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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbul-pendik-aciklarinda-gemi-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1089883846.html
İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T13:04+0300
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Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Gemiye ekipler sevk edildiYangın, Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde seyir halindeki Panama bandıralı FG Sevil adlı kuru yük gemisinde saat 12.00 sıralarında çıktı. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/denizlide-5-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1089817156.html
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pendik, gemi, yangın
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İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

13:04 31.10.2024 (güncellendi: 13:27 31.10.2024)
© İHA / HALİT ARSLAN-AW319547Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© İHA / HALİT ARSLAN-AW319547
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Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gemiye ekipler sevk edildi

Yangın, Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde seyir halindeki Panama bandıralı FG Sevil adlı kuru yük gemisinde saat 12.00 sıralarında çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana geldi.
Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
TÜRKİYE
Denizli'de 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı
29 Ekim, 21:42
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