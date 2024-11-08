https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/galatasaray-icardinin-capraz-baglari-koptu-sezonu-kapatti-mi-icardi-sakatlik-icardi-son-durum-1090177809.html

Galatasaray, büyük kaybı böyle duyurdu: Icardi'nin çapraz bağları koptu, sezonu kapattı mı?

Galatasaray, büyük kaybı böyle duyurdu: Icardi'nin çapraz bağları koptu, sezonu kapattı mı?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ancak bu zaferin sevincini gölgeleyen bir... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T12:08+0300

2024-11-08T12:08+0300

2024-11-08T12:21+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

galatasaray sk

futbol

sakatlık

sakatlık

son dakika

çapraz bağ

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/17/1081021109_0:160:3059:1881_1920x0_80_0_0_2d79bf3569dc68cab76fe8cd2f5c2de9.jpg

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği belirtildi. Icardi'nin sakatlığı, Galatasaray’ın sezon planlamasında önemli bir eksiklik yaratacak.Galatasaray, oyuncusunun sağlık durumunu şu ifadelerle duyurdu:Bu sakatlık, Icardi’nin sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.Galatasaray i̇çin büyük kayıpMauro Icardi'nin sahalardan uzun süre uzak kalacak olması, takımın hücum hattında önemli bir eksiklik yaratacak. Teknik ekip, bu kritik dönemde Icardi’nin yokluğunu nasıl telafi edecekleri konusunda zorlu bir süreçle karşı karşıya.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/butun-bir-ingiltere-galatasarayi-konusuyor-tottenhami-resmen-saklabanacevirdiler-palyaco-gosterisi-1090166756.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

icardi sakatlık, icardi son durum, icardi çapraz bağ, icardiye ne oldu, icardi ne zaman oynayacak, icardi son durum, icardi sağlık raporu, icardi neden oynamıyor, icardi sağlık raporu