https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaraya-osimhenden-mujdeli-haber-geldi-turk-futbolunun-en-pahali-transferi-1090119619.html
Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi: 'Türk futbolunun en pahalı transferi'
Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi: 'Türk futbolunun en pahalı transferi'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Kulüp, İtalyan ekibi Napoli'nin... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T08:49+0300
2024-11-07T08:49+0300
2024-11-07T08:49+0300
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okan buruk
transfer
bonservis
bedel
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Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini finanse edebilmek için farklı sponsorluk ve yatırım kaynakları üzerinde çalışıyor. Özellikle büyük sponsorluk anlaşmaları ve ek gelir sağlayacak projeler devreye alınarak gerekli bütçenin sağlanması planlanıyor.Osimhen'den yeşil işıkSarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haber ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Osimhen'in, “Eğer bonservisimi alır ve ekonomik gücü sağlarsanız, imzaya hazırım ve burada kalmak istiyorum” sözleri, Galatasaray cephesinde umutları artırdı. Bu açıklamanın ardından yönetim, transfer için çalışmalara hız verdi ve sponsorluk görüşmelerini sıklaştırdı.Türk futbolunun en pahalı transferiVictor Osimhen, Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmaya aday. Kulüp, bu dev transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihine geçecek bir anlaşmaya imza atmış olacak.Galatasaray’ın bu zorlu süreçte nasıl bir finansal strateji izleyeceği ve Osimhen transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/2025te-ehliyet-ucretlerine-buyuk-zam-geliyor-uzmanlar-uyariyor-31-aralika-birakmayin-1090119416.html
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osimhen, victor james osimhen, galatasaray, galatasaray sk, futbol, okan buruk, transfer, bonservis, bedel, sponsor, sponsorluk
osimhen, victor james osimhen, galatasaray, galatasaray sk, futbol, okan buruk, transfer, bonservis, bedel, sponsor, sponsorluk
Galatasaray'a Osimhen'den müjdeli haber geldi: 'Türk futbolunun en pahalı transferi'
Galatasaray, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti. Kulüp, İtalyan ekibi Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu temin etmek için kaynak arayışlarını yoğunlaştırdı. Osimhen cephesinden gelen olumlu açıklama heyecan yarattı.
Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini finanse edebilmek için farklı sponsorluk ve yatırım kaynakları üzerinde çalışıyor. Özellikle büyük sponsorluk anlaşmaları ve ek gelir sağlayacak projeler devreye alınarak gerekli bütçenin sağlanması planlanıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haber ise gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Osimhen'in, “Eğer bonservisimi alır ve ekonomik gücü sağlarsanız, imzaya hazırım ve burada kalmak istiyorum” sözleri, Galatasaray cephesinde umutları artırdı. Bu açıklamanın ardından yönetim, transfer için çalışmalara hız verdi ve sponsorluk görüşmelerini sıklaştırdı.
Türk futbolunun en pahalı transferi
Victor Osimhen, Galatasaray tarihinin en pahalı transferlerinden biri olmaya aday. Kulüp, bu dev transferin gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihine geçecek bir anlaşmaya imza atmış olacak.
Galatasaray’ın bu zorlu süreçte nasıl bir finansal strateji izleyeceği ve Osimhen transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.