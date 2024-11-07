https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/taklit-ve-tagsis-urunler-listesi-guncellendi-cig-kofteden-at-eti-cikti-1090148789.html

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 7 Kasım tarihinde... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T18:12+0300

2024-11-07T18:12+0300

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türkiye

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bakanlık

gıda

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7 Kasım 2024 tarihinde 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' değişti.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 25 firmayı daha listeye ekledi. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde yer alan Antalya Kepez'deki bir kasapta satılan çiğköftede at etine rastlandığı ifade edildi. Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' yeni firmaları ekledi. Kıyma ve çiğ köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/taklit-tagsis-yapilan-liste-guncellendi-urun-sayisi-700u-gecti-1089721919.html

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tarım ve orman bakanlığı taklit-tağşiş listesi, antalya at eti, kepez çiğ köfte