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Erdoğan Kırgızistan'da konuştu: 'Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli'
Erdoğan Kırgızistan'da konuştu: 'Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Türk dünyası için ortak gelecek inşa ettiğini söyledi. Teşkilatın Devlet Başkanları Konseyi 11’inci... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T11:27+0300
2024-11-06T12:10+0300
politika
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Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi'nde konuştu ve "Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli" dedi. Erdoğan konuşmasında "Enerji ve ulaşımda iş birliğimizi geliştirelim. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması güzel olacaktır" ifadelerine de yer verdi.'Türk dünyası için ortak gelecek inşa ediyoruz'Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma gerçekleştirdi.Konuşmasında “Teşkilatımız, Avrasya coğrafyasında ve ötesinde istikrar ve refah iklimini güçlendiren bir platform haline gelmiştir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyası için ortak gelecek inşa ediyoruz.” ifadesini kullandı.'Uluslararası toplum kötü sınav verdi'İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarında uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BM Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor.” dedi.'İsrail savaşı tüm bölgeye yayma niyetinde'İsrail’in savaşı tüm bölgeye yayma niyetinin Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarda da görüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz.” diye konuştu.Erdoğan şöyle devam etti:'Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesi'
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recep tayyip erdoğan, kırgızistan, türk dünyası ortak alfabe komisyonu, türk dünyası, azerbaycan, israil, israil-filistin

Erdoğan Kırgızistan'da konuştu: 'Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli'

11:27 06.11.2024 (güncellendi: 12:10 06.11.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Türk dünyası için ortak gelecek inşa ettiğini söyledi. Teşkilatın Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli" dedi.
Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi'nde konuştu ve "Türk Yatırım Fonu hayata geçirilmeli" dedi. Erdoğan konuşmasında "Enerji ve ulaşımda iş birliğimizi geliştirelim. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde uzlaşı sağlandı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, bu konuda hazır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın yeni alfabeye geçiş için inisiyatif başlatması güzel olacaktır" ifadelerine de yer verdi.

'Türk dünyası için ortak gelecek inşa ediyoruz'

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11’inci Zirvesi, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmasında “Teşkilatımız, Avrasya coğrafyasında ve ötesinde istikrar ve refah iklimini güçlendiren bir platform haline gelmiştir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk dünyası için ortak gelecek inşa ediyoruz.” ifadesini kullandı.
Sadır Caparov ve Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da resmi törenle karşılandı
Dün, 08:39

'Uluslararası toplum kötü sınav verdi'

İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırılarında uluslararası toplumun kötü bir sınav verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “BM Güvenlik Konseyi, toplanıp karar dahi alamıyor. Netanyahu hükümetinin ırkçı zihniyeti, Gazze’deki mezalimin gölgesinde Mescid-i Aksa’nın statüsünü değiştirmeye niyetleniyor.” dedi.

'İsrail savaşı tüm bölgeye yayma niyetinde'

İsrail’in savaşı tüm bölgeye yayma niyetinin Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarda da görüldüğünü ifade eden Erdoğan, “Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamları kabul etmiyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti:

“Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum."

Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
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Erdoğan Kırgızistan'da: Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Dün, 15:29

'Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesi'

Ortak alfabe oluşturulması çabası Eylül 2024'te tamamlandı. Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesidir. Bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Üyelerimizin yeni alfabeye geçişte adım atması isabetli olacak. Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız.
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