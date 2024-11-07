https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/narin-durusmasinda-gulben-ergen-protestosu-gece-yarisi-mezarini-ziyaret-ettim-dedi-ve-adli-sicil-1090141785.html
Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosu: 'Gece yarısı mezarını ziyaret ettim' dedi ve adli sicil belgesini hatırlattı
Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosu: 'Gece yarısı mezarını ziyaret ettim' dedi ve adli sicil belgesini hatırlattı
Sputnik Türkiye
Gülben Ergen, Narin Güran cinayetinin ilk duruşmasına girince avukatlar içeri giremediklerini iddia ederek 'Gülben dışarı' sloganı attı. Ergen sosyal medya ve... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T16:21+0300
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Şarkıcı Gülben Ergen, Narin Güran cinayetini duruşma salonuna gelerek takip etmesini, sosyal medya ve duruşma salonu önünde eleştirenlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ergen tüm gerekli izinleri aldığını söyledi.Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosuKalabalık bir avukat ve basın grubu tarafından da takip edilen Narin Güran cinayeti davasına şarkıcı Gülben Ergen de katılmak istedi.Diyarbakır'a davayı takip etmek için gittiğini X hesabından duyuran Ergen, duruşma salonundaki yerini aldı.Kalabalıktan ötürü duruşma salonuna giremediklerini iddia eden avukatlar, mahkeme salonu önünde tepki gösterdi ve 'Gülben dışarı' diye bağırdı.Mezarlıktan paylaşım yapmıştıŞarkıcı Ergen, duruşma öncesine de Narin Güran'ın mezarının fotoğrafını çekmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Eleştirilere 'adli sicil kaydı ve izin' yanıtıSosyal medya üzerinden ve duruşma salonu önünde gösterilen tepkilere yanıt veren Ergen, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/narin-guran-cinayeti-davasi-basladi-arif-guran-gozyaslarini-tutamadi-itirafci-susma-hakkimi-1090124139.html
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Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosu: 'Gece yarısı mezarını ziyaret ettim' dedi ve adli sicil belgesini hatırlattı
Gülben Ergen, Narin Güran cinayetinin ilk duruşmasına girince avukatlar içeri giremediklerini iddia ederek 'Gülben dışarı' sloganı attı. Ergen sosyal medya ve duruşma salonu önündeki eleştirilere "Günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak" diye yanıt verdi. Ergen gece yarısı Narin'in mezarını ziyaret ettiğini de vurguladı.
Şarkıcı Gülben Ergen, Narin Güran cinayetini duruşma salonuna gelerek takip etmesini, sosyal medya ve duruşma salonu önünde eleştirenlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ergen tüm gerekli izinleri aldığını söyledi.
Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosu
Kalabalık bir avukat ve basın grubu tarafından da takip edilen Narin Güran cinayeti davasına şarkıcı Gülben Ergen de katılmak istedi.
Diyarbakır'a davayı takip etmek için gittiğini X hesabından duyuran Ergen, duruşma salonundaki yerini aldı.
Kalabalıktan ötürü duruşma salonuna giremediklerini iddia eden avukatlar, mahkeme salonu önünde tepki gösterdi ve 'Gülben dışarı' diye bağırdı.
Mezarlıktan paylaşım yapmıştı
Şarkıcı Ergen, duruşma öncesine de Narin Güran'ın mezarının fotoğrafını çekmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Eleştirilere 'adli sicil kaydı ve izin' yanıtı
Sosyal medya üzerinden ve duruşma salonu önünde gösterilen tepkilere yanıt veren Ergen, şu ifadeleri kullandı:
"Günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak" diye yanıt verdi. Ergen gece yarısı Narin'in mezarını ziyaret ettiğini de vurguladı. Narin Güran cinayeti davasının tüm Türkiye tarafından beklenen ilk duruşma günü bugün. Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim #Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ün’ümle burda değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten :) Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim 'Çocuklar Gülsün Diye' sorumluluklarım gereği burdayım! Kimlik belgemi de Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak! Gülben Ergen'den Narin cinayeti davasına girmesini eleştirenlere yanıt: 'Gece yarısı mezarını ziyaret ettim'"