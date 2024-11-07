https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/bugun-davasi-baslayacak-olan-narin-cinayetin-icin-baba-guran-tbmm-kapisinda-ogullarimla--aclik-1090117558.html
Bugün davası başlayacak olan Narin cinayeti için baba Güran: TBMM kapısında oğullarımla açlık grevine başlayacağım
Bugün davası başlayacak olan Narin cinayeti için baba Güran: TBMM kapısında oğullarımla açlık grevine başlayacağım
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanacak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T07:27+0300
2024-11-07T07:27+0300
2024-11-07T07:29+0300
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.HAKİM karşısına çıkacaklarBu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın bugünkü ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.'3 oğlumla bi̇rli̇kte açlık grevi̇ yapacağım'Narin Güran’ın babası Arif Güran, gazeteci Rojda Altıntaş’ın sosyal medya kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.Arif Güran, "Evime 700 metre uzaklıktaki kameranın kayıtları neden iddianamede yok?” dedi. Güran görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını da söyledi.
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Bugün davası başlayacak olan Narin cinayeti için baba Güran: TBMM kapısında oğullarımla açlık grevine başlayacağım
07:27 07.11.2024 (güncellendi: 07:29 07.11.2024)
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanacak. Kritik dava öncesinde gazeteci Rojda Altıntaş'a açıklamalar yapan Narin Güran'ın babası Arif Güran "Mahkemeden sonra TBMM kapısında 3 oğlumla birlikte açlık grevine başlayacağım" dedi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
HAKİM karşısına çıkacaklar
Bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın bugünkü ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.
'3 oğlumla bi̇rli̇kte açlık grevi̇ yapacağım'
Narin Güran’ın babası Arif Güran, gazeteci Rojda Altıntaş’ın sosyal medya kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.
Arif Güran, "Evime 700 metre uzaklıktaki kameranın kayıtları neden iddianamede yok?” dedi. Güran görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını da söyledi.