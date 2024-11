Rusya Dışişleri: ABD demokrasi konusunda susmalı ve kendi sorunlarını çözmeli

Tüm bu curcunadan, her şeyde mutlak kanunsuzluğun kazanmasından sonra, her türlü arkaiği birleştiren bir melez canavarın bu korkunç inişten sonra eğer kendilerini konumlandırdığı gibi lider ülkeden bahsediyorsak tüm bunların üstesinden gelinmeleri gerekiyor. Seçimlerle ilgili mevcut sorunların her türlü arkaiği ve yeni teknolojilerle olan bir kombinasyon. Üstelik organik bir kombinasyon da değil. Sorunlar geri çekilerek öncelik teknolojik çözümlere veriliyor. Teknolojik çözümler de Amerikan demokrasisindeki açık yaraları kalın çikolata tabakasıyla örtmek için kullanılıyor.