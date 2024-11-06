https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbulda-bir-ozel-okulda-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-gonderildi-1090093334.html
İstanbul'da bir özel okulda yangın çıktı
İstanbul'da bir özel okulda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'de bir özel okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa bir süre sonra söndürüldü. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T13:31+0300
2024-11-06T13:31+0300
2024-11-06T14:04+0300
türkiye
istanbul
okul
yangın
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İstanbul Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde yangın çıktı. Binanın dış yüzeyini kaplayan alevler kısa süre içinde itfaiye tarafından söndürüldü.Yangın neden çıktı?Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Öğrenciler tahliye edildiYangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Binanın iç kısmına da sirayet eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbul-pendik-aciklarinda-gemi-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1089883846.html
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İstanbul'da bir özel okulda yangın çıktı
13:31 06.11.2024 (güncellendi: 14:04 06.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Bahçelievler'de bir özel okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa bir süre sonra söndürüldü.
İstanbul Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde yangın çıktı. Binanın dış yüzeyini kaplayan alevler kısa süre içinde itfaiye tarafından söndürüldü.
Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Öğrenciler tahliye edildi
Yangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Binanın iç kısmına da sirayet eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.