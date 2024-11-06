Rusya Dışişleri: ABD demokrasi konusunda susmalı ve kendi sorunlarını çözmeli
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Илья Питалев
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ABD başkanlık seçimlerindeki oy verme sürecinin organizasyonunun tam bir curcuna ve her yönüyle tam bir kanunsuzluk şovu olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD’nin artık demokrasi değerlendirmesi konusunda susması ve kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD başkanlık seçimlerindeki oy verme sürecinin ‘demokrasideki’ delikleri gözler önüne serdiğini kaydederek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Tüm bu curcunadan, her şeyde mutlak kanunsuzluğun kazanmasından sonra, her türlü arkaiği birleştiren bir melez canavarın bu korkunç inişten sonra eğer kendilerini konumlandırdığı gibi lider ülkeden bahsediyorsak tüm bunların üstesinden gelinmeleri gerekiyor. Seçimlerle ilgili mevcut sorunların her türlü arkaiği ve yeni teknolojilerle olan bir kombinasyon. Üstelik organik bir kombinasyon da değil. Sorunlar geri çekilerek öncelik teknolojik çözümlere veriliyor. Teknolojik çözümler de Amerikan demokrasisindeki açık yaraları kalın çikolata tabakasıyla örtmek için kullanılıyor.
“Bundan sonra bir çürüme, fermantasyon süreci başlıyor ve bazı işlevsiz işaretlere dönüşüyor” diye kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Böyle bir seçimlerin ardından sadece Washington değil, tüm siyaset bilimcileri, sivil aktivistler ve demokrasi uzmanlarıyla birlikte ABD, kendi göze batan sorunlarını çözene kadar demokrasinin kalitesini, seçim okuryazarlığı düzeyini değerlendirme konusunda uzun yıllar sessiz kalmalı. Göze batması, bir ülkenin sorunları olmaması gerektiğinden değil. Her ülkenin sorunları vardır. Mesele farklı. Çözüm bekleyen sorunları varken, kendilerine başkalarını yok etme, iptal etme noktasına kadar varan eleştirme hakkını verdiler, oysa geri kalan ülkelerin neredeyse ezici çoğunluğunun böyle sorunları yok ya da en azından üstesinden gelmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
ABD'de genel seçimler yapılıyor. Seçimlerde, ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkanın yanı sıra, Senato ve Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirleniyor.