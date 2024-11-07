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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/trumpin-ekibi-ukraynayla-ilgili-yeni-bir-plan-hazirliyor-cozum-kalici-mi-olacak-yoksa-gecici-mi-1090122807.html
'Trump'ın ekibi, Ukrayna'yla ilgili yeni bir plan hazırlıyor': Çözüm kalıcı mı olacak, yoksa geçici mi?
'Trump'ın ekibi, Ukrayna'yla ilgili yeni bir plan hazırlıyor': Çözüm kalıcı mı olacak, yoksa geçici mi?
Sputnik Türkiye
ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak 47. başkan olmaya hak kazanan Cumhuriyetçi aday Trump'ın ekibinin Ukrayna krizini... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T10:16+0300
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Wall Street Journal'ın (WSJ) kaynaklarına dayandırdığı haberi, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinin Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı planladığını ortaya koydu.WSJ'ye konuşan kaynaklar, Trump'ın ekibinin çatışmayı dondurup cephe hattı boyunca silahsızlandırılmış bölge kurmayı, Kiev'e silah tedarikini sürdürmeyi ve bunun karşılığında Ukrayna'yı NATO'ya üyelik arzusundan uzun bir süre vazgeçirmeyi planladığını anlattı.Haberde, "Trump'ın geçiş ofisinde önerilen seçeneklerden biri, Kiev'in en az 20 yıl boyunca NATO üyeliğinden vazgeçme sözü vermesini içeriyor. Buna karşılık ABD, Ukrayna'ya silah pompalamaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.Silahsızlandırılmış bölgede düzeni koruma sorumluluğunun kime ait olacağı belirsizliğini korurken kaynaklardan biri, "Barışı destekleme güçleri, ABD askerlerini veya BM gibi ABD'nin finanse ettiği uluslararası kuruluşların birliklerini kapsamayacak" dedi.ABD'nin eğitim ve diğer konularda yardım sağlamaya hazır olduğunu anlatan kaynak, "Ancak silahlar Avrupa'da üretilecek ve biz bunun için ödeme yapmayacağız. Bırakalım bunu Polonyalılar, Almanlar, İngilizler ve Fransızlar yapsın" diye ekledi.Bununla beraber WSJ, Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik planlardan hiçbirine şu ana dek onay vermediği bilgisini de paylaştı.Vance çözüm için ne önermişti?ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı Adayı olan Ohio Senatörü J.D. Vance, Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, Ukrayna krizini sona erdirmek için Rusya ile görüşmeler yapacağını belirtmişti.Fox News’a konuşan Vance, “Donald Trump, Amerika’nın, asıl sorun olan Çin’e odaklanabilmesi için Rusya ve Ukraynalılarla görüşerek bu sorunu hızlı bir şekilde sona erdirme sözü verdi” demişti.Vance, Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımlara yönelik eleştirileriyle ve Rusya’yla görüşmelerin başlatılması yönündeki çağrılarıyla biliniyor. Vance, Kiev’in beyan ettiği 1991 sınırlarına geri dönülmesi hedefinin gerçekçi dışı olduğunu, Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması ve toprak anlaşmazlıklarının dondurulması gerektiğini savunuyor.Daha önce Ukrayna milletvekili Yevgeniy Şevçenko, seçimi kazanması halinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i istifaya zorlayacağını ve Kiev'in Moskova'yla barış anlaşması imzalayabileceğini belirtmişti.Putin'in çözüm önerisiPutin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
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abd, abd seçimleri, donald trump, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, nato, j.d. vance, james david vance, avrupa, silahsızlandırılmış bölge, nükleer silah, çatışma, dondurma
abd, abd seçimleri, donald trump, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, rusya, nato, j.d. vance, james david vance, avrupa, silahsızlandırılmış bölge, nükleer silah, çatışma, dondurma

'Trump'ın ekibi, Ukrayna'yla ilgili yeni bir plan hazırlıyor': Çözüm kalıcı mı olacak, yoksa geçici mi?

10:16 07.11.2024
© AP Photo / Morry GashRepublican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally Friday, Nov. 1, 2024, in Milwaukee.
Republican presidential nominee former President Donald Trump speaks at a campaign rally Friday, Nov. 1, 2024, in Milwaukee. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Morry Gash
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ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanarak 47. başkan olmaya hak kazanan Cumhuriyetçi aday Trump'ın ekibinin Ukrayna krizini çözmek için yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladığı belirtildi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) kaynaklarına dayandırdığı haberi, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın çevresinin Ukrayna'daki çatışmayı dondurmayı planladığını ortaya koydu.

WSJ'ye konuşan kaynaklar, Trump'ın ekibinin çatışmayı dondurup cephe hattı boyunca silahsızlandırılmış bölge kurmayı, Kiev'e silah tedarikini sürdürmeyi ve bunun karşılığında Ukrayna'yı NATO'ya üyelik arzusundan uzun bir süre vazgeçirmeyi planladığını anlattı.

Haberde, "Trump'ın geçiş ofisinde önerilen seçeneklerden biri, Kiev'in en az 20 yıl boyunca NATO üyeliğinden vazgeçme sözü vermesini içeriyor. Buna karşılık ABD, Ukrayna'ya silah pompalamaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Silahsızlandırılmış bölgede düzeni koruma sorumluluğunun kime ait olacağı belirsizliğini korurken kaynaklardan biri, "Barışı destekleme güçleri, ABD askerlerini veya BM gibi ABD'nin finanse ettiği uluslararası kuruluşların birliklerini kapsamayacak" dedi.

ABD'nin eğitim ve diğer konularda yardım sağlamaya hazır olduğunu anlatan kaynak, "Ancak silahlar Avrupa'da üretilecek ve biz bunun için ödeme yapmayacağız. Bırakalım bunu Polonyalılar, Almanlar, İngilizler ve Fransızlar yapsın" diye ekledi.

Bununla beraber WSJ, Trump'ın Ukrayna'da çözüme yönelik planlardan hiçbirine şu ana dek onay vermediği bilgisini de paylaştı.

Vance çözüm için ne önermişti?

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Başkan Yardımcısı Adayı olan Ohio Senatörü J.D. Vance, Donald Trump’ın seçimi kazanması durumunda, Ukrayna krizini sona erdirmek için Rusya ile görüşmeler yapacağını belirtmişti.
Fox News’a konuşan Vance, “Donald Trump, Amerika’nın, asıl sorun olan Çin’e odaklanabilmesi için Rusya ve Ukraynalılarla görüşerek bu sorunu hızlı bir şekilde sona erdirme sözü verdi” demişti.

Vance, Ukrayna’ya milyarlarca dolarlık yardımlara yönelik eleştirileriyle ve Rusya’yla görüşmelerin başlatılması yönündeki çağrılarıyla biliniyor. Vance, Kiev’in beyan ettiği 1991 sınırlarına geri dönülmesi hedefinin gerçekçi dışı olduğunu, Ukrayna’nın tarafsız bir ülke olması ve toprak anlaşmazlıklarının dondurulması gerektiğini savunuyor.

Daha önce Ukrayna milletvekili Yevgeniy Şevçenko, seçimi kazanması halinde Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i istifaya zorlayacağını ve Kiev'in Moskova'yla barış anlaşması imzalayabileceğini belirtmişti.

Putin'in çözüm önerisi

Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken Vladimir Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
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