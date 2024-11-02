https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/mevduat-sahiplerini-ilgilendiriyor-stopaj-oranlarinin-artmasi-sonrasi-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-1089950745.html

Mevduat sahiplerini ilgilendiriyor: Stopaj oranlarının artması sonrası 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar olacak?

Mevduat sahiplerini ilgilendiriyor: Stopaj oranlarının artması sonrası 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı, yüzde 7.5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2.5'ten... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T09:03+0300

2024-11-02T09:03+0300

2024-11-02T09:07+0300

ekonomi

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Türk Lirası mevduatlara uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7.5'ten yüzde 10'a çıkarken, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. 1 yıldan daha uzun süreli mevduatlarda ise oran yüzde 5 olarak uygulanacak. Düzenlemenin yürürlük süresi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. Peki, karar sonrası mevduat faizleri nasıl etkilenir?Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Alınan bu kararın bankaların mevduat faizlerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta bankaların ödedikleri mevduat faizlerinde bir değişiklik olmayacak. Mevduat sahiplerinin eline geçen net tutarlarda yüzde 2.5’lik bir kayıp yaşanacaktır" dedi. Kurtuluş açıklamasının devamında şunları kaydetti:1 milyon TL'nin getirisi ne kadar düşecek?Stopaj oranlarındaki değişikliğin ardından faizlerde bir değişim yaşanmadı. Bankalar yüzde 52 ile yüzde 54 arasında mevduat faizi vermekte. 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişi karar öncesi 42 bin 54 TL ile 43 bin 672 TL arasında net faiz kazancı elde ederken, karar sonrası bu tutarlar 40 bin 918 TL ile 42 bin 491 TL aralığına düşmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html

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