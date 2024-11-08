https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/afad-duyurdu-egede-36-buyuklugunde-deprem-1090159869.html

AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Ege'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

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son depremler

ege

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afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli rasathanesi

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi. AFAD, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 00.20'de gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini ise 12.4 olarak açıkladı. En son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/peruda-57-buyuklugunde-deprem-1090069440.html

ege

ege denizi

ege bölgesi

kuşadası

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