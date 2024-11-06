https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/pentagon-analisti-trumpin-secim-zaferini-degerlendirdi-nato-dagilacak-mi-1090102287.html
Pentagon analisti Maloof, Trump'ın seçim zaferini değerlendirdi: NATO dağılacak mı?
Pentagon analisti Maloof, Trump'ın seçim zaferini değerlendirdi: NATO dağılacak mı?
Sputnik Türkiye
Eski Pentagon analisti Maloof Sputnik'e verdiği demeçte, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e karşı galip gelmesinin... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T16:35+0300
2024-11-06T16:35+0300
2024-11-06T16:35+0300
dünya
michael maloof
pentagon
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
abd
donald trump
joe biden
kamala harris
benyamin netanyahu
kuzey kore
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Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'nın eski kıdemli güvenlik politikası analistlerinden Michael Maloof, Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Amerika'nın iç ve dış politikasının nasıl değişebileceğine dair görüşlerini aktardı.'Amerikalılar değişim istiyor'Maloof, Amerikalıların Donald Trump'a oy vermesinin, Biden-Harris yönetiminin son dört yılından 'değişim istediklerinin açık bir işareti' olduğunu ifade ettiği açıklamasında, “Amerikan halkı, her ne kadar Trump'ın küçük kişilik özelliklerinden endişe duysa da, önceki Trump yönetiminde hayatın nasıl olduğunu karşılaştırma şansına sahip oldu. Ancak politikalar sağlamdı ve çok daha fazla fayda sağladılar” cümlesini kaydetti.Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de 'kesinlikle bu politikaları uygulayacağını ve göreve geldiklerinde muhtemelen bu politikaların birçoğunun uygulanması için kendilerine birçok görev verileceğini' sözlerine ekleyen Maloof, şunları söyledi:“Dolayısıyla göreceğiz, en iyisini görmeyi umuyoruz” diyen Maloof, bunun ‘ABD bürokrasisi’ nedeniyle ‘muazzam bir direnç’ ile karşılaşabileceği konusunda uyardı.Trump'ın zaferi ABD dış politikası için ne anlama geliyor?Açıklamalarında Ukrayna meselesine de değinen Maloof, “Donald Trump'ın Zelenskiy rejimini finanse etmeye devam etmek istemediği benim için çok açık. Bir vekalet savaşını sürdürmek istemiyor. Savaş istemiyor çünkü ilk yönetimi sırasında hiç savaş olmadı. Ve bu, insanların fark etmediği dramatik şeylerden biri -Biden yönetiminin aksine- savaşa yüz milyarlarca dolar akıttık" cümlelerinin altını çizdi.Trump'ın 'NATO'ya yeni bir bakış açısı' getireceğini de göz ardı etmeyen Maloof, 'Trump'ın muhtemelen yapıyı koruyacağını ancak üyelere daha fazla yükümlülük getireceğini ve sorumluluklar konusunda çok daha belirleyici olacağını' öne sürdü.Maloof, NATO'nun yapısının değişimine ilişkin ise şu öngörüde bulundu:ABD, Ukrayna'daki çatışmaların tırmandığı Şubat 2022'den bu yana Kiev rejimine toplam 61 milyar doların üzerinde yaptı. Ancak Pentagon'un azalan silah stokları, son aylarda ABD'nin yardım paketlerinin çok daha küçük olmasına sebebiyet vermişti. Rusya ise Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmasına karşı defalarca uyarıda bulunarak söz konusu bu hususun sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.Trump, Ortadoğu için ne yapacak?Maloof, Donald Trump'ın İsrail konusunda önceki dönemine kıyasla bir 'U dönüşü' yapabileceğini dile getirerek Trump'ın halihazırda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze ve Lübnan'daki savaşları durmaksızın sürdürdüğü için biraz eleştirdiğini' de sözlerine ekledi.Trump'ın Suudi Arabistan'a daha fazla yöneleceğini zira Suudi Arabistan İsrail'le ilişkileri normalleştirmek ve İbrahim Anlaşması'nı yeniden canlandırmak karşılığında iki devletli bir çözümde ısrar ettiğini ifade eden Maloof, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Brown Üniversitesi'nin 'Savaşın Maliyetleri' projesi için kısa süre önce hazırlanan bir raporda, İsrail'in bir yıldan süredir devam eden savaş için ABD'nin İsrail'e askeri yardım için en az 17.9 milyar dolar harcadığını iddia etmişti.Trump'ın Asya-Pasifik politikaları ne olacak?Maloof, ABD'nin Asya politikasıyla ilgili olarak Trump'ın 'Kim Jong Un ile ilişkisini yeniden canlandırmaya çalışarak Kuzey Kore liderini daha fazla deneme yapmaktan vazgeçirmeye çalışabileceğini' söyledi.Trump yönetimi sırasında uluslararası toplumun Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlandırılmasının 'neredeyse eşiğinde' olduğunu dile getiren Maloof, şu cümleleri dile getirdi:NATO'yu ne bekliyor?Trump'ın NATO'yu Ukrayna'da gösterdikleri gibi saldırganlık anlamında daha az agresif hale getirmek isteyeceğinin altını çizen Maloof, zira bu hususun Avrupa ekonomisi mahvettiğini dile getirdi. Avrupalıların artık bunun farkına vardıklarını aktaran Maloof, bu durumdan ötürü en başta onları bu yöne sürüklediği için ABD'yi suçladıklarının altını çizdi.Maloof açıklamasında, Trump'ın NATO'yu küçültmeye başlayacağını ve NATO'nun Trump yönetiminde potansiyel olarak parçalanacağını ve doğası gereği çok daha bölgesel hale geleceğini vurgulayarak konuşmasını, “NATO'nun hayatta kalması ve gelişmesi için Biden-Harris yönetiminde olduğundan çok daha az ABD teşviki olacak” cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abdde-2-trump-donemine-dogru-cumhuriyetci-adayin-rusya-ve-ukrayna-hakkindaki-en-carpici-1090090939.html
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michael maloof, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, donald trump, joe biden, kamala harris, benyamin netanyahu, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, israil, ibrahim anlaşmaları, nato, avrupa, çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, analist, j.d. vance, james david vance
michael maloof, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd, donald trump, joe biden, kamala harris, benyamin netanyahu, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, israil, ibrahim anlaşmaları, nato, avrupa, çin, ukrayna, vladimir zelenskiy, analist, j.d. vance, james david vance
Pentagon analisti Maloof, Trump'ın seçim zaferini değerlendirdi: NATO dağılacak mı?
Eski Pentagon analisti Maloof Sputnik'e verdiği demeçte, Donald Trump'ın 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e karşı galip gelmesinin, Washington'un bir dizi acil konudaki politikalarının yeniden yönlendirilmesi anlamına geleceğini söyledi.
Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı'nın eski kıdemli güvenlik politikası analistlerinden Michael Maloof, Donald Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Amerika'nın iç ve dış politikasının nasıl değişebileceğine dair görüşlerini aktardı.
'Amerikalılar değişim istiyor'
Maloof, Amerikalıların Donald Trump'a oy vermesinin, Biden-Harris yönetiminin son dört yılından 'değişim istediklerinin açık bir işareti' olduğunu ifade ettiği açıklamasında, “Amerikan halkı, her ne kadar Trump'ın küçük kişilik özelliklerinden endişe duysa da, önceki Trump yönetiminde hayatın nasıl olduğunu karşılaştırma şansına sahip oldu. Ancak politikalar sağlamdı ve çok daha fazla fayda sağladılar” cümlesini kaydetti.
Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in de 'kesinlikle bu politikaları uygulayacağını ve göreve geldiklerinde muhtemelen bu politikaların birçoğunun uygulanması için kendilerine birçok görev verileceğini' sözlerine ekleyen Maloof, şunları söyledi:
Elon Musk'ın bu göreve getirilmesi, hükümeti nasıl değiştireceğinizi ve tasarruf etmek için nasıl küçülteceğinizi görecektir. Musk daha şimdiden yılda 2 trilyon dolar tasarruf potansiyeli gördüğünü söyledi. Bu inanılmaz bir şey. Her yıl yaklaşık 6 trilyon dolar bütçe açığı veriliyor ve eğer 2 trilyon dolar ayırabilirseniz, bu gerçekten açığı azaltacaktır.
“Dolayısıyla göreceğiz, en iyisini görmeyi umuyoruz” diyen Maloof, bunun ‘ABD bürokrasisi’ nedeniyle ‘muazzam bir direnç’ ile karşılaşabileceği konusunda uyardı.
Trump'ın zaferi ABD dış politikası için ne anlama geliyor?
Açıklamalarında Ukrayna meselesine de değinen Maloof, “Donald Trump'ın Zelenskiy rejimini finanse etmeye devam etmek istemediği benim için çok açık. Bir vekalet savaşını sürdürmek istemiyor. Savaş istemiyor çünkü ilk yönetimi sırasında hiç savaş olmadı. Ve bu, insanların fark etmediği dramatik şeylerden biri -Biden yönetiminin aksine- savaşa yüz milyarlarca dolar akıttık" cümlelerinin altını çizdi.
Trump'ın 'NATO'ya yeni bir bakış açısı' getireceğini de göz ardı etmeyen Maloof, 'Trump'ın muhtemelen yapıyı koruyacağını ancak üyelere daha fazla yükümlülük getireceğini ve sorumluluklar konusunda çok daha belirleyici olacağını' öne sürdü.
Maloof, NATO'nun yapısının değişimine ilişkin ise şu öngörüde bulundu:
Şu anda NATO'nun savunma ittifakı yerine daha çok saldırı ittifakı olduğunu görüyoruz, bence Trump bunu engellemek isteyecektir. Zira NATO'nun bu saldırganlığı bizi Ukrayna ile ilgili bu karmaşaya sürükledi.
ABD, Ukrayna'daki çatışmaların tırmandığı Şubat 2022'den bu yana Kiev rejimine toplam 61 milyar doların üzerinde yaptı. Ancak Pentagon'un azalan silah stokları, son aylarda ABD'nin yardım paketlerinin çok daha küçük olmasına sebebiyet vermişti. Rusya ise Batı'nın Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmasına karşı defalarca uyarıda bulunarak söz konusu bu hususun sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Trump, Ortadoğu için ne yapacak?
Maloof, Donald Trump'ın İsrail konusunda önceki dönemine kıyasla bir 'U dönüşü' yapabileceğini dile getirerek Trump'ın halihazırda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze ve Lübnan'daki savaşları durmaksızın sürdürdüğü için biraz eleştirdiğini' de sözlerine ekledi.
Trump'ın Suudi Arabistan'a daha fazla yöneleceğini zira Suudi Arabistan İsrail'le ilişkileri normalleştirmek ve İbrahim Anlaşması'nı yeniden canlandırmak karşılığında iki devletli bir çözümde ısrar ettiğini ifade eden Maloof, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Trump son zamanlarda Netanyahu'ya bu işi halletmesini, bitirmesini, savaşı durdurmasını ve anlaşmaya varmasını söyledi. Eğer bunu yapmazsa, bence farklı bir yaklaşım benimsemek zorunda kalacak oysa ilk yönetiminde Netanyahu'nun istediklerini çok desteklemişti. İsraillilere istedikleri her şeyi verdi. Bu dış politikada bir yeniden yönlendirme anlamına gelecek. Bu da İsrail'in ne istediğine daha az, Körfez ülkelerinin ne isteyebileceğine ise belki de daha fazla önem verilmesi anlamına gelecektir.
Brown Üniversitesi'nin 'Savaşın Maliyetleri' projesi için kısa süre önce hazırlanan bir raporda, İsrail'in bir yıldan süredir devam eden savaş için ABD'nin İsrail'e askeri yardım için en az 17.9 milyar dolar harcadığını iddia etmişti.
Trump'ın Asya-Pasifik politikaları ne olacak?
Maloof, ABD'nin Asya politikasıyla ilgili olarak Trump'ın 'Kim Jong Un ile ilişkisini yeniden canlandırmaya çalışarak Kuzey Kore liderini daha fazla deneme yapmaktan vazgeçirmeye çalışabileceğini' söyledi.
Trump yönetimi sırasında uluslararası toplumun Kore Yarımadası'nın nükleer silahsızlandırılmasının 'neredeyse eşiğinde' olduğunu dile getiren Maloof, şu cümleleri dile getirdi:
Bence bunu yapmanın bir yolu, Kuzey Kore'nin provokasyon olarak gördüğü ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarını durdurmaktır. Ve bence bu azalırsa, o zaman tartışmak için bir zemin oluşur. Çin'in de bunu memnuniyetle karşılayacağını düşünüyorum.
Trump'ın NATO'yu Ukrayna'da gösterdikleri gibi saldırganlık anlamında daha az agresif hale getirmek isteyeceğinin altını çizen Maloof, zira bu hususun Avrupa ekonomisi mahvettiğini dile getirdi.
Avrupalıların artık bunun farkına vardıklarını aktaran Maloof, bu durumdan ötürü en başta onları bu yöne sürüklediği için ABD'yi suçladıklarının altını çizdi.
Maloof açıklamasında, Trump'ın NATO'yu küçültmeye başlayacağını ve NATO'nun Trump yönetiminde potansiyel olarak parçalanacağını ve doğası gereği çok daha bölgesel hale geleceğini vurgulayarak konuşmasını, “NATO'nun hayatta kalması ve gelişmesi için Biden-Harris yönetiminde olduğundan çok daha az ABD teşviki olacak” cümlesiyle tamamladı.