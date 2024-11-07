https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogan-macaristanda-1090116623.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T02:30+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

macaristan

zirve

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Budapeşte'de Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı'nda, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/cumhurbaskani-erdogandan-donald-trumpa-tebrik-telefonu-1090115852.html

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recep tayyip erdoğan, macaristan, zirve