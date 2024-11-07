https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/besiktastan-kritik-malmo-galibiyeti-sonrasi-turkiye-siralamasi-uefa-ulke-puani-degisti-1090119776.html

Beşiktaş'tan kritik Malmö galibiyeti sonrası Türkiye sıralaması: UEFA ülke puanı değişti

Beşiktaş'tan kritik Malmö galibiyeti sonrası Türkiye sıralaması: UEFA ülke puanı değişti

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup ederek hem puanını 6'ya yükseltti hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanına 400... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T11:44+0300

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İstanbul’da oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş, genç oyuncuları Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle galibiyeti almayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ligde yaşadığı kayıpların ardından bu galibiyet, takıma moral oldu.Ülke puanına önemli katkıBu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 400 puan artarak önemli bir güncelleme gördü. Türkiye, şu anda 10. sırada yer alırken, en yakın rakibi Çekya 40 bin 650 puanla 9. sırada bulunuyor. Avrupa'da her galibiyet, ülke sıralaması ve uluslararası rekabet açısından büyük değer taşıyor.Önümüzdeki kritik maçlarTürkiye için UEFA puanındaki yükseliş mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.Güncel UEFA ülke sıralaması

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaraya-osimhenden-mujdeli-haber-geldi-turk-futbolunun-en-pahali-transferi-1090119619.html

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