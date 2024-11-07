Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: ABD, Irak ve Suriye'den çekilecek mi?
12:18 07.11.2024 (güncellendi: 13:02 07.11.2024)
© Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
© Milli Savunma Bakanlığı
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MSB kaynakları, 'ABD’nin Suriye’den çekilme iddiası'na ilişkin "ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi" ifadeleri ile yanıt verdi.
MSB kaynakları, 'Trump sonrası ABD’nin Suriye’den çekilme iddiası' ile ilgili soruya 'ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı.” diye yanıt verdi.
ABD askeri Suriye'den çekilecek mi?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimleri sonrasında ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:
“Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye’den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.”
AF-16 tedariki
Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:
“F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO’nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz.”
'Bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirildi'
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ‘kaynağında, sürekli ve kapsamlı’ olarak Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Tuğamiral Aktürk, “Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2 bin 457 (Irak bin 275 / Suriye: bin 182) olmuştur” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiğini bildirdi.
Aktürk, son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Cizre ve Iğdır’daki hudut karakollarına teslim olduğunu duyurdu.
Aktürk, son bir hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin daha Cizre ve Iğdır’daki hudut karakollarına teslim olduğunu duyurdu.
Türkiye-Yunanistan toplantısı
Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul’u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine şunları ifade etti:
“Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda; her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecektir.”
Leclerc Tanklarını ve Mistral Füzeleri iddiası
Fransa’nın, Güney Kıbrıs'a Leclerc Tanklarını ve Mistral Füzelerini vereceği yönünde iddialar
Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs'a Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:
Bakanlık kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs'a Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlerle ilgili şunları söyledi:
“Kıbrıs Adası’nda dengeleri bozabilecek ve KKTC’nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip etmekteyiz. Daha önce de GKRY’ye bu tür yardım sözleri verilmişti. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir.”