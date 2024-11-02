https://anlatilaninotesi.com.tr/20241102/icisleri-bakani-yerlikaya-temel-hedefimiz-turkiyenin-uyusturucu-icin-ulasilmaz-ve-yasakli-bolge-1089968197.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Temel hedefimiz, Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamak

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Temel hedefimiz, Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ordu'da güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada, temel hedeflerinin Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge... 02.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-02T21:18+0300

2024-11-02T21:18+0300

2024-11-02T21:18+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

ordu

uyuşturucu

fetö

ruhsatsız silahlar

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'da düzenlenen güvenlik toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak suç ve suçlularla gece gündüz mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.Küresel bir felaket olarak gördükleri uyuşturucunun, mücadele ettikleri alanların başında geldiğini belirten Yerlikaya, "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek öncelikli görevlerimizdendir. Durmadan, duraksamadan yapılan bu mücadeledeki temel hedefimiz, Türkiye'nin uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını sağlamaktır" diye konuştu.Yerlikaya, arz cephesinde torbacısından zehir tacirine kadar hangi büyüklükte olursa olsun hepsinin tepelerine çöküp, nefeslerini kesip, adalete teslim ettiklerini vurguladı.Bakan Yerlikaya, başta geleceğin teminatı çocuklar ve gençler olmak üzere bağımlılıkla mücadelede eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiklerini anlattı.Okul etraflarındaki Narkotim'lerin sayısını artırdıklarını, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narkolog, NarkoTIR, Narkolog ve UYUMA projelerini kesintisiz sürdürdüklerini belirten Yerlikaya, projeler kapsamında bu yıl 8 milyon 750 bin kişiye yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışması yaptıklarını ifade etti.'Size bir telefon kadar yakınız'Bakan Yerlikaya, suçu oluşmadan önlemenin önemine işaret ederek, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:Yerlikaya, vatandaşlardan, 'UYUMA' adlı uygulamayı telefonlarına indirmelerini isteyerek, "Bunu yaptığınızda, bir çocuğumuzun, bir gencimizin kurtarılmasına vesile olacaksınız. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede ilk savunma hattımız evlerimiz. Mücadele evlerimizden başlıyor. Bu yüzden elleri öpülesi annelerimize de bu mücadelede büyük görev düşüyor" dedi.'Uluslararası Kırmızı Bülten ile aranan zehir taciri 69 suç örgütü liderini ve üyesini yakaladık'Ülke genelinde bu kabine döneminde uyuşturucu ile mücadele verilerini paylaşan Bakan Ali Yerlikaya, şöyle devam etti:'Ruhsatsız silahlarla ilgili cezalar çok daha yukarıya çıkacak'Yerlikaya, Ordu'da bu yılın 10 ayında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 7.5 azalma yaşandığını, olayları aydınlatma oranının ise yüzde 99.8'e ulaştığını söyledi.Türkiye'de yüzde 3.5, Ordu'da ise yüzde 7.5 olay sayısının düştüğüne işaret eden Yerlikaya, "Türkiye ortalaması aydınlatma sayısı yüzde 97.8, Ordu 2 puan üstü 99.8. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta yine bu yılın 10 ayı ile geçen yılın 10 ayına göre değerlendirdiğimiz zaman, Türkiye ortalaması yüzde 30 düştü, Ordu ise yüzde 41.2. Aydınlatma oranımız Türkiye'de yüzde 81, Ordu'da ise yüzde 85.2" diye konuştu.Yerlikaya, aynı dönemde 842 ruhsatsız silah yakalandığını, 973 kişi hakkında işlem yapıldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:Yerlikaya, Ordu'da 2 organize suç örgütünün çökertildiğini, 36 kişinin tutuklandığını, 16'sına da adli kontrol uygulandığını belirtti.Terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin de Yerlikaya, şehir ve kırsalda yapılan toplam 26 operasyonun, kırsalda bu noktada bir riskin artık kalmadığı yönünde olduğunu gösterdiğini ifade etti.Yerlikaya, "Su uyur ama FETÖVARİ örgütler uyumaz" sözünü hatırlatarak, "32 operasyonda 5 tutuklu, 7 adli kontrolün olduğunu, DEAŞ ile ilgili 7 operasyonlarda 2 tutuklu, 2 adli kontrolün olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, ordu, uyuşturucu, fetö, ruhsatsız silahlar