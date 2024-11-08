https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/afad-duyurdu-egede-36-buyuklugunde-deprem-1090159869.html
AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T00:33+0300
2024-11-08T00:33+0300
2024-11-08T00:53+0300
son depremler
ege
ege denizi
ege bölgesi
kuşadası
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.20'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 12.4 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/peruda-57-buyuklugunde-deprem-1090069440.html
ege
ege denizi
ege bölgesi
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AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem
00:33 08.11.2024 (güncellendi: 00:53 08.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.20'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.20'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 12.4 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.