geri-odemesi-belli-oldu-1090183664.html

Konut kredisi faizlerinde gerileme: 1 milyon liranın geri ödemesi belli oldu

Konut kredisi faizlerinde gerileme: 1 milyon liranın geri ödemesi belli oldu

Sputnik Türkiye

Konut kredilerinde düşüş gözlemleniyor. Bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti. Peki, konut... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T13:08+0300

2024-11-08T13:08+0300

2024-11-08T13:10+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

konut

faiz

konut kredisi

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti.Hürriyet'in haberine göre, bankalar konut kredisi kampanyaları yapmaya başladı. Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar konut kredisi faizlerini düşürüyor. 1 milyon TL'nin 120 ay vadeyle geri ödemesi ne kadar?Yüzde 2.79'a kadar düşen konut kredisinde 1 milyon lira kredi çekildiğinde 120 ay vadede aylık ödeme 29 bin lira olarak gerçekleşiyor. 120 ayın sonunda 1 milyon lira kredi için toplam ödeme 3 milyon 480 bin liraya ulaşıyor.Aynı şartlarda yüzde 5 civarında faizle kredi çekilseydi aylık ödemesi 52 bin lira, 120 ayda geri ödemesi toplamda 6.3 milyon lira olacaktı.Konut kredisi faizleri ne kadar?Kredi faizleri bankadan bankaya farklılaşıyor. Yüzde 2.79'dan yüzde 7 civarına kadar konut kredisi paketleri bulunuyor.BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak kişiler konut değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi kullanabiliyor. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html

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