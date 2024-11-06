https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/narinin-tutuklu-agabeyi-enes-guran-cezaevinden-aciklama-yapti-herkes-farkli-bir-saat-soyledigi-icin-1090082165.html

Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran cezaevinden açıklama yaptı: 'Herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum'

Narin'in tutuklu ağabeyi Enes Güran cezaevinden açıklama yaptı: 'Herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum'

Sputnik Türkiye

Cinayete kurban giden, ‘katili’ ile ‘sebebi’ bilinmeyen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası yarın başlıyor. Tutuklu ağabey Enes Güran görüntülü telefon... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T10:19+0300

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Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görüntülü telefon görüşmesi yöntemi ile açıklama yaptı. Ağabey Güran, "Köyde kardeşimin ölümüyle ilgili herkes farklı bir saat söylediği için tutukluyum. Tek kız kardeşimi neden öldüreyim?" dedi.Narin Güran davası başlıyor, ilk duruşma yarınDiyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan amca Salim Güran, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına 7 Kasım'da başlanacakAğabey Enes Güran: Neden öldüreyim?Ağabey Enes Güran, T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görüntülü telefon görüşmesi yöntemi ile Milliyet’e konuştu.Cezaevine neden girdiğini bilmediğini söyleyen Enes Güran, şunları dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/narin-guran-cinayetinde-carpici-bilirkisi-raporu-suphelilerin-hareketleri-ortaya-cikti-1089935770.html

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narin güran, enes güran, salim güran, nevzat bahtiyar, diyarbakır