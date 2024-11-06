https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/bitcoin-trumpin-abd-secim-yarisinda-one-cikmasiyla-75-bin-dolari-asarak-rekor-kirdi-1090074300.html
Bitcoin, Trump’ın ABD seçim yarışında öne çıkmasıyla 75 Bin doları aşarak rekor kırdı
Bitcoin, Trump’ın ABD seçim yarışında öne çıkmasıyla 75 Bin doları aşarak rekor kırdı
Sputnik Türkiye
ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımı sürerken, Bitcoin fiyatı, Donald Trump’ın olası zaferi beklentisiyle 75 bin doları aşarak yeni bir rekora ulaştı. Seçim... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T08:04+0300
2024-11-06T08:04+0300
2024-11-06T08:04+0300
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ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Associated Press’in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, 50 eyaletin 27’sinde 188 delege kazanarak Demokrat rakibi Kamala Harris’in önünde yer aldı. Bu gelişme kripto piyasalarını hareketlendirirken, Trump’ın kripto paralara yönelik olumlu tutumuna dair mesajları yatırımcılar için kritik bir sinyal haline geldi.Bitcoin 75 bin dolarda rekor tazelediSeçim sonuçlarının belirginleşmesiyle hareketlenen kripto piyasalarda Bitcoin’in fiyatı 75 bin 11 dolarla tarihi bir seviyeye ulaştı ve Türkiye saatiyle sabah saatlerinde 73 bin 886 dolardan işlem görmeye başladı. Ayrıca ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin de yüzde 4,44’e çıkması, Amerikan dolarında yüzde 1,5 artış olarak yansıdı.Seçim ve kripto para: Piyasalarda büyük beklentiABD seçimlerinin kripto piyasası üzerindeki etkisini değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Yeşilyurt, Trump’ın kripto paralara yönelik açık desteğinin piyasada olumlu bir hava estirdiğini belirtiyor. Harris’in kripto para konusunda net bir görüş belirtmemesi ise yatırımcıların dikkatini Trump’ın vaatlerine yöneltiyor. Yeşilyurt, “Trump’ın zaferi, Bitcoin gibi kripto varlıklar için talebi artırabilir, piyasada pozitif bir etki yaratabilir” açıklamasında bulundu.Fed faiz i̇ndirimi ve Avrupa Merkez Bankası kararları kriptoyu destekliyorBitcoin’in fiyat artışında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ek destek paketleri ve Çin’in ekonomi teşvikleri de olumlu rol oynadı. İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Nurullah Mahmut Dündar, kripto varlıkların kurumsal yatırımcılar nezdinde daha fazla kabul görmeye başladığını belirterek, “BlackRock, Fidelity gibi büyük kuruluşların kripto piyasalarına girmesi, fiyat istikrarı sağlamada etkili olabilir” dedi.Yeni başkanın kripto politikaları yatırımcıyı şekillendirecekSeçim sonuçlarının ardından, yeni başkanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına yönelik atamaları, kripto piyasasında büyük önem taşıyor. Yenilikçi bir SEC başkanı, ABD’yi “kripto dostu” bir konuma getirebilirken, daha muhafazakar bir aday sıkı düzenlemelere yönelebilir. Bu değişiklik, özellikle uzun vadeli yatırım stratejileriyle öne çıkan kurumsal yatırımcıların kararlarını şekillendirecek.Trump’ın kripto paralara verdiği desteğin ve kurumsal yatırımların artırdığı güvenin, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için pozitif bir rüzgar yaratması bekleniyor. Seçim sonrası bu dinamiklerin piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/2024-abd-baskanlik-secimlerinin-maliyeti-belli-oldu-tarihinin-en-pahali-secimi-1090072898.html
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Bitcoin, Trump’ın ABD seçim yarışında öne çıkmasıyla 75 Bin doları aşarak rekor kırdı
ABD başkanlık seçimlerinde oy sayımı sürerken, Bitcoin fiyatı, Donald Trump’ın olası zaferi beklentisiyle 75 bin doları aşarak yeni bir rekora ulaştı. Seçim sonuçlarına dair spekülasyonların, yatırımcılara yön verdiği bu dönemde kripto para piyasalarında da dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor.
ABD'de başkanlık yarışı devam ederken Associated Press’in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Trump, 50 eyaletin 27’sinde 188 delege kazanarak Demokrat rakibi Kamala Harris’in önünde yer aldı. Bu gelişme kripto piyasalarını hareketlendirirken, Trump’ın kripto paralara yönelik olumlu tutumuna dair mesajları yatırımcılar için kritik bir sinyal haline geldi.
Bitcoin 75 bin dolarda rekor tazeledi
Seçim sonuçlarının belirginleşmesiyle hareketlenen kripto piyasalarda Bitcoin’in fiyatı 75 bin 11 dolarla tarihi bir seviyeye ulaştı ve Türkiye saatiyle sabah saatlerinde 73 bin 886 dolardan işlem görmeye başladı. Ayrıca ABD’nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinin de yüzde 4,44’e çıkması, Amerikan dolarında yüzde 1,5 artış olarak yansıdı.
Seçim ve kripto para: Piyasalarda büyük beklenti
ABD seçimlerinin kripto piyasası üzerindeki etkisini değerlendiren Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Yeşilyurt, Trump’ın kripto paralara yönelik açık desteğinin piyasada olumlu bir hava estirdiğini belirtiyor. Harris’in kripto para konusunda net bir görüş belirtmemesi ise yatırımcıların dikkatini Trump’ın vaatlerine yöneltiyor. Yeşilyurt, “Trump’ın zaferi, Bitcoin gibi kripto varlıklar için talebi artırabilir, piyasada pozitif bir etki yaratabilir” açıklamasında bulundu.
Fed faiz i̇ndirimi ve Avrupa Merkez Bankası kararları kriptoyu destekliyor
Bitcoin’in fiyat artışında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ek destek paketleri ve Çin’in ekonomi teşvikleri de olumlu rol oynadı. İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Nurullah Mahmut Dündar, kripto varlıkların kurumsal yatırımcılar nezdinde daha fazla kabul görmeye başladığını belirterek, “BlackRock, Fidelity gibi büyük kuruluşların kripto piyasalarına girmesi, fiyat istikrarı sağlamada etkili olabilir” dedi.
Yeni başkanın kripto politikaları yatırımcıyı şekillendirecek
Seçim sonuçlarının ardından, yeni başkanın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığına yönelik atamaları, kripto piyasasında büyük önem taşıyor. Yenilikçi bir SEC başkanı, ABD’yi “kripto dostu” bir konuma getirebilirken, daha muhafazakar bir aday sıkı düzenlemelere yönelebilir. Bu değişiklik, özellikle uzun vadeli yatırım stratejileriyle öne çıkan kurumsal yatırımcıların kararlarını şekillendirecek.
Trump’ın kripto paralara verdiği desteğin ve kurumsal yatırımların artırdığı güvenin, Bitcoin ve diğer kripto varlıklar için pozitif bir rüzgar yaratması bekleniyor. Seçim sonrası bu dinamiklerin piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı büyük bir merak konusu.