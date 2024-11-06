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Rusya Dışişleri: ABD demokrasi konusunda susmalı ve kendi sorunlarını çözmeli
Rusya Dışişleri: ABD demokrasi konusunda susmalı ve kendi sorunlarını çözmeli
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerindeki oy verme sürecinin organizasyonunun tam bir curcuna ve her yönüyle tam bir kanunsuzluk şovu olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T09:48+0300
2024-11-06T09:48+0300
dünya
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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abd başkanlık seçimleri
oy verme
demokrasi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD başkanlık seçimlerindeki oy verme sürecinin ‘demokrasideki’ delikleri gözler önüne serdiğini kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:“Bundan sonra bir çürüme, fermantasyon süreci başlıyor ve bazı işlevsiz işaretlere dönüşüyor” diye kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'de genel seçimler yapılıyor. Seçimlerde, ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkanın yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/tarihi-gunde-abd-secimlerinde-oy-verme-islemi-tamamlandi-trump-onde-goturuyor-1090080172.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, abd başkanlık seçimleri, oy verme, demokrasi

Rusya Dışişleri: ABD demokrasi konusunda susmalı ve kendi sorunlarını çözmeli

09:48 06.11.2024
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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ABD başkanlık seçimlerindeki oy verme sürecinin organizasyonunun tam bir curcuna ve her yönüyle tam bir kanunsuzluk şovu olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin artık demokrasi değerlendirmesi konusunda susması ve kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD başkanlık seçimlerindeki oy verme sürecinin ‘demokrasideki’ delikleri gözler önüne serdiğini kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Tüm bu curcunadan, her şeyde mutlak kanunsuzluğun kazanmasından sonra, her türlü arkaiği birleştiren bir melez canavarın bu korkunç inişten sonra eğer kendilerini konumlandırdığı gibi lider ülkeden bahsediyorsak tüm bunların üstesinden gelinmeleri gerekiyor. Seçimlerle ilgili mevcut sorunların her türlü arkaiği ve yeni teknolojilerle olan bir kombinasyon. Üstelik organik bir kombinasyon da değil. Sorunlar geri çekilerek öncelik teknolojik çözümlere veriliyor. Teknolojik çözümler de Amerikan demokrasisindeki açık yaraları kalın çikolata tabakasıyla örtmek için kullanılıyor.
“Bundan sonra bir çürüme, fermantasyon süreci başlıyor ve bazı işlevsiz işaretlere dönüşüyor” diye kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir seçimlerin ardından sadece Washington değil, tüm siyaset bilimcileri, sivil aktivistler ve demokrasi uzmanlarıyla birlikte ABD, kendi göze batan sorunlarını çözene kadar demokrasinin kalitesini, seçim okuryazarlığı düzeyini değerlendirme konusunda uzun yıllar sessiz kalmalı. Göze batması, bir ülkenin sorunları olmaması gerektiğinden değil. Her ülkenin sorunları vardır. Mesele farklı. Çözüm bekleyen sorunları varken, kendilerine başkalarını yok etme, iptal etme noktasına kadar varan eleştirme hakkını verdiler, oysa geri kalan ülkelerin neredeyse ezici çoğunluğunun böyle sorunları yok ya da en azından üstesinden gelmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
ABD'de genel seçimler yapılıyor. Seçimlerde, ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkanın yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirleniyor.
Donald Trump ve Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Tarihi günde ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Trump önde götürüyor
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