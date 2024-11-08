https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/galatasaray-icardinin-capraz-baglari-koptu-sezonu-kapatti-mi-icardi-sakatlik-icardi-son-durum-1090177809.html
Galatasaray, büyük kaybı böyle duyurdu: Icardi'nin çapraz bağları koptu, sezonu kapattı mı?
Galatasaray, büyük kaybı böyle duyurdu: Icardi'nin çapraz bağları koptu, sezonu kapattı mı?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ancak bu zaferin sevincini gölgeleyen bir... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T12:08+0300
2024-11-08T12:08+0300
2024-11-08T12:21+0300
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Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği belirtildi. Icardi'nin sakatlığı, Galatasaray’ın sezon planlamasında önemli bir eksiklik yaratacak.Galatasaray, oyuncusunun sağlık durumunu şu ifadelerle duyurdu:Bu sakatlık, Icardi’nin sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.Galatasaray i̇çin büyük kayıpMauro Icardi'nin sahalardan uzun süre uzak kalacak olması, takımın hücum hattında önemli bir eksiklik yaratacak. Teknik ekip, bu kritik dönemde Icardi’nin yokluğunu nasıl telafi edecekleri konusunda zorlu bir süreçle karşı karşıya.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/butun-bir-ingiltere-galatasarayi-konusuyor-tottenhami-resmen-saklabanacevirdiler-palyaco-gosterisi-1090166756.html
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icardi sakatlık, icardi son durum, icardi çapraz bağ, icardiye ne oldu, icardi ne zaman oynayacak, icardi son durum, icardi sağlık raporu, icardi neden oynamıyor, icardi sağlık raporu
Galatasaray, büyük kaybı böyle duyurdu: Icardi'nin çapraz bağları koptu, sezonu kapattı mı?
12:08 08.11.2024 (güncellendi: 12:21 08.11.2024)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Ancak bu zaferin sevincini gölgeleyen bir haber geldi. Karşılaşmanın 82. dakikasında Mauro Icardi sakatlık geçirerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontroller sonrasında sezonu kapattığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği belirtildi. Icardi'nin sakatlığı, Galatasaray’ın sezon planlamasında önemli bir eksiklik yaratacak.
Galatasaray, oyuncusunun sağlık durumunu şu ifadelerle duyurdu:
"UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir."
Bu sakatlık, Icardi’nin sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği anlamına geliyor.
Galatasaray i̇çin büyük kayıp
Mauro Icardi'nin sahalardan uzun süre uzak kalacak olması, takımın hücum hattında önemli bir eksiklik yaratacak. Teknik ekip, bu kritik dönemde Icardi’nin yokluğunu nasıl telafi edecekleri konusunda zorlu bir süreçle karşı karşıya.