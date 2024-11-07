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‘AB liderleri Budapeşte zirvesinde ABD ile seçim sonrası ilişkileri görüşecek’
‘AB liderleri Budapeşte zirvesinde ABD ile seçim sonrası ilişkileri görüşecek’
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun zirvesi 7 Kasım’da Macaristan'ın başkenti... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T01:24+0300
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ABD başkanlık seçimlerinden iki gün sonra Budapeşte'de 47 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirveleri ve gayrı resmi bir AB zirvesi gerçekleştirilecek. Macaristan'ın başkanlık edeceği zirvelerde liderler ABD ile ilişkiler, Ukrayna'ya yönelik strateji ve Avrupa'nın rekabet gücü gibi konuları ele alacak.Üst düzey bir Avrupalı kaynak Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada Budapeşte'de, Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinin ardından Avrupa'nın ABD ile seçim sonrası ilişkilerini ele alacağını söyledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, iki günlük maratonun ‘Macaristan tarihindeki en büyük diplomatik etkinlik’ olacağını vurgulayarak, ABD seçimlerinin hemen ardından gerçekleşecek olmasının da önemini arttırdığını dile getirmişti. Macar lider, ‘Batı dünyasının zirvesi’ olarak nitelendirdiği bu zirvenin Ekim ayı sonunda Kazan'da düzenlenen ve ‘Doğu dünyasının zirvesi’ olarak adlandırdığı ve küresel GSYİH'deki toplam paylarının Batılı ülkelerin payını aşan BRICS ülkeleri zirvesine karşı kendi stratejilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etmişti.ABD seçimleri öncesinde pek çok uzmanın dikkat çektiği temel endişelerden biri, Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım miktarını önemli ölçüde azaltma vaadiyle ilgiliydi. Orban, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği tek başına sürdürebileceğine dair şüphelerini dile getirmişti. Macar lider, Avrupalı liderlerin çözmesi gereken en zor meselenin, Ukrayna'ya ABD ve AB tarafından ortaklaşa ödenecek ve geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarının faizinden karşılanacak 50 milyar dolarlık kredinin akıbeti olduğunu vurgulamıştı.Macaristan başbakanı daha önce de AB liderlerine Ukrayna stratejilerini değiştirmelerini, zira daha fazla para ve silah gönderme şeklindeki bir önceki stratejinin başarısız olduğunu söylemişti. Trump'ın zaferinin AB ülkelerini konuyu yeniden ele almaya zorladığını belirten Orban, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sona erdirebileceğine dikkat çekerek, Avrupalı liderlere çözüm sürecine katılma çağrısı yapmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ab-dis-politika-sefi-borrellden-trumpi-kutladigi-mesajda-guclu-ve-egemen-avrupa-vurgusu-1090111336.html
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avrupa siyasi topluluğu (ast), ab, macaristan, budapeşte, zirve, viktor orban, brics, abd, donald trump, kazan
avrupa siyasi topluluğu (ast), ab, macaristan, budapeşte, zirve, viktor orban, brics, abd, donald trump, kazan

‘AB liderleri Budapeşte zirvesinde ABD ile seçim sonrası ilişkileri görüşecek’

01:24 07.11.2024
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun zirvesi 7 Kasım’da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.
ABD başkanlık seçimlerinden iki gün sonra Budapeşte'de 47 devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirveleri ve gayrı resmi bir AB zirvesi gerçekleştirilecek. Macaristan'ın başkanlık edeceği zirvelerde liderler ABD ile ilişkiler, Ukrayna'ya yönelik strateji ve Avrupa'nın rekabet gücü gibi konuları ele alacak.
Üst düzey bir Avrupalı kaynak Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada Budapeşte'de, Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinin ardından Avrupa'nın ABD ile seçim sonrası ilişkilerini ele alacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, iki günlük maratonun ‘Macaristan tarihindeki en büyük diplomatik etkinlik’ olacağını vurgulayarak, ABD seçimlerinin hemen ardından gerçekleşecek olmasının da önemini arttırdığını dile getirmişti. Macar lider, ‘Batı dünyasının zirvesi’ olarak nitelendirdiği bu zirvenin Ekim ayı sonunda Kazan'da düzenlenen ve ‘Doğu dünyasının zirvesi’ olarak adlandırdığı ve küresel GSYİH'deki toplam paylarının Batılı ülkelerin payını aşan BRICS ülkeleri zirvesine karşı kendi stratejilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etmişti.
ABD seçimleri öncesinde pek çok uzmanın dikkat çektiği temel endişelerden biri, Trump'ın Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım miktarını önemli ölçüde azaltma vaadiyle ilgiliydi. Orban, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri ve mali desteği tek başına sürdürebileceğine dair şüphelerini dile getirmişti. Macar lider, Avrupalı liderlerin çözmesi gereken en zor meselenin, Ukrayna'ya ABD ve AB tarafından ortaklaşa ödenecek ve geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarının faizinden karşılanacak 50 milyar dolarlık kredinin akıbeti olduğunu vurgulamıştı.
Macaristan başbakanı daha önce de AB liderlerine Ukrayna stratejilerini değiştirmelerini, zira daha fazla para ve silah gönderme şeklindeki bir önceki stratejinin başarısız olduğunu söylemişti. Trump'ın zaferinin AB ülkelerini konuyu yeniden ele almaya zorladığını belirten Orban, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmayı 24 saat içinde sona erdirebileceğine dikkat çekerek, Avrupalı liderlere çözüm sürecine katılma çağrısı yapmıştı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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AB Dış Politika Şefi Borrell'den Trump'ı kutladığı mesajda 'güçlü ve egemen Avrupa' vurgusu
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