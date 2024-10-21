https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/binlerce-kisi-bekliyor-iup-maaslari-ne-zaman-yatacak-1089497749.html

Binlerce kişi bekliyor: İUP maaşları ne zaman yatacak?

Binlerce kişi bekliyor: İUP maaşları ne zaman yatacak?

Sputnik Türkiye

İŞKUR tarafından İş Gücü Uyum programı kapsamında çalışmayan kişilerin istihdam edilerek toplum yararına programa dahil edilmesinin amaçlandığı programda... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-21T19:52+0300

2024-10-21T19:52+0300

2024-10-21T19:52+0300

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çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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İş Gücü Uyum Programı kapsamında İŞKUR tarafından gerçekleştirilen maaş ödemelerinin tarihi netlik kazanmadı.İŞKUR tarafından işsizlerin istihdamı için başlatılan İş Gücü Uyum Programı binlerce kişiye ulaştı. İşsiz kişilerin iş hayatına uyumunu amaçlayan programda maaşlar ekim ayının sonuna kaldı. İlerleyen günlerde ödemelerin gerçekleşeceği ifade edilirken programa üye olanların IBAN hesaplarına yatırılması bekleniyor.İUP maaşları ne kadar?2024 yılı için 566.67 lira cep harçlığı verilirken bir ay boyunca aralıksız çalışan bir kişi 11 bin 334 lira maaş alacak. Mesleki eğitim alan çalışanlar eğitim sonunda hem maaş hem de iş başı eğitimi görüyor.İşsizlik maaşı ne zaman yatar?İUP maaşları, çalışılan ayı izleyen her ayın sonunda verildiği ifade edildi. İşsizlik maaşı ise her ayın 5'inde hesaplara yatırılıyor.İşsizlik maaşı ne kadar?2024 yılında asgari ücret alan bir sigortalı çalışan 7 bin 940 lira işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Ancak başvuru için sigortalı çalışanın 120 gün kesintisiz çalışma ve 600 gün prim süresi olması gerektiği ifade edildi.

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