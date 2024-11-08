https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/putin-ile-temas-olasiliklari-hakkinda-trump-konusacagimizi-umuyorum-1090161659.html

Putin ile temas olasılıkları hakkında Trump: Konuşacağımızı umuyorum

Putin ile temas olasılıkları hakkında Trump: Konuşacağımızı umuyorum

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık yarışının galibi Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temaslarının gerçekleşeceğinden umutlu olduğunu ifade etti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T03:04+0300

2024-11-08T03:04+0300

2024-11-08T03:04+0300

dünya

vladimir putin

donald trump

joe biden

kamala harris

vladimir zelenskiy

abd seçimleri

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ABD'de gerçekleşen başkanlık yarışında galip gelen Donald Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şu an için bir konuşmanın gerçekleşmediğini belirterek, “Sanırım bir görüşme yapacağız” dedi.Trump konuşmasında, başkanlık yarışının sonucunu duyurduğu günden bu yana Trump, aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Vladimir Zelenskiy'nin de bulunduğu 'yaklaşık 70 dünya lideriyle' görüşmelerde bulunduğunu söyledi.Mevcut Başkan Joe Biden ve Demokratların adayı Kamala Harris ile gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Trump, bu görüşmelerin 'son derece saygılı bir atmosferde' geçtiğini bildirerek, Harris'in kendisiyle yaptığı sohbetinde, iktidar geçişinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama arzusunu dile getirdiğini, bu durumun kendisi için de 'elbette kabul edilebilir' olduğunu ifade etti.

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vladimir putin, donald trump, joe biden, kamala harris, vladimir zelenskiy, abd seçimleri