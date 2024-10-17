https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html
Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor
Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Kira ödemelerinde önemli bir düzenleme hayata geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T08:18+0300
2024-10-17T08:18+0300
2024-10-17T08:18+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, kira işlemlerinde ödeme ve tahsilatların banka ve PTT gibi finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını şart koşuyor. Kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak. Tebliğ, aynı zamanda uygulamanın detaylarını belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriyor.Cezai yaptırımlar uygulanacakBu zorunluluğa uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar devreye girecek. Kiraya verenler ile kiracıların iş yeri ve konut kira bedellerini yalnızca banka ve PTT üzerinden ödeme yaparak belgelendirmeleri gerekiyor. Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak. Kira bedellerinin elden veya banka dışı yollarla ödenmesi durumunda, cezalarla karşı karşıya kalınacak.Yeni düzenleme ile kira işlemlerinin şeffaf ve kayıtlı bir sistemle yürütülmesi amaçlanıyor. Vergi mükellefleri ve mükellef olmayanlar, bu kurala uyarak işlemlerini belgelerle ispat etmek durumunda olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sicakliklar-12-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-kis-erken-geliyor-uyarisi-cok-kuvvetli-saganak-1089321748.html
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Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor
Kira ödemelerinde önemli bir düzenleme hayata geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik tahsilat ve ödemelerin artık sadece banka ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini ve mükellef olmayanları da kapsıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, kira işlemlerinde ödeme ve tahsilatların banka ve PTT gibi finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını şart koşuyor. Kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak. Tebliğ, aynı zamanda uygulamanın detaylarını belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriyor.
Cezai yaptırımlar uygulanacak
Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar devreye girecek. Kiraya verenler ile kiracıların iş yeri ve konut kira bedellerini yalnızca banka ve PTT üzerinden ödeme yaparak belgelendirmeleri gerekiyor. Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak. Kira bedellerinin elden veya banka dışı yollarla ödenmesi durumunda, cezalarla karşı karşıya kalınacak.
Yeni düzenleme ile kira işlemlerinin şeffaf ve kayıtlı bir sistemle yürütülmesi amaçlanıyor. Vergi mükellefleri ve mükellef olmayanlar, bu kurala uyarak işlemlerini belgelerle ispat etmek durumunda olacak.