https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbul-pendik-aciklarinda-gemi-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1089883846.html
İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T13:04+0300
2024-10-31T13:04+0300
2024-10-31T13:27+0300
türkiye
pendik
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Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Gemiye ekipler sevk edildiYangın, Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde seyir halindeki Panama bandıralı FG Sevil adlı kuru yük gemisinde saat 12.00 sıralarında çıktı. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/denizlide-5-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1089817156.html
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pendik, gemi, yangın
İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
13:04 31.10.2024 (güncellendi: 13:27 31.10.2024)
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gemiye ekipler sevk edildi
Yangın, Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde seyir halindeki Panama bandıralı FG Sevil adlı kuru yük gemisinde saat 12.00 sıralarında çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana geldi.