https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/elazigda-5-buyuklugunde-deprem--1090198625.html
AFAD duyurdu: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem oldu. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T17:14+0300
2024-11-08T17:14+0300
2024-11-08T17:57+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi.AFAD, Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.04 gerçekleşen depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.Valilikten açıklama geldi Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konu hakkında açıklama yaptı. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından "Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" diye yazdı. 'Herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirtti.Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.
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elazığ, deprem, afad, vali, elazığ valiliği, yaralı, ağır yaralı, ölü, ali yerlikaya
AFAD duyurdu: Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem
17:14 08.11.2024 (güncellendi: 17:57 08.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi.
AFAD, Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.04 gerçekleşen depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.
Valilikten açıklama geldi
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konu hakkında açıklama yaptı. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından "Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" diye yazdı.
'Herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirtti.
Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.