https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ab-dis-politika-sefi-borrellden-trumpi-kutladigi-mesajda-guclu-ve-egemen-avrupa-vurgusu-1090111336.html
AB Dış Politika Şefi Borrell'den Trump'ı kutladığı mesajda 'güçlü ve egemen Avrupa' vurgusu
AB Dış Politika Şefi Borrell'den Trump'ı kutladığı mesajda 'güçlü ve egemen Avrupa' vurgusu
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Avrupa... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T21:01+0300
2024-11-06T21:01+0300
2024-11-06T21:01+0300
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avrupa birliği
ab
josep borrell
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ı ABD başkanı seçilmesinden dolayı kutlarken işbirliğinin devam etmesini umduğunu ifade ederek güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etme planlarına işaret etti.Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Borrell, şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/trumpin-zaferi-sonrasi-macron-ve-scholz-bir-araya-geldi-daha-guclu-ve-daha-egemen-bir-avrupa-1090106589.html
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avrupa birliği, ab, josep borrell, abd, donald trump
AB Dış Politika Şefi Borrell'den Trump'ı kutladığı mesajda 'güçlü ve egemen Avrupa' vurgusu
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Avrupa Birliği'nin güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmeye devam edeceğini söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Donald Trump'ı ABD başkanı seçilmesinden dolayı kutlarken işbirliğinin devam etmesini umduğunu ifade ederek güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etme planlarına işaret etti.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Borrell, şu cümleleri kaydetti:
Donald Trump'ı seçilmesinden dolayı kutluyorum. Bu seçim, küresel güvenliğin risk altında olduğu Ukrayna ve Ortadoğu da dahil olmak üzere dünyanın tüm bölgeleri için önemli olacaktır. AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Aynı zamanda AB, güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için güvenlik ve savunmadan iklime kadar stratejik sorumluluklarını destekleme çabalarını sürdürecektir.