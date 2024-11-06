https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/macaristan-basbakani-orbana-turk-dunyasi-ali-nisani-verildi-1090099521.html

Macaristan Başbakanı Orban'a Türk Dünyası Ali Nişanı verildi

Macaristan Başbakanı Orban'a Türk Dünyası Ali Nişanı verildi

Sputnik Türkiye

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Macaristan Başbakanı Victor Orban'a, "Türk... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T15:09+0300

2024-11-06T15:09+0300

2024-11-06T15:10+0300

dünya

viktor orban

türk devletleri teşkilatı

türk dünyası ali nişanı

kırgızistan

bişkek

macaristan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090099357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3f0afc0fb169c2cef42d7b15a3069e4.jpg

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, gözlemci ülkeler olarak Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katıldı.Törende Cumhurbaşkanı Caparov tarafından Başbakan Orban'a, "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi. Orban, takdim töreni sırasında yaptığı konuşmada Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu nişanın kendisine verilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'ın elini sıkarak tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/orban-trumpin-zaferinin-ardindan-avrupayi-ukrayna-stratejisini-yeniden-dusunmeye-cagirdi-1090095716.html

kırgızistan

bişkek

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

viktor orban, türk devletleri teşkilatı, türk dünyası ali nişanı, kırgızistan, bişkek, macaristan