https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/olimpiyatlarda-kadinim-demisti-boksor-imane-khelifin-cinsiyeti-aciklandi-1090026067.html
Olimpiyatlarda 'kadınım' demişti: Boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı
Olimpiyatlarda 'kadınım' demişti: Boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyeti tartışma konusu olan boksör Imane Khelif'in tıbbi sağlık raporu sızdırıldı... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T23:49+0300
2024-11-04T23:49+0300
2024-11-04T23:49+0300
dünya
olimpiyat oyunları
boks
kick boks
dünya boks birliği
uluslararası boks birliği
dünya boks konseyi
fransa
paris
cinsiyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086411095_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_998611f39a15df6b8e87f5c64d37ebf8.jpg
2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın olarak yarışan boksör Imane Khelif'in erkek olduğu tıp raporunda kesinleşti.Cezayirli Boksör Imane Khelif Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kategorisinde altın madalya almıştı. Organizasyonda erkek olduğu iddia edilen Imane Khelif'in diskalifiye edilmesi istenmişti. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından edinilen bilgiye göre tıbbi sağlık raporu sızdırılan boksörün erkek olduğu açıklandı. Raporda testislere sahip olduğu ve XY krozomozomları olan sporcunun 5-alfa redüktaz hastası olduğu belirlendi. Açıklama sonrası sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar altın madalyanın İtalyan Boksör Angela Carini'ye verilmesi gerektiğini ifade etti. Gazeteci Piers Morgan da iddialarının doğru olduğunu belirterek gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/uluslararasi-boks-birligi-baskanindan-cezayirli-boksore-elenen-angela-cariniye-destek-1086474023.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/01/1086411095_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_401a3664876bb9afbd7d562550c30f60.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
olimpiyat oyunları, boks, kick boks, dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, fransa, paris, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, cinsiyet ayrımcılığı
olimpiyat oyunları, boks, kick boks, dünya boks birliği, uluslararası boks birliği, dünya boks konseyi, fransa, paris, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, cinsiyet ayrımcılığı
Olimpiyatlarda 'kadınım' demişti: Boksör Imane Khelif'in cinsiyeti açıklandı
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyeti tartışma konusu olan boksör Imane Khelif'in tıbbi sağlık raporu sızdırıldı. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından ulaşılan raporda testislere sahip olduğu ve XY krozomozomları olduğu tespit edildi. Sosyal medya kullanıcıları madalyasının iptalini istedi.
2024 Paris Olimpiyatları'nda kadın olarak yarışan boksör Imane Khelif'in erkek olduğu tıp raporunda kesinleşti.
Cezayirli Boksör Imane Khelif Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar kategorisinde altın madalya almıştı. Organizasyonda erkek olduğu iddia edilen Imane Khelif'in diskalifiye edilmesi istenmişti. Fransız gazeteci Djaffar Ait Aoudia tarafından edinilen bilgiye göre tıbbi sağlık raporu sızdırılan boksörün erkek olduğu açıklandı. Raporda testislere sahip olduğu ve XY krozomozomları olan sporcunun 5-alfa redüktaz hastası olduğu belirlendi. Açıklama sonrası sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar altın madalyanın İtalyan Boksör Angela Carini'ye verilmesi gerektiğini ifade etti. Gazeteci Piers Morgan da iddialarının doğru olduğunu belirterek gerekli açıklamanın yapılmasını istedi.