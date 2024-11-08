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Dışişleri Bakanı Fidan Atina'da Yunan meslektaşı ile görüştü: 'Mülteciler konusunda işbirliği yapmaya devam edeceğiz'
Dışişleri Bakanı Fidan Atina'da Yunan meslektaşı ile görüştü: 'Mülteciler konusunda işbirliği yapmaya devam edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Yunan - Türk ilişkilerinin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T14:59+0300
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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan meslektaşı Yorgo Gerapetritis ile Atina'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Fidan, Yunan - Türk ilişkileri hakkında konuştu. Fidan, Yunanistan - Türkiye ilişklerinin olumlu yönde ilerlediğini söylerek şu cümleleri kurdu: '10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi'Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında liderlerin koyduğu hedefin 10 milyar dolar hacme ulaşmasını umduğunu söyledi. Bu yıl tahmini ticaret hacminin 6 milyarı geçeceğini söyleyen Fidan, Ege ve Akdeniz'deki sorulara da değindi.Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek, bu nedenle sorunları doğru anlamamız gerekiyor. Pek çok sorun var, sadece kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölgeye indirgeyemeyiz. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz. Ayrıca Kıbrıs meselesini de görüştük. Federasyon modelinin Ada'da artık geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Hem Türklerin hem Rumların güvenliğinin sağlanacağı bir sistem gereklidir" diye konuştu.'Komşu Yunanistan ile göçmen konusunda işbirliğine devam edeceğiz'Fidan, konuşmasını şöyle bitirdi:
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan dışişleri bakanlığı, türkiye, hakan fidan, dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, doğu akdeniz, recep tayyip erdoğan, kıbrıs, güney kıbrıs, kuzey kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, yorgo gerapetritis, kiryakos miçotakis

Dışişleri Bakanı Fidan Atina'da Yunan meslektaşı ile görüştü: 'Mülteciler konusunda işbirliği yapmaya devam edeceğiz'

14:59 08.11.2024 (güncellendi: 15:21 08.11.2024)
© FotoğrafFidan: Neden Atina'ya geliyorum?
Fidan: Neden Atina'ya geliyorum? - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Fotoğraf
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Yunan - Türk ilişkilerinin olumlu bir yönde gittiğini belirterek ticaret ve turizm konularında işbirliklerinin artırılacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan meslektaşı Yorgo Gerapetritis ile Atina'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Fidan, Yunan - Türk ilişkileri hakkında konuştu. Fidan, Yunanistan - Türkiye ilişklerinin olumlu yönde ilerlediğini söylerek şu cümleleri kurdu:

Ticaret, turizm ve ulaştırma gibi konularda önemli adımlar atıyoruz. Ebedi komşuluğumuzu, ebedi dostluğa dönüştürebiliriz. 2025 yılının ilk ayında liderlerimizin gerçekleştireceği 6'ıncı Yüksek İşbirliği Toplantısı'nda neler konuşulacağını da ele aldık. Bakanlarımız arasında da pozitif temaslar devam ediyor. Ulaştırma ve Turizm bakanlıkları da bir araya gelecekler.

'10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi'

Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında liderlerin koyduğu hedefin 10 milyar dolar hacme ulaşmasını umduğunu söyledi. Bu yıl tahmini ticaret hacminin 6 milyarı geçeceğini söyleyen Fidan, Ege ve Akdeniz'deki sorulara da değindi.
Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek, bu nedenle sorunları doğru anlamamız gerekiyor. Pek çok sorun var, sadece kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölgeye indirgeyemeyiz. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz. Ayrıca Kıbrıs meselesini de görüştük. Federasyon modelinin Ada'da artık geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Hem Türklerin hem Rumların güvenliğinin sağlanacağı bir sistem gereklidir" diye konuştu.

'Komşu Yunanistan ile göçmen konusunda işbirliğine devam edeceğiz'

Fidan, konuşmasını şöyle bitirdi:

Görüşmelerimizde Yunanistan'da yaşayan Türk azınlık hakkında da konuştuk ve onların taleplerini ilettik. Bununla beraber, Yunanistan'daki tarihimizin korunmasını istiyoruz ve Osmanlı eserlerinin restorasyonda her türlü desteğe hazırız.

Ayrıca FETÖ, PKK ve DHKP-C konularını ele aldık. Komşularımızdan bu konuda daha yüksek bir işbirliği beklemekteyiz. Düzensiz göçmenler konusunda da işbirliğine devam edeceğiz.

Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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