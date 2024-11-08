https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/disisleri-bakani-fidan-atinada-yunan-meslektasi-ile-gorustu-multeciler-konusunda-isbirligi-yapmaya-1090189008.html

Dışişleri Bakanı Fidan Atina'da Yunan meslektaşı ile görüştü: 'Mülteciler konusunda işbirliği yapmaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Fidan Atina'da Yunan meslektaşı ile görüştü: 'Mülteciler konusunda işbirliği yapmaya devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Yunan - Türk ilişkilerinin... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T14:59+0300

2024-11-08T14:59+0300

2024-11-08T15:21+0300

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Dışişleri Bakanı Fidan, Yunan meslektaşı Yorgo Gerapetritis ile Atina'da görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Fidan, Yunan - Türk ilişkileri hakkında konuştu. Fidan, Yunanistan - Türkiye ilişklerinin olumlu yönde ilerlediğini söylerek şu cümleleri kurdu: '10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi'Dışişleri Bakanı, iki ülke arasında liderlerin koyduğu hedefin 10 milyar dolar hacme ulaşmasını umduğunu söyledi. Bu yıl tahmini ticaret hacminin 6 milyarı geçeceğini söyleyen Fidan, Ege ve Akdeniz'deki sorulara da değindi.Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek, bu nedenle sorunları doğru anlamamız gerekiyor. Pek çok sorun var, sadece kıta sahanlığı ve münasır ekonomik bölgeye indirgeyemeyiz. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım ilkesini savunmaya devam ediyoruz. Ayrıca Kıbrıs meselesini de görüştük. Federasyon modelinin Ada'da artık geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Hem Türklerin hem Rumların güvenliğinin sağlanacağı bir sistem gereklidir" diye konuştu.'Komşu Yunanistan ile göçmen konusunda işbirliğine devam edeceğiz'Fidan, konuşmasını şöyle bitirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/mite-mansur-yavas-talimati-iddiasina-guvenlik-kaynaklarindan-yalanlama-dogru-degil-gorev-tanimi-1090188260.html

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