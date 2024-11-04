https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ispanyadaki-sel-felaketinde-krala-ofke-dolu-protesto-trajediyi-onlemek-icin-neden-tedbir-alinmadi-1089982116.html

İspanya'da selden etkilenenlerin öfkesi: Bölgeye gelen Kral Felipe'yi kürek ve fırçalarla kovaladılar

İspanya'da selden etkilenenlerin öfkesi: Bölgeye gelen Kral Felipe'yi kürek ve fırçalarla kovaladılar

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Valensiya bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 200'ü geçti. Kral VI. Felipe, bölgeyi ziyaret ettiği... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T12:32+0300

2024-11-04T12:32+0300

2024-11-04T12:32+0300

dünya

avrupa

ispanya

kral 6. felipe

sel felaketi

protesto

valensiya

acil durum

doğal afet

ölüm

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İspanya'da geçen hafta başlayan şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 200'ü aştı. Selden etkilenen Valensiya bölgesinde öfkeli kalabalık İspanya kralına karşı protesto düzenledi. İspanya Kralı VI. Felipe, ülkesinde eşi benzeri görülmemiş sellerin meydana gelmesinin ardında Valensiya'yı ziyaret ederken öfkeli bir grup protestocunun çamurlu saldırısıyla karşı karşıya kaldı.İspanya kralına 'katil' ve 'utan' diye bağıran öfkeli kalabalık, 'yaşanan trajediyi önlemek için neden hiçbir şey yapılmadığını' sorguladı. Kral Felipe ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez’in de aracına zarar verildi. Kral Felipe’yi korumak için korumaları şemsiye açtı ve onunla birlikte bölgeyi ziyaret eden Başbakan Pedro Sanchez bölgeyi terk ettiği sırada bir grup bulunduğu araca saldırdı.Sel felaketinde 200'den fazla kişi öldü ve çok daha fazlası kayboldu. Acil durum görevlileri tarafından bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Selden hemen sonra yetkililerin insanları korumada ve uyarmada yetersiz kalması nedeniyle halk arasında öfke uyandırdı.Cumartesi günü, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bölgeye 10 bin asker, polis memuru ve sivil muhafız gönderme emri vermişti. Sanchez, ayrıca 'müdahalenin yeterli olmadığını ve ciddi sorunlar ve eksiklikler olduğunu' bildiğini kabul etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/ispanyada-sel-felaketinin-bilancosu-buyuyor-olu-sayisi-211e-cikti-1089963219.html

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avrupa, ispanya, kral 6. felipe, sel felaketi, protesto, valensiya, acil durum, doğal afet, ölüm, ispanya başbakanı pedro sanchez