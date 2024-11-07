https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-bati-rusyayi-stratejik-yenilgiye-ugratma-konusunda-basarisiz-1090132010.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız oldu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, kolektif Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için renkli devrimler yoluyla Ukrayna’yı bir silaha... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:34+0300
2024-11-07T12:34+0300
2024-11-07T12:47+0300
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batı
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Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri güvenlik konsey sekreterleri toplantısında konuşan Şoygu, “Ukrayna'ya on yıllar boyunca barışçıl ve rahat bir şekilde gelişmesine izin vermek yerine, onu sadece arsızca yağmalanmakla kalmadılar, aynı zamanda Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için bir silaha dönüştürmeye çalıştılar. Ama bu planları başarısız oldu” ifadesini kullandı.Batı destekli renkli devrimlerin yaşandığı ülkelerin “yaşam standartlarında düşüş, ekonomik potansiyelin zayıflaması, sermaye ve kaynakların kontrolsüz bir şekilde ülke dışına çıkarılması ve en vahim durumlarda ülkenin Batılı elitlerin çıkarları için bir araca dönüşmesi” süreçlerinden geçtiğine dikkat çeken Rus yetkili, şunu dedi: ‘Ukrayna tehlikeli bir teröriste dönüştü’Çatışma sahasındaki durumun Kiev rejiminin lehine gelişmemesi nedeniyle Batı’nın ikilemle karşı karşıya olduğunu dile getiren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Finanse etmeye ve Ukrayna halkını yok etmeye devam etmek ya da mevcut gerçekleri kabul edip müzakerelere başlamak” diye anlattı.Kiev rejiminin dışarıdan yönetilen “tehlikeli terörist” haline geldiğini kaydeden Şoygu, “Ama uluslararası terör ağlarının aksine, kendi endüstrisi ve kontrol ettiği toprakları var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘3+3 formatındaki çalışmalar İstanbul’dan sonra yoğunlaşacak’Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu konuşmasında Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan 3+3 formatı (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) kapsamındaki çalışmalara da değindi.Şoygu, “Güney Kafkasya'da 3+3 istişari bölgesel platformunu güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'daki bakanlar toplantısından sonra bu mekanizmanın çalışmalarının yoğunlaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.
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rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, batı, ukrayna, ukrayna krizi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), terör, terörist, kursk, kursk ngs, zaporojye nükleer güç santrali, kafkasya, azerbaycan, ermenistan, türkiye, iran, gürcistan, 3+3 bölgesel işbirliği platformu
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, batı, ukrayna, ukrayna krizi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), terör, terörist, kursk, kursk ngs, zaporojye nükleer güç santrali, kafkasya, azerbaycan, ermenistan, türkiye, iran, gürcistan, 3+3 bölgesel işbirliği platformu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız oldu
12:34 07.11.2024 (güncellendi: 12:47 07.11.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, kolektif Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için renkli devrimler yoluyla Ukrayna’yı bir silaha dönüştürmeye çalıştığını, ama bu planın başarısız olduğunu belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri güvenlik konsey sekreterleri toplantısında konuşan Şoygu, “Ukrayna'ya on yıllar boyunca barışçıl ve rahat bir şekilde gelişmesine izin vermek yerine, onu sadece arsızca yağmalanmakla kalmadılar, aynı zamanda Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için bir silaha dönüştürmeye çalıştılar. Ama bu planları başarısız oldu” ifadesini kullandı.
Batı destekli renkli devrimlerin yaşandığı ülkelerin “yaşam standartlarında düşüş, ekonomik potansiyelin zayıflaması, sermaye ve kaynakların kontrolsüz bir şekilde ülke dışına çıkarılması ve en vahim durumlarda ülkenin Batılı elitlerin çıkarları için bir araca dönüşmesi” süreçlerinden geçtiğine dikkat çeken Rus yetkili, şunu dedi:
Maalesef Ukrayna'nın başına gelen de tam olarak bu. 1992’de topraklarında 50 milyondan fazla insan yaşıyordu. Ekonomik potansiyeli de Fransa ve İtalya ile karşılaştırılabilir düzeydeydi.
‘Ukrayna tehlikeli bir teröriste dönüştü’
Çatışma sahasındaki durumun Kiev rejiminin lehine gelişmemesi nedeniyle Batı’nın ikilemle karşı karşıya olduğunu dile getiren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Finanse etmeye ve Ukrayna halkını yok etmeye devam etmek ya da mevcut gerçekleri kabul edip müzakerelere başlamak” diye anlattı.
Kiev rejiminin dışarıdan yönetilen “tehlikeli terörist” haline geldiğini kaydeden Şoygu, “Ama uluslararası terör ağlarının aksine, kendi endüstrisi ve kontrol ettiği toprakları var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kursk bölgesindeki saldırının amacı Kursk nükleer santralini ele geçirmekti. Zaporojye nükleer santraline ve ilgili enerji altyapısına yönelik düzenli saldırılar devam ediyor. Bu, nükleer terör eylemleri gerçekleştirme girişimi değil de ne?
‘3+3 formatındaki çalışmalar İstanbul’dan sonra yoğunlaşacak’
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu konuşmasında Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan 3+3 formatı (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) kapsamındaki çalışmalara da değindi.
Şoygu, “Güney Kafkasya'da 3+3 istişari bölgesel platformunu güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'daki bakanlar toplantısından sonra bu mekanizmanın çalışmalarının yoğunlaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.