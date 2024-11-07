Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız oldu

Türkiye
SON DAKİKA | Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına yanıt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Çakarlı araçların ne zaman geçiş üstünlüğü var? Kimler faydalanabilir?
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elektrikli araçlarda yanlış fren ve lastik seçimi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Trump’ı yasaklamak ve yok etmek istediler ama bu beyaz seçmenleri kızdırdı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Kamala için hangi Türkler gözyaşı döktü?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD seçimleri sonrası Bitcoin rekor kırdı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kulat: Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı iki olabilir, Albayrak bu göreve getirilebilir
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
84 dk
HABER MASASI
Dizi film ve sinemada kullanılan müziklerin hikayeleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya lideri Putin, Valday Kulübü’nün oturumunda konuşacak
18:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/rusya-guvenlik-konseyi-sekreteri-soygu-bati-rusyayi-stratejik-yenilgiye-ugratma-konusunda-basarisiz-1090132010.html
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız oldu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, kolektif Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için renkli devrimler yoluyla Ukrayna’yı bir silaha... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:34+0300
2024-11-07T12:47+0300
dünya
rusya
rusya güvenlik konseyi
sergey şoygu
batı
ukrayna
ukrayna krizi
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
terör
terörist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090131394_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_1f9cd8ec41c34e450a24f2179328f5bb.jpg
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri güvenlik konsey sekreterleri toplantısında konuşan Şoygu, “Ukrayna'ya on yıllar boyunca barışçıl ve rahat bir şekilde gelişmesine izin vermek yerine, onu sadece arsızca yağmalanmakla kalmadılar, aynı zamanda Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için bir silaha dönüştürmeye çalıştılar. Ama bu planları başarısız oldu” ifadesini kullandı.Batı destekli renkli devrimlerin yaşandığı ülkelerin “yaşam standartlarında düşüş, ekonomik potansiyelin zayıflaması, sermaye ve kaynakların kontrolsüz bir şekilde ülke dışına çıkarılması ve en vahim durumlarda ülkenin Batılı elitlerin çıkarları için bir araca dönüşmesi” süreçlerinden geçtiğine dikkat çeken Rus yetkili, şunu dedi: ‘Ukrayna tehlikeli bir teröriste dönüştü’Çatışma sahasındaki durumun Kiev rejiminin lehine gelişmemesi nedeniyle Batı’nın ikilemle karşı karşıya olduğunu dile getiren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Finanse etmeye ve Ukrayna halkını yok etmeye devam etmek ya da mevcut gerçekleri kabul edip müzakerelere başlamak” diye anlattı.Kiev rejiminin dışarıdan yönetilen “tehlikeli terörist” haline geldiğini kaydeden Şoygu, “Ama uluslararası terör ağlarının aksine, kendi endüstrisi ve kontrol ettiği toprakları var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:‘3+3 formatındaki çalışmalar İstanbul’dan sonra yoğunlaşacak’Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu konuşmasında Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan 3+3 formatı (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) kapsamındaki çalışmalara da değindi.Şoygu, “Güney Kafkasya'da 3+3 istişari bölgesel platformunu güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'daki bakanlar toplantısından sonra bu mekanizmanın çalışmalarının yoğunlaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/uzmanlar-trumpin-zaferini-degerlendirdi-abdnin-dis-politikasi-nasil-degisecek-1090125697.html
rusya
batı
ukrayna
kursk
kafkasya
azerbaycan
ermenistan
iran
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090131394_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_59cc8b10abc4ae729bfd724cd72a0b91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, batı, ukrayna, ukrayna krizi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), terör, terörist, kursk, kursk ngs, zaporojye nükleer güç santrali, kafkasya, azerbaycan, ermenistan, türkiye, iran, gürcistan, 3+3 bölgesel işbirliği platformu
rusya, rusya güvenlik konseyi, sergey şoygu, batı, ukrayna, ukrayna krizi, bağımsız devletler topluluğu (bdt), terör, terörist, kursk, kursk ngs, zaporojye nükleer güç santrali, kafkasya, azerbaycan, ermenistan, türkiye, iran, gürcistan, 3+3 bölgesel işbirliği platformu

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu: Batı, Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratma konusunda başarısız oldu

12:34 07.11.2024 (güncellendi: 12:47 07.11.2024)
© Sputnik / Aleksey NikolskiyRusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, kolektif Batı’nın Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için renkli devrimler yoluyla Ukrayna’yı bir silaha dönüştürmeye çalıştığını, ama bu planın başarısız olduğunu belirtti.
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri güvenlik konsey sekreterleri toplantısında konuşan Şoygu, “Ukrayna'ya on yıllar boyunca barışçıl ve rahat bir şekilde gelişmesine izin vermek yerine, onu sadece arsızca yağmalanmakla kalmadılar, aynı zamanda Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak için bir silaha dönüştürmeye çalıştılar. Ama bu planları başarısız oldu” ifadesini kullandı.
Batı destekli renkli devrimlerin yaşandığı ülkelerin “yaşam standartlarında düşüş, ekonomik potansiyelin zayıflaması, sermaye ve kaynakların kontrolsüz bir şekilde ülke dışına çıkarılması ve en vahim durumlarda ülkenin Batılı elitlerin çıkarları için bir araca dönüşmesi” süreçlerinden geçtiğine dikkat çeken Rus yetkili, şunu dedi:
Maalesef Ukrayna'nın başına gelen de tam olarak bu. 1992’de topraklarında 50 milyondan fazla insan yaşıyordu. Ekonomik potansiyeli de Fransa ve İtalya ile karşılaştırılabilir düzeydeydi.

‘Ukrayna tehlikeli bir teröriste dönüştü’

Çatışma sahasındaki durumun Kiev rejiminin lehine gelişmemesi nedeniyle Batı’nın ikilemle karşı karşıya olduğunu dile getiren Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, “Finanse etmeye ve Ukrayna halkını yok etmeye devam etmek ya da mevcut gerçekleri kabul edip müzakerelere başlamak” diye anlattı.
Kiev rejiminin dışarıdan yönetilen “tehlikeli terörist” haline geldiğini kaydeden Şoygu, “Ama uluslararası terör ağlarının aksine, kendi endüstrisi ve kontrol ettiği toprakları var” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Kursk bölgesindeki saldırının amacı Kursk nükleer santralini ele geçirmekti. Zaporojye nükleer santraline ve ilgili enerji altyapısına yönelik düzenli saldırılar devam ediyor. Bu, nükleer terör eylemleri gerçekleştirme girişimi değil de ne?

‘3+3 formatındaki çalışmalar İstanbul’dan sonra yoğunlaşacak’

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu konuşmasında Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla oluşturulan 3+3 formatı (Rusya, Türkiye, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan) kapsamındaki çalışmalara da değindi.
Şoygu, “Güney Kafkasya'da 3+3 istişari bölgesel platformunu güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İstanbul'daki bakanlar toplantısından sonra bu mekanizmanın çalışmalarının yoğunlaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.
Trump: Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
DÜNYA
Uzmanlar, Trump’ın zaferini değerlendirdi: ABD’nin dış politikası nasıl değişecek?
11:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала