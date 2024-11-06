AB Dış Politika Şefi Borrell'den Trump'ı kutladığı mesajda 'güçlü ve egemen Avrupa' vurgusu

Donald Trump'ı seçilmesinden dolayı kutluyorum. Bu seçim, küresel güvenliğin risk altında olduğu Ukrayna ve Ortadoğu da dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için önemli olacaktır. AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Aynı zamanda AB, güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için güvenlik ve savunmadan iklime kadar stratejik sorumluluklarını destekleme çabalarını sürdürecektir.