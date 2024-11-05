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Erdoğan Kırgızistan'da: Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Erdoğan Kırgızistan'da: Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T15:29+0300
2024-11-05T15:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
kırgızistan
fetö
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi.Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.Toplantı vesilesiyle "ata yurdu" olarak ifade ettiği Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Caparov'a "fevkalade" ev sahipliği için teşekkür etti.Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolarCumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını vurguladı.İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.Erdoğan, "Eğitim işbirliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim." değerlendirmesinde bulundu.'İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:Bugün imzalanacak anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zemininin daha da güçlendirileceğine işaret eden Erdoğan, "Yarın ev sahipliğinizde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. zirvesinin ve dönem başkanlığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.Erdoğan: 19 anlaşmayı bugün imzaladıkCumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları kaydetti:TİKA'nın Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını da bugün gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Gerek TİKA gerek diğer ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla kardeş Kırgız halkının refahını artırmaya yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.'13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz'Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.Burada konuşan Erdoğan, ata yurdu Kırgız Cumhuriyeti'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Toplu açılış töreninin üniversite için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, tüm öğrencilere ve hocalara başarılar temenni etti.Türkiye-Kırgızistan kardeşliğinin, kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen yıl büyüyüp güçlendiğini, farklı alanlara dal budak saldığını belirten Erdoğan, "Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz." diye konuştu.Türkiye-Kırgızistan işbirliğinin sürekliliğinin en önemli güvencesinin, eğitim öğretim alanındaki projeler olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:Erdoğan, bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduklarını vurgulayarak, "Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk. İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, kırgızistan, fetö
recep tayyip erdoğan, türkiye, kırgızistan, fetö

Erdoğan Kırgızistan'da: Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı

15:29 05.11.2024
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov huzurunda iki ülke arasında 19 anlaşma imzalandı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından birinci derece "Manas Nişanı" takdim edildi.

Erdoğan'dan FETÖ ile mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile başkanlık ettiği Türkiye-Kırgızistan ⁠Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuştu.
Toplantı vesilesiyle "ata yurdu" olarak ifade ettiği Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, Caparov'a "fevkalade" ev sahipliği için teşekkür etti.
Erdoğan, egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, Kara-Kırgız Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
İki ülke arasındaki stratejik ortaklığı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacaklarını belirten Erdoğan, bu sayede ilişkilerin güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirilmesini sağlayacak mekanizmayı tesis edeceklerini söyledi.

Ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov ile görüşmesinde ikili ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldıklarını vurguladı.
"En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim."
İki ülkenin güvenlik kurumları arasındaki işbirliğinin, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha güçlendirmek arzusundayız." ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Eğitim işbirliği anlaşmasının müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesinin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğum memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim." değerlendirmesinde bulundu.

'İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değindi. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezaliminin küresel ölçekte vicdanları derinden yaraladığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayriresmi Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim."
Bugün imzalanacak anlaşmalarla ilişkilerin ahdi zemininin daha da güçlendirileceğine işaret eden Erdoğan, "Yarın ev sahipliğinizde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. zirvesinin ve dönem başkanlığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Erdoğan: 19 anlaşmayı bugün imzaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90'dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle beraber ele aldık."
TİKA'nın Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını da bugün gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, "Gerek TİKA gerek diğer ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla kardeş Kırgız halkının refahını artırmaya yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

'13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz'

Erdoğan, Kırgızistan temasları kapsamından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Burada konuşan Erdoğan, ata yurdu Kırgız Cumhuriyeti'nde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Toplu açılış töreninin üniversite için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, tüm öğrencilere ve hocalara başarılar temenni etti.
Türkiye-Kırgızistan kardeşliğinin, kökleri derinlere inen ulu bir çınar gibi her geçen yıl büyüyüp güçlendiğini, farklı alanlara dal budak saldığını belirten Erdoğan, "Atalarımızdan tevarüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz." diye konuştu.
Türkiye-Kırgızistan işbirliğinin sürekliliğinin en önemli güvencesinin, eğitim öğretim alanındaki projeler olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Kırgızistan'ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzaladığımız Eğitim Anlaşması kapsamında ortak okulumuz Türk Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesini eğitime açtık. 1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun açılması ile Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk okulumuzda 1200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3 bin 100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif okulumuzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesinde ise yaklaşık 7 bin genç kardeşimiz yükseköğrenim görüyor. Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bini aşkın öğrenciye doğrudan destek sağlıyoruz."
Erdoğan, bugüne kadar Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduklarını vurgulayarak, "Tüm bu gayretlerimizle Kırgız kardeşlerimizin beşeri, akademik ve kültürel sermayesinin güçlenmesine ciddi katkıda bulunduk. İnsana yaptığımız yatırımların asla boşa gitmediğini ve gitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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