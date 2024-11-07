https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/politico-abd-ukraynaya-acilen-son-yardim-paketini-gondermek-istiyor-1090116490.html

Politico: ABD Ukrayna'ya 'acilen' son yardım paketini göndermek istiyor

Politico: ABD Ukrayna'ya 'acilen' son yardım paketini göndermek istiyor

Sputnik Türkiye

ABD merkezli yayın yapan Politico'ya göre, Biden yönetimi, Trump Beyaz Saray'a dönmeden önce Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yardım paketini 'acilen' göndermeyi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T02:10+0300

2024-11-07T02:10+0300

2024-11-07T02:10+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

silah

silah sevkiyatı

askeri yardım

joe biden

donald trump

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ABD merkezli yayın yapan Politico gazetesinin bir haberine göre, ABD, Ukrayna’ya 6 milyar dolarlık askeri yardım paketini acilen sağlamanın yollarını arıyor.Politico haberinde, Joe Biden yönetiminin, Donald Trump Beyaz Saray'a dönmeden önce Ukrayna'ya 6 milyon dolarlık son yardım paketini acilen göndermenin yollarını aradığını yazdı.Biden yönetiminden iki yetkiliye dayandırılan haberde, "Biden yönetimi, Trump'ın Başkanlık Yemin Töreni'ne kadar, kalan 6 milyar doların üzerindeki yardım paketini bir an önce göndermeyi planlıyor, çünkü Trump göreve başladığında silah teslimatlarını durdurmaya hazırlanıyor" diye yazdı.Ayrıca haberde, Ukrayna’ya yönelik kalan yardım bütçesinden bir kalemin envanterden çıkarılıp Ukrayna'ya gönderilmesi için ayrılmışken, diğer kalemin ise ABD'li savunma şirketlerinden gerçekleştirilecek olan siparişler için ayrılmış olduğu yazıldı.Haberde bununla birlikte, silah teslimatlarının genelde aylar sürdüğü ve bu nedenle Biden yönetimi tarafından yollanacak sevkiyatın Trump göreve başlayana kadar tam olarak teslim edilemeyeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/zaharova-zelenskiyin-trumpi-kutlamasini-degerlendirdi-elon-musk-ile-de-marsa-yapacagi-ucusu-1090114898.html

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rusya, ukrayna, abd, silah, silah sevkiyatı, askeri yardım, joe biden, donald trump