https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/cagla-cetin-kerimcan-cagla-cetin-kimdir-cagla-cetin-kocasi-kerimcan-durmaz-dolandirma-almanya-1090182643.html

Kerimcan Durmaz'ın evlilik vaadiyle kendisini dolandırdığı iddia eden Çağla Çetin: 'Benimleyken erkek gibi davranıyordu'

Kerimcan Durmaz'ın evlilik vaadiyle kendisini dolandırdığı iddia eden Çağla Çetin: 'Benimleyken erkek gibi davranıyordu'

Sputnik Türkiye

Çağla Çetin, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Almanya'da yaşayan Çetin, Durmaz'ın kendisine evlilik... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T13:37+0300

2024-11-08T13:37+0300

2024-11-08T13:37+0300

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Almanya’da yaşayan Çağla Çetin, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Çetin, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle 180 bin euro dolandırıldığını iddia etti ve dava açmayı düşündüğünü belirtti.'Yıllarca oyalandım ve kaybettim'Çağla Çetin, Söylemezsem Olmaz programına verdiği demeçte, parayı Kerimcan Durmaz'a aralıklı olarak gönderdiğini ve tüm birikimlerini bu şekilde harcadığını söyledi. Çetin, "Hepsini birden yollamadım, zamanlara bölerek verdim. Kazancımı hep ona yolladım. Vergilerimi ödeyemedim ve şirketim kapandı. Benim ünlü olma gibi bir niyetim yok, kendimi göstermeyi sevmiyorum" diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.'Neden 7 yıl boyunca oyaladın?'Çetin, Durmaz'a olan tepkisini şu sözlerle sürdürdü: 'Evlilik hayalleri kuruyorduk'İddialarına göre, ikilinin ilişkisi ciddi bir boyuttaydı ve evlilik planları yapılıyordu. Çetin, "Kerimcan benimleyken çok farklıydı, erkek gibi davranıyordu. Her şeyi şov amaçlı yaptığını söylüyordu, ben de inanıyordum" dedi.'Yeni bir hayat kurmak i̇stiyorum'Çetin, Almanya’ya dönerek yeni bir başlangıç yapmayı ve sakin bir hayat sürmeyi planladığını da sözlerine ekledi. "Almanya’ya gidip yeni bir iş kurmak istiyorum. Herkesten uzak, sakin bir hayat istiyorum," diye konuştu.Şantaj i̇ddiaları ve yüzleşme çağrısıÇağla Çetin, Durmaz’ın yakın çevresiyle yaşadığı sorunları da anlattı:Çetin, artık kimseye güvenemeyeceğini belirtip, "Onun hayali hep Amerika’ydı. Keşke benimle yüzleşebilse," dedi.Bu iddialar sonrasında Kerimcan Durmaz’dan henüz bir açıklama gelmedi.

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