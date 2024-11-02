https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/mevduat-sahiplerini-ilgilendiriyor-stopaj-oranlarinin-artmasi-sonrasi-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-1089950745.html
Mevduat sahiplerini ilgilendiriyor: Stopaj oranlarının artması sonrası 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar olacak?
Mevduat sahiplerini ilgilendiriyor: Stopaj oranlarının artması sonrası 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı, yüzde 7.5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2.5'ten... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T09:03+0300
2024-11-02T09:03+0300
2024-11-02T09:07+0300
ekonomi
mevduat faizi
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Türk Lirası mevduatlara uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7.5'ten yüzde 10'a çıkarken, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. 1 yıldan daha uzun süreli mevduatlarda ise oran yüzde 5 olarak uygulanacak. Düzenlemenin yürürlük süresi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. Peki, karar sonrası mevduat faizleri nasıl etkilenir?Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Alınan bu kararın bankaların mevduat faizlerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta bankaların ödedikleri mevduat faizlerinde bir değişiklik olmayacak. Mevduat sahiplerinin eline geçen net tutarlarda yüzde 2.5’lik bir kayıp yaşanacaktır" dedi. Kurtuluş açıklamasının devamında şunları kaydetti:1 milyon TL'nin getirisi ne kadar düşecek?Stopaj oranlarındaki değişikliğin ardından faizlerde bir değişim yaşanmadı. Bankalar yüzde 52 ile yüzde 54 arasında mevduat faizi vermekte. 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişi karar öncesi 42 bin 54 TL ile 43 bin 672 TL arasında net faiz kazancı elde ederken, karar sonrası bu tutarlar 40 bin 918 TL ile 42 bin 491 TL aralığına düşmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html
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mevduat faizi, mevduat faizi oranları, mevduat faizi 32 gün, mevduat faizi 1 milyon lira, mevduat faizi 100 bin tl, en yüksek mevduat faizi veren banka hangisi, mevduat faizi oran, mevduat faizi banka oran, tcmb mevduat faizi oranları, 1 milyon tl mevduat faizi, 500 bin tl mevduat faizi, 100 bin tl mevduat faizi, mevduat faiz getiri, mevduat getiri düşecek mi, mevduat faizi getirisi ne kadar, mevduat faizi getirisi ne zaman düşecek, mevduat faizi stopaj oranları, mevduat faizi düşer mi, mevduat faizi düşecek mi, mevduat faizi neden düştü
Mevduat sahiplerini ilgilendiriyor: Stopaj oranlarının artması sonrası 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar olacak?
09:03 02.11.2024 (güncellendi: 09:07 02.11.2024)
6 ay vadeli mevduatta stopaj oranı, yüzde 7.5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 5'ten yüzde 7.5'e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2.5'ten yüzde 5'e yükseltildi. Stopaj oranı kararı sonrasında mevduat faizlerinin nasıl etkileneceği merak ediliyor. 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişinin kazancı ne kadar düştü?
Türk Lirası mevduatlara uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre 6 aya kadar vadeli mevduatta stopaj oranı yüzde 7.5'ten yüzde 10'a çıkarken, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi. 1 yıldan daha uzun süreli mevduatlarda ise oran yüzde 5 olarak uygulanacak. Düzenlemenin yürürlük süresi 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. Peki, karar sonrası mevduat faizleri nasıl etkilenir?
Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Alınan bu kararın bankaların mevduat faizlerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonuçta bankaların ödedikleri mevduat faizlerinde bir değişiklik olmayacak. Mevduat sahiplerinin eline geçen net tutarlarda yüzde 2.5’lik bir kayıp yaşanacaktır" dedi. Kurtuluş açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Örnek vermek gerekirse banka daha öncesinde 100 bin TL faiz ödemesi yaparken bunun 7 bin 500 TL’sini mudi adına Hazine'ye yatırıp kalan 92 bin 500 TL’yi müşterisine öderken, bu kararla birlikte 10 bin TL’sini mudi adına Hazine’ye yatırıp kalan 90 bin TL’yi müşterisine ödeyecektir. Bu örnekte de gördüğümüz gibi bankanın ödeyeceği tutar değişmemekte Hazine'ye ve müşteriye ödeyeceği tutarlar değişmektedir. Müşterinin bu kaybını telafi etmek için bankaların bir faiz artırımına gideceğini düşünmüyorum.
1 milyon TL'nin getirisi ne kadar düşecek?
Stopaj oranlarındaki değişikliğin ardından faizlerde bir değişim yaşanmadı. Bankalar yüzde 52 ile yüzde 54 arasında mevduat faizi vermekte. 1 milyon TL’sini mevduata yatıran bir kişi karar öncesi 42 bin 54 TL ile 43 bin 672 TL arasında net faiz kazancı elde ederken, karar sonrası bu tutarlar 40 bin 918 TL ile 42 bin 491 TL aralığına düşmektedir."