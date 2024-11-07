https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/taklit-ve-tagsis-urunler-listesi-guncellendi-cig-kofteden-at-eti-cikti-1090148789.html
Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı
Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 7 Kasım tarihinde... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T18:12+0300
2024-11-07T18:12+0300
2024-11-07T18:18+0300
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çiğ köfteci
antalya
kıyma
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
bakanlık
gıda
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7 Kasım 2024 tarihinde 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' değişti.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 25 firmayı daha listeye ekledi. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde yer alan Antalya Kepez'deki bir kasapta satılan çiğköftede at etine rastlandığı ifade edildi. Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' yeni firmaları ekledi. Kıyma ve çiğ köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/taklit-tagsis-yapilan-liste-guncellendi-urun-sayisi-700u-gecti-1089721919.html
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tarım ve orman bakanlığı taklit-tağşiş listesi, antalya at eti, kepez çiğ köfte
tarım ve orman bakanlığı taklit-tağşiş listesi, antalya at eti, kepez çiğ köfte
Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı
18:12 07.11.2024 (güncellendi: 18:18 07.11.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 7 Kasım tarihinde güncellendi. Listeye 25 şirket daha eklenirken Antalya'da bir kasabın çiğ köftesinde at etine rastlandı.
7 Kasım 2024 tarihinde 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' değişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 25 firmayı daha listeye ekledi. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde yer alan Antalya Kepez'deki bir kasapta satılan çiğköftede at etine rastlandığı ifade edildi.
Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi
'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' yeni firmaları ekledi. Kıyma ve çiğ köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.