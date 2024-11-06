https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/istanbulda-bir-ozel-okulda-yangin-cikti-cok-sayida-itfaiye-gonderildi-1090093334.html

İstanbul'da bir özel okulda yangın çıktı

İstanbul'da bir özel okulda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Bahçelievler'de bir özel okulda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa bir süre sonra söndürüldü. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T13:31+0300

2024-11-06T13:31+0300

2024-11-06T14:04+0300

türkiye

istanbul

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yangın

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İstanbul Bahçelievler'de, özel okulun dış cephesinde yangın çıktı. Binanın dış yüzeyini kaplayan alevler kısa süre içinde itfaiye tarafından söndürüldü.Yangın neden çıktı?Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Öğrenciler tahliye edildiYangın nedeniyle öğrenciler tahliye edildi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Binanın iç kısmına da sirayet eden yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbul-pendik-aciklarinda-gemi-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1089883846.html

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