https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasarayin-yildizi-sakatlandi-icardi-kac-mac-oynamayacak-1090158498.html

Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı: Icardi kaç maç oynamayacak?

Galatasaray'ın yıldızı sakatlandı: Icardi kaç maç oynamayacak?

Sputnik Türkiye

Avrupa Ligi'nde İngiltere takımı Tottenham ile karşılaşan Galatasaray maçı 3-2 kazandı. Sarı kırmızılı takımın gollerini Yunus Akgün ve Osimhen kaydederken... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

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Avrupa Ligi karşılaşmasında Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi sakatlanarak sedye ile maçtan ayrıldı.UEFA Avrupa Ligi 4.hafta maçında Galatasaray ile Tottenham karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılı takım 3-2 kazandı. Maçın gollerini Yunus Akgün ve Osimhen atarken 82.dakikada sakatlanan Icardi sedye ile maçı terk etti. 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığı hakkında henüz bir açıklama yapılmazken eylül ayında yaşadığı üst adale yırtılmasının tekrar nüksetmesi halinde sahalardan 20 gün uzak kalacağı ifade edildi.Kulüp doktorundan ilk açıklamaGalatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ''Mauro Icardi'nin dizinde bir problem var. Net olarak sakatlığının ne olduğunu söyleyemem. Ancak yarın çekilecek MR sonrası belli olacak'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaray-avrupa-liginde-tottenhami-3-2-maglup-etti--1090156879.html

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