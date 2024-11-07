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Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı
Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 7 Kasım tarihinde... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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çiğ köfte
çiğ köfteci
antalya
kıyma
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taklit ürün
taklit tağşiş listesi
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7 Kasım 2024 tarihinde 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' değişti.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 25 firmayı daha listeye ekledi. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde yer alan Antalya Kepez'deki bir kasapta satılan çiğköftede at etine rastlandığı ifade edildi. Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' yeni firmaları ekledi. Kıyma ve çiğ köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/taklit-tagsis-yapilan-liste-guncellendi-urun-sayisi-700u-gecti-1089721919.html
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tarım ve orman bakanlığı taklit-tağşiş listesi, antalya at eti, kepez çiğ köfte
tarım ve orman bakanlığı taklit-tağşiş listesi, antalya at eti, kepez çiğ köfte

Taklit ve tağşiş ürünler listesi güncellendi: Çiğ köfteden at eti çıktı

18:12 07.11.2024 (güncellendi: 18:18 07.11.2024)
© AABahçelievler’deki festivalde 3 ton çiğ köfte dağıtıldı
Bahçelievler’deki festivalde 3 ton çiğ köfte dağıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 7 Kasım tarihinde güncellendi. Listeye 25 şirket daha eklenirken Antalya'da bir kasabın çiğ köftesinde at etine rastlandı.
7 Kasım 2024 tarihinde 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' değişti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi' ile 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' 25 firmayı daha listeye ekledi. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'nde yer alan Antalya Kepez'deki bir kasapta satılan çiğköftede at etine rastlandığı ifade edildi.

Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi

Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi
Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi
Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi 2
Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Taklit ve Tağşiş Ürün Listesi 2

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi'

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi' yeni firmaları ekledi. Kıyma ve çiğ köfte ürünlerinde tek tırnaklı hayvan etine rastlandı.
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar 2
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar 2
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
YAŞAM
Taklit tağşiş yapılan liste güncellendi: Ürün sayısı 700'ü geçti
27 Ekim, 14:27
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