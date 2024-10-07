https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/oyun-oynayan-cocuklari-taciz-eden-sahis-tutuklandi-1088932783.html
Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs tutuklandı
Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta evlerinin önünde oyun oynayan 6 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğuna tacizde bulunan şahıs polis tarafından tespit edilerek yakalandı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T17:40+0300
2024-10-07T17:40+0300
2024-10-07T17:43+0300
türkiye
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
çocuklara cinsel taciz
çocuklara taciz
çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği
park
mahalle
polis
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Oyun oynayan iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.5 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da evin önünde oyun oynayan iki çocuğa cinsel istismarda bulunan H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesinde bulunan evinde yakalandı. 6 ve 12 yaşındaki kız çocuklarının ailesi tarafından şikayetçi olunan şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemede şahıs hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklama kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/beyoglunda-bir-kadini-taciz-ettigi-belirlenen-iki-supheli-tutuklandi-1088842746.html
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taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği, park, mahalle, polis, esenyurt, fatih
taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği, park, mahalle, polis, esenyurt, fatih
Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs tutuklandı
17:40 07.10.2024 (güncellendi: 17:43 07.10.2024)
İstanbul Esenyurt'ta evlerinin önünde oyun oynayan 6 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğuna tacizde bulunan şahıs polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıs 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Oyun oynayan iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
5 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da evin önünde oyun oynayan iki çocuğa cinsel istismarda bulunan H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesinde bulunan evinde yakalandı. 6 ve 12 yaşındaki kız çocuklarının ailesi tarafından şikayetçi olunan şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemede şahıs hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklama kararı verildi.