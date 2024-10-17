https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/resmi-gazetede-yayinlandi-kira-odemelerinde-yeni-donem-basliyor-1089322792.html

Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor

Resmi Gazetede yayınlandı: Kira ödemelerinde yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Kira ödemelerinde önemli bir düzenleme hayata geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, iş yeri ve konut kiralama işlemlerine yönelik... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-17T08:18+0300

2024-10-17T08:18+0300

2024-10-17T08:18+0300

ekonomi

ptt

banka

banka hesabı

kira

kira bedeli

kira yardımı

kira sertifikası

kira beyannamesi

kira sözleşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/05/1067830391_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5efbbe6c87a9498a5db7087ab4a5041a.jpg

Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, kira işlemlerinde ödeme ve tahsilatların banka ve PTT gibi finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılmasını şart koşuyor. Kiraya verenler ve kiracılar, kira bedellerinin ödenmesi sırasında bu kuruluşlardan alınan belgelerle işlemlerini belgelendirmek zorunda olacak. Tebliğ, aynı zamanda uygulamanın detaylarını belirleme yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriyor.Cezai yaptırımlar uygulanacakBu zorunluluğa uyulmaması durumunda cezai yaptırımlar devreye girecek. Kiraya verenler ile kiracıların iş yeri ve konut kira bedellerini yalnızca banka ve PTT üzerinden ödeme yaparak belgelendirmeleri gerekiyor. Ayrıca, kısa süreli, haftalık veya günlük kiralamalarda da bu zorunluluk geçerli olacak. Kira bedellerinin elden veya banka dışı yollarla ödenmesi durumunda, cezalarla karşı karşıya kalınacak.Yeni düzenleme ile kira işlemlerinin şeffaf ve kayıtlı bir sistemle yürütülmesi amaçlanıyor. Vergi mükellefleri ve mükellef olmayanlar, bu kurala uyarak işlemlerini belgelerle ispat etmek durumunda olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/sicakliklar-12-derece-birden-dusecek-meteorolojiden-kis-erken-geliyor-uyarisi-cok-kuvvetli-saganak-1089321748.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira sözleşmesi, kira sözleşmesi örneği, kira artış hesaplama, kira tespit davası, kira kontratı, e sözleşme, e kontrat, e devlet kira kontrat belgesi, kira sözleşmesi nerede gözükür, kira sözleşmesini nasıl bulabilirim, kira tavan fiyat, kira tavan fiyat uygulaması 2024, kira zam oranı, kira zam hesaplama