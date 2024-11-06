https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/orban-trumpin-zaferinin-ardindan-avrupayi-ukrayna-stratejisini-yeniden-dusunmeye-cagirdi-1090095716.html
Orban, Trump'ın zaferinin ardından Avrupa'yı Ukrayna stratejisini yeniden düşünmeye çağırdı
Orban, Trump'ın zaferinin ardından Avrupa'yı Ukrayna stratejisini yeniden düşünmeye çağırdı
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın seçimlerini kazanmasının Avrupa için Ukrayna'ya tek başına yardım edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini ve... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T14:12+0300
2024-11-06T14:12+0300
2024-11-06T14:12+0300
dünya
viktor orban
abd seçimleri
kırgızistan
bişkek
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi için geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün açıklamalarda bulundu. Orban, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının Avrupa için Ukrayna'ya tek başına yardım edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini vurgulayarak şunları belirtti:Orban, bu yönde ilk adımın Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi ve gayrı resmi AB zirvesinin Budapeşte'de yapılacağı 7 Kasım gibi erken bir tarihte atılabileceğini söyledi. Orban konuşmasında ayrıca “En zor soru, G7'nin kararına göre AB ve ABD tarafından ortaklaşa finanse edilmesi gereken ... Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredinin akıbetini belirlememiz gerektiğidir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlinden-abd-secimlerine-iliskin-ilk-aciklama-putin-trumpi-tebrik-edecek-mi--1090091334.html
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viktor orban, abd seçimleri, kırgızistan, bişkek, türk devletleri teşkilatı
viktor orban, abd seçimleri, kırgızistan, bişkek, türk devletleri teşkilatı
Orban, Trump'ın zaferinin ardından Avrupa'yı Ukrayna stratejisini yeniden düşünmeye çağırdı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Trump'ın seçimlerini kazanmasının Avrupa için Ukrayna'ya tek başına yardım edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini ve AB'yi stratejisini değiştirmeye zorladığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 11. Zirvesi için geldiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün açıklamalarda bulundu. Orban, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının Avrupa için Ukrayna'ya tek başına yardım edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdiğini vurgulayarak şunları belirtti:
"Bu akşam ABD'de Cumhuriyetçiler kazandı ve bu da biz Avrupalı liderler için, Avrupa'nın Ukrayna'ya bugüne kadar verdiği mali ve askeri desteği tek başına sürdürüp sürdüremeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Bundan çok şüpheliyim, bu nedenle yeni bir Avrupa stratejisine ihtiyaç duyulacaktır."
Orban, bu yönde ilk adımın Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi ve gayrı resmi AB zirvesinin Budapeşte'de yapılacağı 7 Kasım gibi erken bir tarihte atılabileceğini söyledi. Orban konuşmasında ayrıca “En zor soru, G7'nin kararına göre AB ve ABD tarafından ortaklaşa finanse edilmesi gereken ... Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredinin akıbetini belirlememiz gerektiğidir” dedi.