https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/narin-durusmasinda-gulben-ergen-protestosu-gece-yarisi-mezarini-ziyaret-ettim-dedi-ve-adli-sicil-1090141785.html

Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosu: 'Gece yarısı mezarını ziyaret ettim' dedi ve adli sicil belgesini hatırlattı

Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosu: 'Gece yarısı mezarını ziyaret ettim' dedi ve adli sicil belgesini hatırlattı

Sputnik Türkiye

Gülben Ergen, Narin Güran cinayetinin ilk duruşmasına girince avukatlar içeri giremediklerini iddia ederek 'Gülben dışarı' sloganı attı. Ergen sosyal medya ve... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T16:21+0300

2024-11-07T16:21+0300

2024-11-07T16:21+0300

türkiye

narin güran

hediye güran

baran güran

arif güran

maşallah güran

birsen güran

fuat güran

enes güran

yüksel güran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0b/1073421333_0:253:2048:1405_1920x0_80_0_0_9b0f11f5ac69162dbea4b8804473d7e7.jpg

Şarkıcı Gülben Ergen, Narin Güran cinayetini duruşma salonuna gelerek takip etmesini, sosyal medya ve duruşma salonu önünde eleştirenlere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Ergen tüm gerekli izinleri aldığını söyledi.Narin duruşmasında Gülben Ergen protestosuKalabalık bir avukat ve basın grubu tarafından da takip edilen Narin Güran cinayeti davasına şarkıcı Gülben Ergen de katılmak istedi.Diyarbakır'a davayı takip etmek için gittiğini X hesabından duyuran Ergen, duruşma salonundaki yerini aldı.Kalabalıktan ötürü duruşma salonuna giremediklerini iddia eden avukatlar, mahkeme salonu önünde tepki gösterdi ve 'Gülben dışarı' diye bağırdı.Mezarlıktan paylaşım yapmıştıŞarkıcı Ergen, duruşma öncesine de Narin Güran'ın mezarının fotoğrafını çekmiş ve sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Eleştirilere 'adli sicil kaydı ve izin' yanıtıSosyal medya üzerinden ve duruşma salonu önünde gösterilen tepkilere yanıt veren Ergen, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/narin-guran-cinayeti-davasi-basladi-arif-guran-gozyaslarini-tutamadi-itirafci-susma-hakkimi-1090124139.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

narin son dakika, narin güran, narin güran son dakika, nevzat bahtiyar, narin davası, yüksel güran, enes güran, gülben ergen, narin cinayeti, narin güran cinayeti, narin cinayeti son dakika, nevzat bahtiyar kimdir, narin'in annesi, narin duruşması, son dakika narin, narin annesi, gülben ergen, gülben ergen narin, gülben ergen protesto, gülben ergen narin dava, gülben ergen avukatlar, gülben ergen avukatlar protesto