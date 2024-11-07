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PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza
PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza
Sputnik Türkiye
PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T21:58+0300
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spor
jose mourinho
ceza
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldı.
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jose mourinho, ceza, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk
jose mourinho, ceza, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), pfdk

PFDK'dan Jose Mourinho'ya 1 maç ceza

21:58 07.11.2024
© İHA / SAMET YALÇINFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© İHA / SAMET YALÇIN
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PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza aldı.
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