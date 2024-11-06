https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/macaristan-basbakani-orbana-turk-dunyasi-ali-nisani-verildi-1090099521.html
Macaristan Başbakanı Orban'a Türk Dünyası Ali Nişanı verildi
Macaristan Başbakanı Orban'a Türk Dünyası Ali Nişanı verildi
Sputnik Türkiye
Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban'a, "Türk... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T15:09+0300
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Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.Törende Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Başbakan Orban'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi. Orban, takdim töreni sırasında yaptığı konuşmada Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nişanın kendisine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ın elini sıkarak tebrik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/orban-trumpin-zaferinin-ardindan-avrupayi-ukrayna-stratejisini-yeniden-dusunmeye-cagirdi-1090095716.html
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viktor orban, türk devletleri teşkilatı, türk dünyası ali nişanı, kırgızistan, bişkek, macaristan
viktor orban, türk devletleri teşkilatı, türk dünyası ali nişanı, kırgızistan, bişkek, macaristan
Macaristan Başbakanı Orban'a Türk Dünyası Ali Nişanı verildi
15:09 06.11.2024 (güncellendi: 15:10 06.11.2024)
Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" verildi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Başbakan Orban'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi. Orban, takdim töreni sırasında yaptığı konuşmada Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nişanın kendisine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ın elini sıkarak tebrik etti.