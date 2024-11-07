https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-1090116623.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T02:30+0300
2024-11-07T02:30+0300
2024-11-07T02:30+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
macaristan
zirve
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Budapeşte'de Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogandan-donald-trumpa-tebrik-telefonu-1090115852.html
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recep tayyip erdoğan, macaristan, zirve
recep tayyip erdoğan, macaristan, zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Budapeşte'de Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.