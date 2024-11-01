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Bilim insanları konserve ton balığında cıva tespit etti: Konserve tüketmek zararlı mı?
Bilim insanları konserve ton balığında cıva tespit etti: Konserve tüketmek zararlı mı?
Sputnik Türkiye
Fransa'da 5 ülkeden alınan 150 adet ton balığı konservesinin yarısında tavsiye edilen cıva miktarından fazlasına rastlandı. Bilim insanları yapılan incelemeler... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa'da 5 ülkeden gelen 150 adet ton balığı konservesinden alınan örneklerde cıva miktarı fazla çıktı.Fransız bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre 5 ülkeden 150 adet ton balığı konservesi incelendi. İncelemelerde konservelerde tavsiye edilen cıva miktarından fazla çıkması Avrupa ülkelerinde paniğe neden oldu. Cıva miktarının küçük porsiyonlarda insana zarar vermeyeceğini açıklayan uzmanlar 16 adet konserveden sonra sağlığı etkileyecek seviyeye ulaşacağını ifade etti. Bir adet konservenin içerinde 140 gram ton balığının yer aldığı ve toplamda 2 kilo üzeri tüketimde insanda kansere varan etkilerinin görüleceği tahmin ediliyor. Alaska Valiliği ise bir porsiyon Halibut balığı, Lincod ve Somon'da da 16 adet konservede görülen cıva miktarı olduğunu duyurdu. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ise balık için miktarın haftada iki porsiyon olmasını aşırı tüketilmesinin yanlış olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/kislik-konserve-yapan-bircok-kisi-bu-hatayi-yapiyor-kavanoz-kapagini-nasil-kapatacagini-bilmiyorlar-1088857079.html
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konserve, balık konservesi, balık fiyatları, balık kanser, balık cıva
konserve, balık konservesi, balık fiyatları, balık kanser, balık cıva

Bilim insanları konserve ton balığında cıva tespit etti: Konserve tüketmek zararlı mı?

22:09 01.11.2024 (güncellendi: 22:14 01.11.2024)
© İHA / IHATon Balığı Konserve
Ton Balığı Konserve - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / IHA
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Fransa'da 5 ülkeden alınan 150 adet ton balığı konservesinin yarısında tavsiye edilen cıva miktarından fazlasına rastlandı. Bilim insanları yapılan incelemeler sonucunda konserve balık ürünlerindeki cıva miktarının tüketicilerin sağlığını bozacak seviyede olduğunu açıkladı. Uzmanlara göre günlük 2 kilo üzeri konserve tüketiminde etkiler görülüyor.
Avrupa'da 5 ülkeden gelen 150 adet ton balığı konservesinden alınan örneklerde cıva miktarı fazla çıktı.
Fransız bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre 5 ülkeden 150 adet ton balığı konservesi incelendi. İncelemelerde konservelerde tavsiye edilen cıva miktarından fazla çıkması Avrupa ülkelerinde paniğe neden oldu. Cıva miktarının küçük porsiyonlarda insana zarar vermeyeceğini açıklayan uzmanlar 16 adet konserveden sonra sağlığı etkileyecek seviyeye ulaşacağını ifade etti. Bir adet konservenin içerinde 140 gram ton balığının yer aldığı ve toplamda 2 kilo üzeri tüketimde insanda kansere varan etkilerinin görüleceği tahmin ediliyor. Alaska Valiliği ise bir porsiyon Halibut balığı, Lincod ve Somon'da da 16 adet konservede görülen cıva miktarı olduğunu duyurdu. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ise balık için miktarın haftada iki porsiyon olmasını aşırı tüketilmesinin yanlış olacağını belirtti.
Eskişehir - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
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Kışlık konserve yapan birçok kişi bu hatayı yapıyor: 'Kavanoz kapağını nasıl kapatacağını bilmiyorlar'
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