https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/politico-abd-ukraynaya-acilen-son-yardim-paketini-gondermek-istiyor-1090116490.html
Politico: ABD Ukrayna'ya 'acilen' son yardım paketini göndermek istiyor
Politico: ABD Ukrayna'ya 'acilen' son yardım paketini göndermek istiyor
Sputnik Türkiye
ABD merkezli yayın yapan Politico'ya göre, Biden yönetimi, Trump Beyaz Saray'a dönmeden önce Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yardım paketini 'acilen' göndermeyi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T02:10+0300
2024-11-07T02:10+0300
2024-11-07T02:10+0300
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askeri yardım
joe biden
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ABD merkezli yayın yapan Politico gazetesinin bir haberine göre, ABD, Ukrayna’ya 6 milyar dolarlık askeri yardım paketini acilen sağlamanın yollarını arıyor.Politico haberinde, Joe Biden yönetiminin, Donald Trump Beyaz Saray'a dönmeden önce Ukrayna'ya 6 milyon dolarlık son yardım paketini acilen göndermenin yollarını aradığını yazdı.Biden yönetiminden iki yetkiliye dayandırılan haberde, "Biden yönetimi, Trump'ın Başkanlık Yemin Töreni'ne kadar, kalan 6 milyar doların üzerindeki yardım paketini bir an önce göndermeyi planlıyor, çünkü Trump göreve başladığında silah teslimatlarını durdurmaya hazırlanıyor" diye yazdı.Ayrıca haberde, Ukrayna’ya yönelik kalan yardım bütçesinden bir kalemin envanterden çıkarılıp Ukrayna'ya gönderilmesi için ayrılmışken, diğer kalemin ise ABD'li savunma şirketlerinden gerçekleştirilecek olan siparişler için ayrılmış olduğu yazıldı.Haberde bununla birlikte, silah teslimatlarının genelde aylar sürdüğü ve bu nedenle Biden yönetimi tarafından yollanacak sevkiyatın Trump göreve başlayana kadar tam olarak teslim edilemeyeceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/zaharova-zelenskiyin-trumpi-kutlamasini-degerlendirdi-elon-musk-ile-de-marsa-yapacagi-ucusu-1090114898.html
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rusya, ukrayna, abd, silah, silah sevkiyatı, askeri yardım, joe biden, donald trump
rusya, ukrayna, abd, silah, silah sevkiyatı, askeri yardım, joe biden, donald trump
Politico: ABD Ukrayna'ya 'acilen' son yardım paketini göndermek istiyor
ABD merkezli yayın yapan Politico'ya göre, Biden yönetimi, Trump Beyaz Saray'a dönmeden önce Ukrayna'ya 6 milyar dolarlık yardım paketini 'acilen' göndermeyi planlıyor.
ABD merkezli yayın yapan Politico gazetesinin bir haberine göre, ABD, Ukrayna’ya 6 milyar dolarlık askeri yardım paketini acilen sağlamanın yollarını arıyor.
Politico haberinde, Joe Biden yönetiminin, Donald Trump Beyaz Saray'a dönmeden önce Ukrayna'ya 6 milyon dolarlık son yardım paketini acilen göndermenin yollarını aradığını yazdı.
Biden yönetiminden iki yetkiliye dayandırılan haberde, "Biden yönetimi, Trump'ın Başkanlık Yemin Töreni'ne kadar, kalan 6 milyar doların üzerindeki yardım paketini bir an önce göndermeyi planlıyor, çünkü Trump göreve başladığında silah teslimatlarını durdurmaya hazırlanıyor" diye yazdı.
Ayrıca haberde, Ukrayna’ya yönelik kalan yardım bütçesinden bir kalemin envanterden çıkarılıp Ukrayna'ya gönderilmesi için ayrılmışken, diğer kalemin ise ABD'li savunma şirketlerinden gerçekleştirilecek olan siparişler için ayrılmış olduğu yazıldı.
Haberde bununla birlikte, silah teslimatlarının genelde aylar sürdüğü ve bu nedenle Biden yönetimi tarafından yollanacak sevkiyatın Trump göreve başlayana kadar tam olarak teslim edilemeyeceği belirtildi.