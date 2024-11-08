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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/bakan-tunctan-esenyurt-aciklamasi-teror-uzantilarina-destek-vermek-suctur-1090203974.html
Bakan Tunç'tan Esenyurt açıklaması: 'Terör uzantılarına destek vermek suçtur'
Bakan Tunç'tan Esenyurt açıklaması: 'Terör uzantılarına destek vermek suçtur'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı'nda gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk... 08.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-08T22:30+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK/KCK üyesi olduğu iddiası ile Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Esenyurt Belediyesine ise soruşturma tamamlanana kadar kayyum atamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sert açıklamalarda bulunmuştu. Terör ile mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini açıklayan Bakan Yılmaz Tunç ''Terörün ülkemizin insanımızın huzuruna güvenliğine geleceğine kastetmesine kimse göz yumamaz. Hangi gerekçe olursa olsun, hiç kimse şiddeti teşvik eden unsurlara uzantılarına sıcak bakmamalı, rıza göstermemeli. Şiddeti teşvik etmek suçtur terör uzantılarına destek vermek suçtur. Dünyanın hiç bir hukuk devleti şiddeti normal görmez. Terörü hukuk devleti kabul etmez. Terörü destekleyeni hukuk devleti kabul etmez. Şiddeti destekleyeni yargı önüne çıkarırlar yargı onlardan hesap sorar. Bugün de yargımızın şiddeti teşvik edenlerle teröre bulaşanlarla ilgili yaptığı soruşturmaları eleştirmek ve bu konuda yetkili yargı mensuplarımızı, Cumhuriyet Savcılarımızı adeta tehdit eder vaziyette bir takım konuşmalar yapmak hiç kimseye yakışmaz. O yargılamaların sonucunu bekleyeceksiniz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ahmet-ozer-tutuklandi-iddianamenin-detaylari-ortaya-cikti-1089867234.html
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Bakan Tunç'tan Esenyurt açıklaması: 'Terör uzantılarına destek vermek suçtur'

22:30 08.11.2024 (güncellendi: 22:33 08.11.2024)
© AA / Akın ÇeliktaşAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Kokteyli'ne katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
© AA / Akın Çeliktaş
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın Üniversitesi'nde düzenlenen 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı'nda gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK/KCK üyeliği iddiası ile tutuklanmasına ilişkin konuştu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK/KCK üyesi olduğu iddiası ile Marmara Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Esenyurt Belediyesine ise soruşturma tamamlanana kadar kayyum atamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sert açıklamalarda bulunmuştu. Terör ile mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini açıklayan Bakan Yılmaz Tunç ''Terörün ülkemizin insanımızın huzuruna güvenliğine geleceğine kastetmesine kimse göz yumamaz. Hangi gerekçe olursa olsun, hiç kimse şiddeti teşvik eden unsurlara uzantılarına sıcak bakmamalı, rıza göstermemeli. Şiddeti teşvik etmek suçtur terör uzantılarına destek vermek suçtur. Dünyanın hiç bir hukuk devleti şiddeti normal görmez. Terörü hukuk devleti kabul etmez. Terörü destekleyeni hukuk devleti kabul etmez. Şiddeti destekleyeni yargı önüne çıkarırlar yargı onlardan hesap sorar. Bugün de yargımızın şiddeti teşvik edenlerle teröre bulaşanlarla ilgili yaptığı soruşturmaları eleştirmek ve bu konuda yetkili yargı mensuplarımızı, Cumhuriyet Savcılarımızı adeta tehdit eder vaziyette bir takım konuşmalar yapmak hiç kimseye yakışmaz. O yargılamaların sonucunu bekleyeceksiniz'' dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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