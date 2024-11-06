https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/trumpin-zaferi-sonrasi-macron-ve-scholz-bir-araya-geldi-daha-guclu-ve-daha-egemen-bir-avrupa-1090106589.html
Trump'ın zaferi sonrası Macron ve Scholz bir araya geldi: 'Daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa' vurgusu
Trump'ın zaferi sonrası Macron ve Scholz bir araya geldi: 'Daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa' vurgusu
Sputnik Türkiye
Fransa ve Almanya'nın, Trump'ın ABD Başkanı olarak dönmesine ilişkin izleyecekleri politikaları koordine ettikleri görüşmeye ilişkin Macron yaptığı açıklamada... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T18:12+0300
2024-11-06T18:12+0300
2024-11-06T18:12+0300
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Franca Cumhurbşakanı Emmanuel Macron X'te yayımladığı ayrı bir mesajda Donald Trump'ı kutlamıştı.Fransa lideri Macron, ABD başkanlık seçimlerinin kesin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada Paris ve Berlin'in daha egemen bir Avrupa için çalışacağını söyledi.Macron yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:Macron açıklamasında ayrıca Paris ve Berlin'in bu süreçte Washington ile işbirliğini sürdürmeyi ve kendi değerlerini savunmayı planladıklarını açıkladı.Avrupa Birliği'nin iki ana gücü olan Fransa ve Almanya, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu yılın başındaki seçimlerde aldığı yenilgilerin ardından gücünün büyük bir kısmını kaybetmesi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un koalisyonunu bir arada tutmakta zorlanması nedeniyle siyasi açıdan 'kritik' bir konumda bulunuyor.Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin savunma bakanları arasında Paris'te alelacele bir ikili görüşme gerçekleştirileceği duyurulmuş ve iki tarafın Ukrayna, NATO ve AB savunma stratejisi konularını ele alacağını dile getirilmişti.'Tıpkı sosis gibi, içinde ne olduğunu açıklamamak daha iyi'Macron hususi olarak yayımladığı başka bir mesajında ise Trump'ı tebrik ederek, “Dört yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin ve benim inançlarımızla. Saygı ve hırsla. Daha fazla barış ve refah için” dedi.Başkanlık koltuğunda iki yıldan biraz fazla süresi kalan Macron'un, aynı zamanda iktidarda oldukları dört yıl boyunca Trump ile 'inişli çıkışlı' bir ilişkisi olmuştu. Başlangıçta Trump'a 'dostum' diyerek daha uzlaşmacı bir ton benimseeyen Macron, Bastille Günü'nde Trump'ı Eyfel Kulesi'nde yemeğe davet etmişti. Ancak daha sonra özellikle iklim, vergilendirme ve İran konularında aldığı kararlar Trump ile Avrupalı müttefikleri arasında sürtüşmelere neden olmuştu.Macron daha önce yaptığı bir açıklamada, kendisinin ve diğer dünya liderlerinin Trump ile yaptıkları telefon görüşmelerinin 'tıpkı sosis gibi olduğunu, içinde ne olduğunu açıklamamanın daha iyi olacağını' dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/pentagon-analisti-trumpin-secim-zaferini-degerlendirdi-nato-dagilacak-mi-1090102287.html
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fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, abd, donald trump, sosis, iran, iklim, vergilendirme
fransa, emmanuel macron, almanya, olaf scholz, abd, donald trump, sosis, iran, iklim, vergilendirme
Trump'ın zaferi sonrası Macron ve Scholz bir araya geldi: 'Daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa' vurgusu
Fransa ve Almanya'nın, Trump'ın ABD Başkanı olarak dönmesine ilişkin izleyecekleri politikaları koordine ettikleri görüşmeye ilişkin Macron yaptığı açıklamada, Berlin ve Paris'in 'yeni bağlamda birleşik, daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için' çalışacağını dile getirdi.
Franca Cumhurbşakanı Emmanuel Macron X'te yayımladığı ayrı bir mesajda Donald Trump'ı kutlamıştı.
Fransa lideri Macron, ABD başkanlık seçimlerinin kesin sonuçlanmasının ardından yaptığı açıklamada Paris ve Berlin'in daha egemen bir Avrupa için çalışacağını söyledi.
Macron yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
Az önce Şansölye Olaf Scholz ile konuştum. Bu yeni bağlamda daha birleşik, daha güçlü ve daha egemen bir Avrupa için çalışacağız.
Macron açıklamasında ayrıca Paris ve Berlin'in bu süreçte Washington ile işbirliğini sürdürmeyi ve kendi değerlerini savunmayı planladıklarını açıkladı.
Avrupa Birliği'nin iki ana gücü olan Fransa ve Almanya, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bu yılın başındaki seçimlerde aldığı yenilgilerin ardından gücünün büyük bir kısmını kaybetmesi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un koalisyonunu bir arada tutmakta zorlanması nedeniyle siyasi açıdan 'kritik' bir konumda bulunuyor.
Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin savunma bakanları arasında Paris'te alelacele bir ikili görüşme gerçekleştirileceği duyurulmuş ve iki tarafın Ukrayna, NATO ve AB savunma stratejisi konularını ele alacağını dile getirilmişti.
'Tıpkı sosis gibi, içinde ne olduğunu açıklamamak daha iyi'
Macron hususi olarak yayımladığı başka bir mesajında ise Trump'ı tebrik ederek, “Dört yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin ve benim inançlarımızla. Saygı ve hırsla. Daha fazla barış ve refah için” dedi.
Başkanlık koltuğunda iki yıldan biraz fazla süresi kalan Macron'un, aynı zamanda iktidarda oldukları dört yıl boyunca Trump ile 'inişli çıkışlı' bir ilişkisi olmuştu. Başlangıçta Trump'a 'dostum' diyerek daha uzlaşmacı bir ton benimseeyen Macron, Bastille Günü'nde Trump'ı Eyfel Kulesi'nde yemeğe davet etmişti. Ancak daha sonra özellikle iklim, vergilendirme ve İran konularında aldığı kararlar Trump ile Avrupalı müttefikleri arasında sürtüşmelere neden olmuştu.
Macron daha önce yaptığı bir açıklamada, kendisinin ve diğer dünya liderlerinin Trump ile yaptıkları telefon görüşmelerinin 'tıpkı sosis gibi olduğunu, içinde ne olduğunu açıklamamanın daha iyi olacağını' dile getirmişti.