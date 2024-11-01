https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/bilim-insanlari-konserve-ton-baliginda-civa-tespit-etti-konserve-tuketmek-zararli-mi--1089945131.html

Bilim insanları konserve ton balığında cıva tespit etti: Konserve tüketmek zararlı mı?

Bilim insanları konserve ton balığında cıva tespit etti: Konserve tüketmek zararlı mı?

Sputnik Türkiye

Fransa'da 5 ülkeden alınan 150 adet ton balığı konservesinin yarısında tavsiye edilen cıva miktarından fazlasına rastlandı. Bilim insanları yapılan incelemeler... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T22:09+0300

2024-11-01T22:09+0300

2024-11-01T22:14+0300

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Avrupa'da 5 ülkeden gelen 150 adet ton balığı konservesinden alınan örneklerde cıva miktarı fazla çıktı.Fransız bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre 5 ülkeden 150 adet ton balığı konservesi incelendi. İncelemelerde konservelerde tavsiye edilen cıva miktarından fazla çıkması Avrupa ülkelerinde paniğe neden oldu. Cıva miktarının küçük porsiyonlarda insana zarar vermeyeceğini açıklayan uzmanlar 16 adet konserveden sonra sağlığı etkileyecek seviyeye ulaşacağını ifade etti. Bir adet konservenin içerinde 140 gram ton balığının yer aldığı ve toplamda 2 kilo üzeri tüketimde insanda kansere varan etkilerinin görüleceği tahmin ediliyor. Alaska Valiliği ise bir porsiyon Halibut balığı, Lincod ve Somon'da da 16 adet konservede görülen cıva miktarı olduğunu duyurdu. Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ise balık için miktarın haftada iki porsiyon olmasını aşırı tüketilmesinin yanlış olacağını belirtti.

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