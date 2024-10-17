Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Messi’nin 10 genç yeteneği listesinde bir Türk: Kendi takımında ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Halk eğitim merkezlerinde bu yıl otizmli bireylere kurs açılmadı: Yetkililer '2025'i bekleyin' diyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Sağlığa zararlı gıdalar nasıl anlaşılır?
12:06
81 dk
HABER MASASI
Devlet bir yılda vergilerden ne kadar gelir elde ediyor ?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanlarından bilim dünyasını şaşırtan araştırma
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Asya'da kaynayan kazan: Kuzey ve Güney Kore arasında gerilim
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Rojin'in ölümünde sır perdesi
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
Prag’da toplu halde barların gezilmesi yasaklanıyor
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Gümrük vergisi en sevdiğim kelime
19:27
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Bayraktar imzayı attı: Çin ile mineral alanında işbirliği
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Tekneyle açıldılar, iki ay denizde kayboldular: Sadece biri sağ kurtuldu
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Meloni: İtalya, İsrail'e silah ihracatına en sert yaptırımları uyguluyor
19:53
1 dk
ÖZEL HABER
Kredi kartından 750 TL'lik kesintiyle gündem oldu: Savunma Sanayii Destekleme Fonu nedir?
20:05
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin çelik kubbesi nasıl olacak?
20:19
4 dk
ÖZEL HABER
‘Büyük usta’ ünvanını kazanan genç Türk satranç dahisi Ediz Gürel: ‘Milyon olasılığı düşünmeden bir taşı oynatamazsınız’
20:35
3 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı, Japonya'nın NATO hamlesini değerlendirdi: Japonya açısından kazançlı olmayabilir
20:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bitter çikolata depresyonu azaltıyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
FOTOĞRAFIN EFSANE İSMİ
‘Ara’dan 6 yıl geçti: Fotoğrafa adanan bir ömür
19:09
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html
Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor
Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Kira ödemelerinde önemli bir düzenleme hayata geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik... 17.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-17T08:18+0300
2024-10-17T08:18+0300
ekonomi
ptt
banka
banka hesabı
kira
kira bedeli
kira yardımı
kira sertifikası
kira beyannamesi
kira sözleşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg
Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, kira işlemlerinde ödeme ve tahsilatların banka ve PTT gibi finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını şart koşuyor. Kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak. Tebliğ, aynı zamanda uygulamanın detaylarını belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriyor.Cezai yaptırımlar uygulanacakBu zorunluluğa uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar devreye girecek. Kiraya verenler ile kiracıların iş yeri ve konut kira bedellerini yalnızca banka ve PTT üzerinden ödeme yaparak belgelendirmeleri gerekiyor. Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak. Kira bedellerinin elden veya banka dışı yollarla ödenmesi durumunda, cezalarla karşı karşıya kalınacak.Yeni düzenleme ile kira işlemlerinin şeffaf ve kayıtlı bir sistemle yürütülmesi amaçlanıyor. Vergi mükellefleri ve mükellef olmayanlar, bu kurala uyarak işlemlerini belgelerle ispat etmek durumunda olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sicakliklar-12-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-kis-erken-geliyor-uyarisi-cok-kuvvetli-saganak-1089321748.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4328d804ce54e500f04e9eb4587510a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama
kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama

Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor

08:18 17.10.2024
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
© AA
Abone ol
Kira ödemelerinde önemli bir düzenleme hayata geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik tahsilat ve ödemelerin artık sadece banka ve PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini ve mükellef olmayanları da kapsıyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, kira işlemlerinde ödeme ve tahsilatların banka ve PTT gibi finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını şart koşuyor. Kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak. Tebliğ, aynı zamanda uygulamanın detaylarını belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriyor.

Cezai yaptırımlar uygulanacak

Bu zorunluluğa uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar devreye girecek. Kiraya verenler ile kiracıların iş yeri ve konut kira bedellerini yalnızca banka ve PTT üzerinden ödeme yaparak belgelendirmeleri gerekiyor. Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak. Kira bedellerinin elden veya banka dışı yollarla ödenmesi durumunda, cezalarla karşı karşıya kalınacak.
Yeni düzenleme ile kira işlemlerinin şeffaf ve kayıtlı bir sistemle yürütülmesi amaçlanıyor. Vergi mükellefleri ve mükellef olmayanlar, bu kurala uyarak işlemlerini belgelerle ispat etmek durumunda olacak.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2024
TÜRKİYE
Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, Meteoroloji'den 'Kış erken geliyor' uyarısı: Çok kuvvetli sağanak ve fırtına var
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала