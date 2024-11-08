https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/putin-ile-temas-olasiliklari-hakkinda-trump-konusacagimizi-umuyorum-1090161659.html
Putin ile temas olasılıkları hakkında Trump: Konuşacağımızı umuyorum
Putin ile temas olasılıkları hakkında Trump: Konuşacağımızı umuyorum
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık yarışının galibi Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temaslarının gerçekleşeceğinden umutlu olduğunu ifade etti. 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T03:04+0300
2024-11-08T03:04+0300
2024-11-08T03:04+0300
dünya
vladimir putin
donald trump
joe biden
kamala harris
vladimir zelenskiy
abd seçimleri
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ABD'de gerçekleşen başkanlık yarışında galip gelen Donald Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şu an için bir konuşmanın gerçekleşmediğini belirterek, “Sanırım bir görüşme yapacağız” dedi.Trump konuşmasında, başkanlık yarışının sonucunu duyurduğu günden bu yana Trump, aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Vladimir Zelenskiy'nin de bulunduğu 'yaklaşık 70 dünya lideriyle' görüşmelerde bulunduğunu söyledi.Mevcut Başkan Joe Biden ve Demokratların adayı Kamala Harris ile gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Trump, bu görüşmelerin 'son derece saygılı bir atmosferde' geçtiğini bildirerek, Harris'in kendisiyle yaptığı sohbetinde, iktidar geçişinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama arzusunu dile getirdiğini, bu durumun kendisi için de 'elbette kabul edilebilir' olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/beyaz-saray-biden-yonetimi-ukraynaya-yardimi-hizlandiracak-1090158610.html
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vladimir putin, donald trump, joe biden, kamala harris, vladimir zelenskiy, abd seçimleri
vladimir putin, donald trump, joe biden, kamala harris, vladimir zelenskiy, abd seçimleri
Putin ile temas olasılıkları hakkında Trump: Konuşacağımızı umuyorum
ABD başkanlık yarışının galibi Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temaslarının gerçekleşeceğinden umutlu olduğunu ifade etti.
ABD'de gerçekleşen başkanlık yarışında galip gelen Donald Trump, NBC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile şu an için bir konuşmanın gerçekleşmediğini belirterek, “Sanırım bir görüşme yapacağız” dedi.
Trump konuşmasında, başkanlık yarışının sonucunu duyurduğu günden bu yana Trump, aralarında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Vladimir Zelenskiy'nin de bulunduğu 'yaklaşık 70 dünya lideriyle' görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Mevcut Başkan Joe Biden ve Demokratların adayı Kamala Harris ile gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendiren Trump, bu görüşmelerin 'son derece saygılı bir atmosferde' geçtiğini bildirerek, Harris'in kendisiyle yaptığı sohbetinde, iktidar geçişinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini sağlama arzusunu dile getirdiğini, bu durumun kendisi için de 'elbette kabul edilebilir' olduğunu ifade etti.