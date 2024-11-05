https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/erdogan-kirgizistanda-turkiye-ile-kirgizistan-arasinda-19-anlasma-imzalandi-1090054350.html

Erdoğan Kırgızistan'da: Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı

Erdoğan Kırgızistan'da: Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T15:29+0300

2024-11-05T15:29+0300

2024-11-05T15:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

kırgızistan

fetö

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi.Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.Toplantı vesilesiyle "ata yurdu" olarak ifade ettiği Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Caparov'a "fevkalade" ev sahipliği için teşekkür etti.Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolarCumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını vurguladı.İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.Erdoğan, "Eğitim işbirliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim." değerlendirmesinde bulundu.'İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:Bugün imzalanacak anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zemininin daha da güçlendirileceğine işaret eden Erdoğan, "Yarın ev sahipliğinizde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. zirvesinin ve dönem başkanlığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.Erdoğan: 19 anlaşmayı bugün imzaladıkCumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları kaydetti:TİKA'nın Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını da bugün gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Gerek TİKA gerek diğer ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla kardeş Kırgız halkının refahını artırmaya yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.'13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz'Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.Burada konuşan Erdoğan, ata yurdu Kırgız Cumhuriyeti'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Toplu açılış töreninin üniversite için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, tüm öğrencilere ve hocalara başarılar temenni etti.Türkiye-Kırgızistan kardeşliğinin, kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen yıl büyüyüp güçlendiğini, farklı alanlara dal budak saldığını belirten Erdoğan, "Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz." diye konuştu.Türkiye-Kırgızistan işbirliğinin sürekliliğinin en önemli güvencesinin, eğitim öğretim alanındaki projeler olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduklarını vurgulayarak, "Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk. İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, kırgızistan, fetö