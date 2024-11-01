https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/narin-guran-cinayetinde-carpici-bilirkisi-raporu-suphelilerin-hareketleri-ortaya-cikti-1089935770.html

Narin Güran cinayetinde çarpıcı bilirkişi raporu: Şüphelilerin hareketleri ortaya çıktı

Narin Güran cinayetinde çarpıcı bilirkişi raporu: Şüphelilerin hareketleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılanacağı dava dosyasında, sanıkların cinayetin işlendiği gün HTS kayıtlarına göre tespit... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T16:31+0300

2024-11-01T16:31+0300

2024-11-01T16:31+0300

türkiye

salim güran

nevzat bahtiyar

hts

baz istasyonu

narin güran

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Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.Tutuklu 4 sanığın, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava dosyasında, 3 bilirkişi tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan rapor da yer aldı.Raporda, sanıkların 21 Ağustos'ta 14.28'den itibaren Tavşantepe Mahallesi'nde tespit edildikleri mevkilere ilişkin krokilere de yer verildi.Salim Güran'la Nevzat Bahtiyar bir araya gelmişRaporda, bilirkişilerce sanıkların HTS kayıtlarının alındığı, olayın olduğu Tavşantepe Mahallesi'ne gidildiği, baba Arif Güran'ın ikameti çevresinde, tutuklu sanık amca Salim Güran'ın ikameti ve çevresi, ara yollar, Uzunbahçe tarafında bulunan tarlası ile mahalledeki okul ve Kur'an kursu, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş ve çıkış istikametindeki ana baz ve yan bazların tespitinin yapıldığı belirtildi.Söz konusu bölgelerde yapılan dar alan baz çalışmasına ilişkin hazırlanan raporda, şu değerlendirmede bulunuldu:Salim Güran'ın Narin'in cesedinin gizlendiği yerde olduğu belirlendiRaporda, "Salim Güran'ın HTS kayıtlarına göre olay günü saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve saat 22.55'te buradan ayrıldığı" bilgisi yer aldı.Salim Güran'ın ifadesinde, 21 Ağustos'ta Uzunbahçe köyüne gittiğini beyan ettiği anımsatılan raporda, yapılan çalışmalarda olay günü ya da gecesi Uzunbahçe köyüne gitmediği, 19 Ağustos'ta saat 13.28 sıralarında söz konusu mevkideki mısır tarlasında bulunduğu, 13.57 sıralarında Uzunbahçe köyüne doğru hareketlendiği, 14.00 sıralarında Uzunbahçe köyünde olduğu, aynı gün 14.11 sıralarında bu köyden ayrılıp, 14.15 sıralarında mısır tarlasına geldiğinin değerlendirildiği belirtildi.Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın birlikte hareket ettikleri iddianamede yer almıştıNarin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, HTS kayıtlarına ilişkin şunlar kaydedilmişti:"Olay günü anne Yüksel Güran'ın saat 14.28'de telefonu kapandığında ikametinde olduğu, 15.38'de telefonu açıldığında yine ikametinde olduğu, ağabey Enes Güran'ın 14.30'da telefonu kapandığında ikametinde olduğu, 15.41'de telefonu açıldığında yine ikamette bulunduğu, amca Salim Güran'ın 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu,15.20'de ahırın oraya geçiş yaptığı ve 16.10'a kadar Arif'in evinde ve müştemilatında olduğu, Nevzat Bahtiyar'ın 15.08'de Salim Güran ile telefonda görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif’in ikameti ve civarında olduğu, 15.27 sıralarında Arif'in evine geldiği evde bulunduğu, 15.35'e kadar Arif'in ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, 16.00 sıralarında Narin'in cesedinin bulunduğu yerde olduğu tespit edilerek, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay günü öncesinde ve sonrasında birlikte hareket ettikleri değerlendirilmiştir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/baba-arif-guran-cinayet-sebebini-acikladi-dalga-gectim-diye-inadina-yapti-1089856181.html

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salim güran, nevzat bahtiyar, hts, baz istasyonu, narin güran