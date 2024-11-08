Bilim insanları uyardı: Latte içen kadınlar ölümcül risk altında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Umudunu Trump’a bağlayanlardan biri de Berat Albayrak’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda enflasyonunda artış: Aylık yüzde 4
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
‘Yapay zeka ile veri bilimcisine aylık 24 saat tasarruf sağlıyoruz’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Dış Politika Yazarı Akfırat: ABD seçimleri sonrası uygun ortam oluştu, Türkiye Suriye ile barış gündemini öne almalı
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Woke politikalar ve çocukların trans yapılması sebebiyle Latin seçmen de tepki gösterdi ve Trump’a oy verdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Sambur: ABD Suriye’den çekilmeyecek
17:39
1 dk
ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK
Karadeniz müziğini Türkiye onunla sevdi
17:47
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşuyor
19:46
201 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hamas: Türkiye’deki bazı kuruluşlar bizim adımızı kullanarak para topluyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: Türkiye’de insanlar şiddeti dışında tutan bir şey söylüyorsa korkmadan söyleyebilmeli
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Narin Güran duruşmasında tanık Baran Güran'ın ifadesi: 'Bakanlar köye geliyordu'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Beyaz perdenin en yakışan çiftleri
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Platform 1 ve 2 filmlerinin değerlendirmesi ve filmlerdeki hapishane kavramı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
1 Mayıs 2008 sonrası işe girenlerde değişen emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Narin cinayetinde dokunulmayan 2 sır
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bilim-insanlari-uyardi-latte-icen-kadinlar-olumcul-risk-altinda-1090203296.html
Bilim insanları uyardı: Latte içen kadınlar ölümcül risk altında
Bilim insanları uyardı: Latte içen kadınlar ölümcül risk altında
Sputnik Türkiye
İsveç'te bulunan Uppsala Üniversitesi araştırmacıları tarafından 100 bin kişi üzerinde yapılan incelemeye göre 33 yıl boyunca günlük en az 400 ml süt içen... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T21:30+0300
2024-11-08T21:35+0300
yaşam
süt
süt fiyatları
süt ürünü
süt ürünleri
sek süt
latte
latte açlığı
laktoz
laktozsuz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061386660_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_5ef81decd54b95224a182babc94eefe0.jpg
Bilim insanları kadınların içtiği süt miktarına göre kalp krizi riskinde artış olduğunu ifade etti.BMC Medicine Dergisi tarafından yayımlanan bilimsel makaleye göre Uppsala Üniversitesi araştırmacıları 100 bin kişi üzerinde inceleme yaptı. Grupta 60 bin kadın ve 40 bin erkek bulunurken katılımcılara yaşam tarzları ve diyetleri hakkında anket dolduruldu. 33 yıl sonra tekrar incelenen kişilerin bulgularında her gün latte miktarında süt tüketen kadınlarda kalp krizi artışında yüzde 12 yükseliş tespit edildiği açıklandı. Kadınların içtiği süt miktarı her 400 ml artışta kalp krizi oranı da yüzde 21'e kadar yükseldi. Çoğunlukla kahve ile sütün birlikte tüketildiğini açıklayan katılımcılar laktoz oranına bağlı olarak kalp sağlıklarının bozulduğunu doğruladı. Bilim insanları kadınlarda bu durumun gözlendiğini erkeklerde sütün soruna neden olmadığını açıkladı. Uzmanlar laktozsuz süt tüketilmesini tavsiye ederken sütün fazlasının zararlı olacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/bilim-insanlari-konserve-ton-baliginda-civa-tespit-etti-konserve-tuketmek-zararli-mi--1089945131.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/13/1061386660_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_f9a3b02c2cfb581c35ede95f2f2c6615.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
süt, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, sek süt, latte, latte açlığı, laktoz, laktozsuz, kalp krizi, kadın, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı
süt, süt fiyatları, süt ürünü, süt ürünleri, sek süt, latte, latte açlığı, laktoz, laktozsuz, kalp krizi, kadın, bilim, bilim kurulu, bilim insanları, bilim insanı

Bilim insanları uyardı: Latte içen kadınlar ölümcül risk altında

21:30 08.11.2024 (güncellendi: 21:35 08.11.2024)
© Sputnik / Alexandr Kryazhevsüt
süt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Abone ol
İsveç'te bulunan Uppsala Üniversitesi araştırmacıları tarafından 100 bin kişi üzerinde yapılan incelemeye göre 33 yıl boyunca günlük en az 400 ml süt içen kadınların daha az süt tüketenlere göre yüzde 12 kalp krizi riski artışı tespit edildi. Araştırmada erkeklerde değişim olmazken sütün genellikle latte şeklinde tüketildiği açıklandı.
Bilim insanları kadınların içtiği süt miktarına göre kalp krizi riskinde artış olduğunu ifade etti.
BMC Medicine Dergisi tarafından yayımlanan bilimsel makaleye göre Uppsala Üniversitesi araştırmacıları 100 bin kişi üzerinde inceleme yaptı. Grupta 60 bin kadın ve 40 bin erkek bulunurken katılımcılara yaşam tarzları ve diyetleri hakkında anket dolduruldu. 33 yıl sonra tekrar incelenen kişilerin bulgularında her gün latte miktarında süt tüketen kadınlarda kalp krizi artışında yüzde 12 yükseliş tespit edildiği açıklandı. Kadınların içtiği süt miktarı her 400 ml artışta kalp krizi oranı da yüzde 21'e kadar yükseldi. Çoğunlukla kahve ile sütün birlikte tüketildiğini açıklayan katılımcılar laktoz oranına bağlı olarak kalp sağlıklarının bozulduğunu doğruladı. Bilim insanları kadınlarda bu durumun gözlendiğini erkeklerde sütün soruna neden olmadığını açıkladı. Uzmanlar laktozsuz süt tüketilmesini tavsiye ederken sütün fazlasının zararlı olacağını açıkladı.
Ton Balığı Konserve - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
SAĞLIK
Bilim insanları konserve ton balığında cıva tespit etti: Konserve tüketmek zararlı mı?
1 Kasım, 22:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала