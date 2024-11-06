https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/hindistan-2036-olimpiyatlari-icin-basvuruda-bulundu-yoga-olimpik-spor-olsun-1090069311.html
Hindistan 2036 Olimpiyatları için başvuruda bulundu: 'Yoga olimpik spor olsun'
Hindistan 2036 Olimpiyatları için başvuruda bulundu: 'Yoga olimpik spor olsun'
Sputnik Türkiye
Hindistan Olimpiyat Birliği 1 Ekim tarihinde Uluslararası Olimpiyat Birliği'ne 2036 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmak için resmi niyet mektubunu sundu... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T00:27+0300
2024-11-06T00:27+0300
2024-11-06T00:27+0300
dünya
hindistan
olimpiyatlar
olimpiyat oyunları
yoga
spor
atletizm
yeni delhi
başvuru
mektup
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088795483_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4bcb3046a5cd6e1c9755901eebcc5933.jpg
Hindistan 2036 yılı Yaz Olimpiyatları için resmi olarak niyet mektubunu Uluslararası Olimpiyat Birliği'ne sundu.Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma arzusunu dile getiren Hindistan'ın 2036 yılı için niyet mektubunu IOC yetkililerine sunduğu ifade edildi. Asya ülkesi liderlik edecek şehrini ise henüz açıklamadı. Hint medyası ise Gujerat eyaletindeki Ahmedabad'ın aday olmasını bekliyor. Birleşmiş Milletler tahminine göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, Asya ülkeleri Japonya, Güney Kore ve Çin'den sonra Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan dördüncü ülke olabilir.Hindistan yoganın dahil edilmesini istediOlimpiyatlarda verimli olmayan Asya ülkesi Hindistan 10 altın 10 gümüş ve 21 bronz madalya sahibi oldu. Ancak ev sahipliği isteğini her zaman dile getiren Hindistan, popüler sporu yoganın da etkinliğe dahil edilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/olimpiyatlarda-kadinim-demisti-boksor-imane-khelifin-cinsiyeti-aciklandi-1090026067.html
hindistan
yeni delhi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088795483_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_1653c883ba33df127f06a7c3267593a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hindistan, olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, yoga, spor, atletizm, yeni delhi, başvuru, mektup, açık mektup
hindistan, olimpiyatlar, olimpiyat oyunları, yoga, spor, atletizm, yeni delhi, başvuru, mektup, açık mektup
Hindistan 2036 Olimpiyatları için başvuruda bulundu: 'Yoga olimpik spor olsun'
Hindistan Olimpiyat Birliği 1 Ekim tarihinde Uluslararası Olimpiyat Birliği'ne 2036 yılında etkinliğe ev sahipliği yapmak için resmi niyet mektubunu sundu. Tarihte olimpiyatlara hiç ev sahipliği yapmayan Asya ülkesi kendi ülkesinde popüler olan yoganın da etkinliğe dahil edilmesini istedi.
Hindistan 2036 yılı Yaz Olimpiyatları için resmi olarak niyet mektubunu Uluslararası Olimpiyat Birliği'ne sundu.
Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapma arzusunu dile getiren Hindistan'ın 2036 yılı için niyet mektubunu IOC yetkililerine sunduğu ifade edildi. Asya ülkesi liderlik edecek şehrini ise henüz açıklamadı. Hint medyası ise Gujerat eyaletindeki Ahmedabad'ın aday olmasını bekliyor. Birleşmiş Milletler tahminine göre dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan, Asya ülkeleri Japonya, Güney Kore ve Çin'den sonra Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan dördüncü ülke olabilir.
Hindistan yoganın dahil edilmesini istedi
Olimpiyatlarda verimli olmayan Asya ülkesi Hindistan 10 altın 10 gümüş ve 21 bronz madalya sahibi oldu. Ancak ev sahipliği isteğini her zaman dile getiren Hindistan, popüler sporu yoganın da etkinliğe dahil edilmesini istedi.