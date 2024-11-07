https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/bugun-davasi-baslayacak-olan-narin-cinayetin-icin-baba-guran-tbmm-kapisinda-ogullarimla--aclik-1090117558.html

Bugün davası başlayacak olan Narin cinayeti için baba Güran: TBMM kapısında oğullarımla açlık grevine başlayacağım

Bugün davası başlayacak olan Narin cinayeti için baba Güran: TBMM kapısında oğullarımla açlık grevine başlayacağım

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlanacak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T07:27+0300

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.HAKİM karşısına çıkacaklarBu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak.Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın bugünkü ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.'3 oğlumla bi̇rli̇kte açlık grevi̇ yapacağım'Narin Güran’ın babası Arif Güran, gazeteci Rojda Altıntaş’ın sosyal medya kanalına konuk olarak açıklamalarda bulundu.Arif Güran, "Evime 700 metre uzaklıktaki kameranın kayıtları neden iddianamede yok?” dedi. Güran görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını da söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rtukten-oldurulen-narin-guran-davasi-oncesi-uyari-1090100726.html

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