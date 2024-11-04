https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/olimpiyatlarda-kadinim-demisti-boksor-imane-khelifin-cinsiyeti-aciklandi-1090026067.html

Olimpiyatlarda 'kadınım' demişti: Boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı

Olimpiyatlarda 'kadınım' demişti: Boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyeti tartışma konusu olan boksör Imane Khelif'in tıbbi sağlık raporu sızdırıldı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T23:49+0300

2024-11-04T23:49+0300

2024-11-04T23:49+0300

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2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın olarak yarışan boksör Imane Khelif'in erkek olduğu tıp raporunda kesinleşti.Cezayirli Boksör Imane Khelif Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kategorisinde altın madalya almıştı. Organizasyonda erkek olduğu iddia edilen Imane Khelif'in diskalifiye edilmesi istenmişti. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından edinilen bilgiye göre tıbbi sağlık raporu sızdırılan boksörün erkek olduğu açıklandı. Raporda testislere sahip olduğu ve XY krozomozomları olan sporcunun 5-alfa redüktaz hastası olduğu belirlendi. Açıklama sonrası sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar altın madalyanın İtalyan Boksör Angela Carini'ye verilmesi gerektiğini ifade etti. Gazeteci Piers Morgan da iddialarının doğru olduğunu belirterek gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/uluslararasi-boks-birligi-baskanindan-cezayirli-boksore-elenen-angela-cariniye-destek-1086474023.html

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