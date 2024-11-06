https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/hindistan-2036-olimpiyatlari-icin-basvuruda-bulundu-yoga-olimpik-spor-olsun-1090069311.html

Hindistan 2036 Olimpiyatları için başvuruda bulundu: 'Yoga olimpik spor olsun'

Hindistan 2036 Olimpiyatları için başvuruda bulundu: 'Yoga olimpik spor olsun'

Sputnik Türkiye

Hindistan Olimpiyat Birliği 1 Ekim tarihinde Uluslararası Olimpiyat Birliği'ne 2036 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmak için resmi niyet mektubunu sundu... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T00:27+0300

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Hindistan 2036 yılı Yaz Olimpiyatları için resmi olarak niyet mektubunu Uluslararası Olimpiyat Birliği'ne sundu.Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma arzusunu dile getiren Hindistan'ın 2036 yılı için niyet mektubunu IOC yetkililerine sunduğu ifade edildi. Asya ülkesi liderlik edecek şehrini ise henüz açıklamadı. Hint medyası ise Gujerat eyaletindeki Ahmedabad'ın aday olmasını bekliyor. Birleşmiş Milletler tahminine göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, Asya ülkeleri Japonya, Güney Kore ve Çin'den sonra Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan dördüncü ülke olabilir.Hindistan yoganın dahil edilmesini istediOlimpiyatlarda verimli olmayan Asya ülkesi Hindistan 10 altın 10 gümüş ve 21 bronz madalya sahibi oldu. Ancak ev sahipliği isteğini her zaman dile getiren Hindistan, popüler sporu yoganın da etkinliğe dahil edilmesini istedi.

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