https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaraya-osimhenden-mujdeli-haber-geldi-turk-futbolunun-en-pahali-transferi-1090119619.html

Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi: 'Türk futbolunun en pahalı transferi'

Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi: 'Türk futbolunun en pahalı transferi'

Sputnik Türkiye

Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Kulüp, İtalyan ekibi Napoli'nin... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T08:49+0300

2024-11-07T08:49+0300

2024-11-07T08:49+0300

spor

osimhen

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galatasaray

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bonservis

bedel

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Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini finanse edebilmek için farklı sponsorluk ve yatırım kaynakları üzerinde çalışıyor. Özellikle büyük sponsorluk anlaşmaları ve ek gelir sağlayacak projeler devreye alınarak gerekli bütçenin sağlanması planlanıyor.Osimhen'den yeşil işıkSarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haber ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Osimhen'in, “Eğer bonservisimi alır ve ekonomik gücü sağlarsanız, imzaya hazırım ve burada kalmak istiyorum” sözleri, Galatasaray cephesinde umutları artırdı. Bu açıklamanın ardından yönetim, transfer için çalışmalara hız verdi ve sponsorluk görüşmelerini sıklaştırdı.Türk futbolunun en pahalı transferiVictor Osimhen, Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmaya aday. Kulüp, bu dev transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihine geçecek bir anlaşmaya imza atmış olacak.Galatasaray’ın bu zorlu süreçte nasıl bir finansal strateji izleyeceği ve Osimhen transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

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