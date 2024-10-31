https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbul-pendik-aciklarinda-gemi-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1089883846.html

İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

İstanbul Pendik açıklarında gemi yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T13:04+0300

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türkiye

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gemi

yangın

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Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Gemiye ekipler sevk edildiYangın, Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde seyir halindeki Panama bandıralı FG Sevil adlı kuru yük gemisinde saat 12.00 sıralarında çıktı. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/denizlide-5-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1089817156.html

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