https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/milli-savunma-bakanligindan-aciklama-abd-askerleri-irak-ve-suriyeden-cekilecek-mi--1090129916.html

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: ABD, Irak ve Suriye'den çekilecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: ABD, Irak ve Suriye'den çekilecek mi?

Sputnik Türkiye

MSB kaynakları, 'ABD’nin Suriye’den çekilme iddiası'na ilişkin "ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi" ifadeleri... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T12:18+0300

2024-11-07T12:18+0300

2024-11-07T13:02+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

abd

suriye

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MSB kaynakları, 'Trump sonrası ABD’nin Suriye’den çekilme iddiası' ile ilgili soruya 'ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı.” diye yanıt verdi.ABD askeri Suriye'den çekilecek mi?Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:AF-16 tedarikiBakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:'Bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirildi'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ‘kaynağında, sürekli ve kapsamlı’ olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 457 (Irak bin 275 / Suriye: bin 182) olmuştur” ifadelerini kullandı.Öte yandan Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini bildirdi.Aktürk, son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Cizre ve Iğdır’daki hudut karakollarına teslim olduğunu duyurdu.Türkiye-Yunanistan toplantısıBakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul’u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine şunları ifade etti:Leclerc Tanklarını ve Mistral Füzeleri iddiasıFransa’nın, Güney Kıbrıs'a Leclerc Tanklarını ve Mistral Füzelerini vereceği yönünde iddialarBakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs'a Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abdulkadir-selvi-ankaranin-ikinci-trump-donemine-bakisini-degerlendirdi-dogrudan-iliski-kurdugumuz-1090121363.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/uzmanlar-trumpin-zaferini-degerlendirdi-abdnin-dis-politikasi-nasil-degisecek-1090125697.html

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abd askerleri irak ve suriye'den çekilecek mi? , son dakika msb, milli savunma abd suriye, milli savunma son dakika