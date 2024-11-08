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AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.20'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 12.4 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/peruda-57-buyuklugunde-deprem-1090069440.html
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AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem

00:33 08.11.2024 (güncellendi: 00:53 08.11.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© İHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.20'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.20'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 12.4 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.
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