https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/orban-trumpin-zaferinin-ardindan-avrupayi-ukrayna-stratejisini-yeniden-dusunmeye-cagirdi-1090095716.html

Orban, Trump'ın zaferinin ardından Avrupa'yı Ukrayna stratejisini yeniden düşünmeye çağırdı

Orban, Trump'ın zaferinin ardından Avrupa'yı Ukrayna stratejisini yeniden düşünmeye çağırdı

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın seçimlerini kazanmasının Avrupa için Ukrayna'ya tek başına yardım edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini ve... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T14:12+0300

2024-11-06T14:12+0300

2024-11-06T14:12+0300

dünya

viktor orban

abd seçimleri

kırgızistan

bişkek

türk devletleri teşkilatı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi için geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün açıklamalarda bulundu. Orban, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının Avrupa için Ukrayna'ya tek başına yardım edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini vurgulayarak şunları belirtti:Orban, bu yönde ilk adımın Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi ve gayrı resmi AB zirvesinin Budapeşte'de yapılacağı 7 Kasım gibi erken bir tarihte atılabileceğini söyledi. Orban konuşmasında ayrıca “En zor soru, G7'nin kararına göre AB ve ABD tarafından ortaklaşa finanse edilmesi gereken ... Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredinin akıbetini belirlememiz gerektiğidir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlinden-abd-secimlerine-iliskin-ilk-aciklama-putin-trumpi-tebrik-edecek-mi--1090091334.html

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viktor orban, abd seçimleri, kırgızistan, bişkek, türk devletleri teşkilatı