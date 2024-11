https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/2025-grammy-adaylari-aciklandi-beyonce-toplam-11-adaylikla-odullere-damga-vurdu-1090205121.html

2025 Grammy adayları açıklandı: Beyonce, toplam 11 adaylıkla ödüllere damga vurdu

2025 Grammy adayları açıklandı: Beyonce, toplam 11 adaylıkla ödüllere damga vurdu

2025 yılında düzenlenecek 67.Grammy Ödül Töreni'nde adaylar açıklandı. En çok Grammy Ödülü kazanan isim olan Beyonce 11 dalda aday olarak toplam adaylık...

67.Grammy Ödül Töreni'nde adaylar açıklanırken 11 adaylık ile Beyonce geceye damga vurdu.İlk kez 1959 yılında başlayan ses sanatçılarına verilen Grammy Ödül Töreni'nin 67'incisi 2025 yılında yapılacak. Adaylar ise 8 Kasım 2024 tarihinde ilk kez açıklandı. 32 Grammy Ödülü bulunan Beyonce 11 adaylık ile öne çıkarken Charlie XCX, Billie Eilish, Kandrick Lamar ve Post Malone gibi isimler onu takip etti.67.Grammy Ödül Töreni ne zaman?67.Grammy Ödülleri Los Angelas'ta 2 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen tören ile sanatçılara verilecek.Yılın Şarkısı Adayları:Billie Eilish - Birds of a Feather Beyonce - Texas Hold Em Taylor Swift & Post Malone - Fortnight Shaboozey - A Bar Song (Tipsy) Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile Kendrick Lamar - Not Like Us Chappell Roan - Good Luck, Babe! Sabrina Carpenter - Please Please Please

