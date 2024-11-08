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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-1-milyon-liranin-geri-odemesi-belli-oldu-1090183664.html
Konut kredisi faizlerinde gerileme: 1 milyon liranın geri ödemesi belli oldu
Konut kredisi faizlerinde gerileme: 1 milyon liranın geri ödemesi belli oldu
Sputnik Türkiye
Konut kredilerinde düşüş gözlemleniyor. Bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti. Peki, konut... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T13:08+0300
2024-11-08T13:10+0300
ekonomi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti.Hürriyet'in haberine göre, bankalar konut kredisi kampanyaları yapmaya başladı. Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar konut kredisi faizlerini düşürüyor. 1 milyon TL'nin 120 ay vadeyle geri ödemesi ne kadar?Yüzde 2.79'a kadar düşen konut kredisinde 1 milyon lira kredi çekildiğinde 120 ay vadede aylık ödeme 29 bin lira olarak gerçekleşiyor. 120 ayın sonunda 1 milyon lira kredi için toplam ödeme 3 milyon 480 bin liraya ulaşıyor.Aynı şartlarda yüzde 5 civarında faizle kredi çekilseydi aylık ödemesi 52 bin lira, 120 ayda geri ödemesi toplamda 6.3 milyon lira olacaktı.Konut kredisi faizleri ne kadar?Kredi faizleri bankadan bankaya farklılaşıyor. Yüzde 2.79'dan yüzde 7 civarına kadar konut kredisi paketleri bulunuyor.BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak kişiler konut değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi kullanabiliyor. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html
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konut kredisi, konut kredisi faizleri, en uygun konut kredisi, güncel konut kredisi oranları, konut kredisi düşecek mi, konut kredisi faizleri ne kadar, 120 ay vade konut kredisi, konut kredisi geri ödeme, konut kredisi faizleri düştü mü, güncel konut kredisi oranları
konut kredisi, konut kredisi faizleri, en uygun konut kredisi, güncel konut kredisi oranları, konut kredisi düşecek mi, konut kredisi faizleri ne kadar, 120 ay vade konut kredisi, konut kredisi geri ödeme, konut kredisi faizleri düştü mü, güncel konut kredisi oranları

Konut kredisi faizlerinde gerileme: 1 milyon liranın geri ödemesi belli oldu

13:08 08.11.2024 (güncellendi: 13:10 08.11.2024)
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Konut kredisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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Konut kredilerinde düşüş gözlemleniyor. Bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti. Peki, konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi düştü mü? İşte konut kredisi faizlerinde son durum...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla faizler düşüşe geçti.
Hürriyet'in haberine göre, bankalar konut kredisi kampanyaları yapmaya başladı. Kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalar konut kredisi faizlerini düşürüyor.

1 milyon TL'nin 120 ay vadeyle geri ödemesi ne kadar?

Yüzde 2.79'a kadar düşen konut kredisinde 1 milyon lira kredi çekildiğinde 120 ay vadede aylık ödeme 29 bin lira olarak gerçekleşiyor. 120 ayın sonunda 1 milyon lira kredi için toplam ödeme 3 milyon 480 bin liraya ulaşıyor.
Aynı şartlarda yüzde 5 civarında faizle kredi çekilseydi aylık ödemesi 52 bin lira, 120 ayda geri ödemesi toplamda 6.3 milyon lira olacaktı.

Konut kredisi faizleri ne kadar?

Kredi faizleri bankadan bankaya farklılaşıyor. Yüzde 2.79'dan yüzde 7 civarına kadar konut kredisi paketleri bulunuyor.
BDDK'nın yaptığı düzenlemeye göre ikinci konutunu alacak kişiler konut değerinin sadece yüzde 22.5'i kadar kredi kullanabiliyor. Örnek vermek gerekirse 5 milyon liralık konut için sadece 1 milyon 125 bin lira kredi kullanılabilecek, geri kalan 3 milyon 875 bin lira nakit olarak ödenecek.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
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17 Ekim, 08:18
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