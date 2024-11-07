https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/uzmanlar-trumpin-zaferini-degerlendirdi-abdnin-dis-politikasi-nasil-degisecek-1090125697.html

Uzmanlar, Trump’ın zaferini değerlendirdi: ABD’nin dış politikası nasıl değişecek?

Uzmanlar, Trump’ın zaferini değerlendirdi: ABD’nin dış politikası nasıl değişecek?

Sputnik Türkiye

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesiyle Washington’un Ortadoğu, Ukrayna ve Çin politikasındaki olası değişiklikleri... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T11:11+0300

2024-11-07T11:11+0300

2024-11-07T11:23+0300

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Amerikan sorunsalı uzmanı Habib Badawy, Trump'ın bir iş adamı olarak stratejisinin Arap ve İslami toplulukları cezbetmeyi başardığını ve medya kampanyasının ‘derin devleti’ yenilgiye uğratmayı başardığını belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:'Trump, eski projelerini dolaptan çıkaracak'Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi'nin üyesi Ahmad Majdalani, Trump zaferinin beklenmedik olmadığını ve Biden yönetiminin başarısızlıklarının bir sonucu olduğunu kaydetti.Trump’ın, Beyaz Saray'a girdikten sonra, NATO'nun Rusya'ya karşı savaş başlattığı Ukrayna dahil uluslararası çatışmaları yatıştırmak için çalışacağını söyleyen Majdalani, sözlerini şöyle sürdürdü:'Trump desteğini keserse İsrail itidale dönecek'Lübnanlı milletvekili ve Eski Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Cesar Abi Khalil, ABD seçimlerinin sonuçlarının ve bunların Ortadoğu ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini kaydederek bu konuda şu yorumda bulundu:'Trump, İsrail'e daha fazla özgürlük verecek'ABD Ulusal Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü’nde (INCT/Ineu) çalışan Brezilyalı uzman Arturo Hartmann, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesinin, İsrail’e başta İran olmak üzere Ortadoğu ülkelerle yaşadığı çatışmalarda özgürlük vereceğini savundu.Tel Aviv ve Tahran arasındaki gerilimin tırmanma ihtimalinin her geçen gün arttığını dile getiren Hartmann, “Soykırım Demokratlar döneminde de devam edecekti ve muhtemelen Trump döneminde de devam edecek. Bu bağlamda değişebilecek olan şey, ABD'nin İran'a karşı askeri güç olarak hareket etmesi için İsrail'e daha fazla özgürlük ve destek vermesi. Biden'dan önce Tahran'a karşı diplomatik tırmanışı başlatanlar Cumhuriyetçilerdi” ifadesini kullandı.ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin sürmesine gelince, Vladimir Zelenskiy rejiminin çatışmanın ortasında mali ve askeri desteğinin çökmesiyle karşı karşıya gelebileceğini söyleyen Hartmann, “Zelenskiy mali destekçisini ve devam eden çatışmanın ana kışkırtıcısını kaybetmekten korkuyor. Ama Trump yardımların kesileceğini söyledi” diye ekledi.'Trump, Putin'le çok iyi ilişkilere sahip'Denver Üniversitesi’den Rafael Ioris, Ukrayna meselesini çözmenin Trump için de çok önemli olduğunu savunarak, "Ama bunun sebebi, onun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le sahip olduğu çok iyi ilişkiler" diye kaydetti.Brezilyalı uzman, Washington ve Pekin arasındaki ilişkilere gelince, ABD-Çin ticaret savaşının Trump döneminde tırmanması ve ABD'nin Çin mallarının ülkeye girişini zorlaştırma girişimlerinin Biden döneminde de devam etmesi nedeniyle daha büyük ekonomik çatışmayı beklemenin mantıklı olacağını söyledi.Trump liderliğinde, Küresel Güney'in gücünün Amerikalılar için giderek daha büyüyen “ana tehdit” olarak gösterileceğini kaydeden Ioris, “Bu ülke, nüfuzu, ekonomik, diplomatik ve hatta askeri gücü nedeniyle büyük rakip olarak görülüyor. Dolayısıyla çok fazla anlaşmazlık var” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cin-lideri-siden-trumpa-kutlama-mesaji-istikrarli-iliskiler-her-iki-ulkenin-cikarina-1090117953.html

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