https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rus-ordusu-donetskte-bir-koyun-daha-kontrolunu-sagladi-1090133153.html

Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı

Rus ordusu Donetsk'te bir köyün daha kontrolünü sağladı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Son 24 saatte... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T13:07+0300

2024-11-07T13:07+0300

2024-11-07T13:10+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimlerinin başarılı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kremennaya Balka yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı. Ayrıca 11 karşı saldırı engellenirken düşman 455 askerin yanı sıra, tümü Batı yapımı 5 zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam ederek Ukrayna ordusunun 55 askerini etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumunu iyileştirdi. Sekiz karşı saldırı püskürtülürken düşman güçlerin kaybı 430 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir saldırısı akamete uğratılan Ukraynalı oluşumlar 665 asker kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek bir karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusunun 120 askeri etkisiz hale getirilirken bir zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu, Ukraynalı silahlı oluşumları bozguna uğratmaya devam ederken düşmanın kaybı 65 asker oldu.Ukrayna’nın 119 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının depolandığı ve fırlatmaya hazır hale getirildiği yerler, Ukrayna ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depoları ile asker ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri Ukrayna’ya ait 55 insansız hava aracını imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-bati-rusyayi-stratejik-yenilgiye-ugratma-konusunda-basarisiz-1090132010.html

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