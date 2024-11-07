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Beşiktaş'tan kritik Malmö galibiyeti sonrası Türkiye sıralaması: UEFA ülke puanı değişti
Beşiktaş'tan kritik Malmö galibiyeti sonrası Türkiye sıralaması: UEFA ülke puanı değişti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup ederek hem puanını 6'ya yükseltti hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanına 400... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş, genç oyuncuları Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle galibiyeti almayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ligde yaşadığı kayıpların ardından bu galibiyet, takıma moral oldu.Ülke puanına önemli katkıBu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 400 puan artarak önemli bir güncelleme gördü. Türkiye, şu anda 10. sırada yer alırken, en yakın rakibi Çekya 40 bin 650 puanla 9. sırada bulunuyor. Avrupa'da her galibiyet, ülke sıralaması ve uluslararası rekabet açısından büyük değer taşıyor.Önümüzdeki kritik maçlarTürkiye için UEFA puanındaki yükseliş mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.Güncel UEFA ülke sıralaması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/galatasaraya-osimhenden-mujdeli-haber-geldi-turk-futbolunun-en-pahali-transferi-1090119619.html
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uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor

Beşiktaş'tan kritik Malmö galibiyeti sonrası Türkiye sıralaması: UEFA ülke puanı değişti

11:44 07.11.2024
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç temsilcisi Malmö'yü 2-1 mağlup ederek hem puanını 6'ya yükseltti hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanına 400 puan eklenmesini sağladı.
İstanbul’da oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Beşiktaş, genç oyuncuları Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle galibiyeti almayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ligde yaşadığı kayıpların ardından bu galibiyet, takıma moral oldu.

Ülke puanına önemli katkı

Bu galibiyetle Türkiye'nin UEFA ülke puanı 400 puan artarak önemli bir güncelleme gördü. Türkiye, şu anda 10. sırada yer alırken, en yakın rakibi Çekya 40 bin 650 puanla 9. sırada bulunuyor. Avrupa'da her galibiyet, ülke sıralaması ve uluslararası rekabet açısından büyük değer taşıyor.

Önümüzdeki kritik maçlar

Türkiye için UEFA puanındaki yükseliş mücadelesi devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar ile, Galatasaray ise kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Başakşehir ise evinde Kopenhag'ı ağırlayacak.

Güncel UEFA ülke sıralaması

1.
İngiltere | 94 bin 589
2.
İtalya | 83 bin 231
3.
İspanya | 77 bin 275
4.
Almanya | 75 bin 410
5.
Fransa | 62 bin 665
6.
Hollanda | 57 bin 773
7.
Portekiz | 54 bin 616
8.
Belçika | 47 bin 200
9.
Çekya | 40 bin 650
10.
Türkiye | 38 bin 700
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