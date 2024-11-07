https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/iup-maaslari-ne-zaman-yatacak-1090150652.html

İUP maaşları ne zaman yatacak?

İUP maaşları ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

İŞKUR'a kayıtlı emekli olmayan ve son bir ay sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kişilerin başvuru yapabildiği İş Gücü Uyum Programı maaşları merak... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

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İş Gücü Uyum Programı maaşlarının Kasım ayı içerinde yatması bekleniyor.18 yaşını dolduran ve İŞKUR'a kayıtlı emekli olmayan ve son bir ay sigortalı olmayan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı kişilerin başvuru yapabildiği İş Gücü Uyum Programı'nda 10 ay süre katılımcılar maaş alacak. İş Gücü Uyum Programı maaşları ne kadar?İş Gücü Uyum Programı'nda katılımcılara aylık 8 bin lira ödeme yapıldığı ifade edildi. İlk 4 hafta 37.5 saat eğitim verilirken sonraki haftalarda 22.5 saat eğitim veriliyor. Katılımcıların azami 140 gün sistemde kalmak zorunda olduğu açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/binlerce-kisi-bekliyor-iup-maaslari-ne-zaman-yatacak-1089497749.html

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