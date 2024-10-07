https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/oyun-oynayan-cocuklari-taciz-eden-sahis-tutuklandi-1088932783.html

Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs tutuklandı

Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta evlerinin önünde oyun oynayan 6 ve 12 yaşındaki iki kız çocuğuna tacizde bulunan şahıs polis tarafından tespit edilerek yakalandı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T17:40+0300

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türkiye

taciz

cinsel taciz

kadına yönelik taciz

çocuklara cinsel taciz

çocuklara taciz

çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği

park

mahalle

polis

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Oyun oynayan iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.5 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da evin önünde oyun oynayan iki çocuğa cinsel istismarda bulunan H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesinde bulunan evinde yakalandı. 6 ve 12 yaşındaki kız çocuklarının ailesi tarafından şikayetçi olunan şahıs adliyeye sevk edildi. Mahkemede şahıs hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan tutuklama kararı verildi.

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taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, çocuklara taciz, çocukları taciz ve sosyal medyadan koruma derneği, park, mahalle, polis, esenyurt, fatih